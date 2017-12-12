Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ

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Белорусский тренер на данный момент возглавляет омский «Авангард», который является одним из лидеров Восточной конференции КХЛ. В 2016 году Андрей Скабелка вместе с Ильей Воробьевым также возглавляли сборную Восточной конференции КХЛ.

Уже сформированы окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ. Определены судьи, которые будут работать на хоккейном шоу: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.