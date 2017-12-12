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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.

Источник: БЕЛТА

Белорусский тренер на данный момент возглавляет омский «Авангард», который является одним из лидеров Восточной конференции КХЛ. В 2016 году Андрей Скабелка вместе с Ильей Воробьевым также возглавляли сборную Восточной конференции КХЛ.

Уже сформированы окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ. Определены судьи, которые будут работать на хоккейном шоу: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.

Матч звезд КХЛ пройдет 13—14 января 2018 года в ходе Недели звезд хоккея в Астане. Первое хоккейное шоу состоялось в Москве на Красной площади в 2009 году.

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