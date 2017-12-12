Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Названа самая пьющая страна Европы
Лекарство, в разработку которого вложил $6 млн Абрамович
Счетная палата нашла способы увеличить сборы с имущества россиян
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс3
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ1
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз1
Колорадо Эвеланш2
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
На Олимпийском собрании врученили награды тренерам за ОИ-2016
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Пора ли паниковать, или как «Барыс» за месяц упал с первого на восьмое место на «Востоке»

Казахстанский клуб «Барыс» в шаге от того, чтобы покинуть восьмерку сильнейших на «Востоке». О турнирном регрессе клуба из Астаны — в материале корреспондента Vesti.kz.

Еще месяц назад «Барыс» был в лидерах на «Востоке» и его стали рассматривать, как серьезного кандидата на финал конференции. А может быть, и всего Кубка Гагарина. У команды Евгения Корешкова все было хорошо — первое место, 57 очков в 31-м матче и атака, которая разбивала любую оборону.

Но заданный темп дружина из Астаны не выдержала. В последних деcяти играх набраны всего три очка (60 очков в сумме). Из благополучного лидера столичный клуб превратился в борца за место в плей-офф — «Барыс» спустился на восьмое место и всего на три очка опережает идущий следующим «Амур» из Хабаровска.

Читайте также
Корешков рассказал о спаде «Барыса» и назвал сроки его преодоления

Последние десять игр «Барыса»:

«Барыс» — «Авангард» — 1:2 Б.

«Сибирь» — «Барыс» — 4:0.

«Сибирь» — «Барыс» — 6:4.

«Ак Барс» — «Барыс» — 2:0.

СКА — «Барыс» — 9:1.

«Локомотив» — «Барыс» — 5:0.

«Барыс» — «Металлург» Мг — 3:4.

«Барыс» — «Трактор» — 4:3 ОТ.

«Трактор» — «Барыс» — 4:0.

ЦСКА — «Барыс» — 4:1.

Кризис лидеров.

Не в последнюю очередь слабый результат «Барыса» связан с эффективностью игры ведущего звена. Экс-лучший бомбардир КХЛ Найджел Доус в десяти последних встречах набрал пять очков (три гола и две передачи) и уже на четыре балла отпустил Илью Ковальчука из СКА — 45 против 49.

В похожую ситуацию попал и другой голеадор клуба, канадец Линден Вей. После 31-го матча на старте он набрал 42 очка (11+31), а в последних десяти только пять баллов (3+2). Мало забивает и вся команда. Сейчас у «Барыса» 115 забитых голов и 120 пропущенных: после ноябрьского перерыва в ворота соперника отправлены «всего» 14 шайб, а в свои пропущено в три раза больше — 43.

Читайте также
«Барыс» проиграл ЦСКА и потерял из-за травмы Найджела Доуса

Грозный «Амур»?

На счету «Барыса» всего одна победа в последних 10 играх! И та, одержана только в овертайме. До конца «регулярки» «Барысу» осталось отыграть 15 встреч. Конкурент за место в восьмерке, «Амур» из Хабаровска, не только имеет две игры в запасе (то есть, может обойти соперника в любой момент), но очки набирает на порядок стабильнее. В последних 10 встречах команда Андрея Мартемьянова набрала 17 очков, одержав шесть побед (две — в основное время).

В этом сезоне «Барыс» и «Амур» уже успели пересечься. В Астане столичный клуб проиграл соперникам со счетом 1:3. Единственной шайбой в составе казахстанского клуба в той встрече отметился Константин Пушкарев. Сыграют конкуренты в текущем чемпионате еще раз — 9 января 2018 года. Этот матч может стать ключевым за место в плей-офф.

Без паники.

Но до игры с «Амуром» еще есть время. Ренессанс клуба из Астаны можно ожидать после ближайших игр со «Слованом» и московским «Динамо» (18 и 20 декабря в гостях). Ни те, ни другие к фаворитам в этом сезоне не относятся, и очками могут поделиться. Потом будет у «Барыса» пятиматчевая домашняя серия, где также казахстанская команда может набрать очки и поправить свое турнирное положение. В соперниках «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Сочи» и «Югра».

Из восьми финальных игр регулярного турнира «Барыс» пять проведет на выезде. Из тех, кто выше в таблице и их реально нужно опасаться тут только «Авангард» и «Автомобилист» (две игры). Плюс, «Амур» — прямой конкурент за место в восьмерке. В оставшихся четырех встречах «Барыс» ждут команды, которые имеют минимальные шансы на постсезон: «Лада» (две игры), «Адмирал» и «Куньлунь». Здесь клуб из Казахстана обязан брать максимум.

Таким образом, «Барыс» сохраняет хорошие шансы выйти в плей-офф с шестого-восьмого места, и значит сыграет с одним из клубов первой тройки на «Востоке». Набравший ход «Амур» угроза не только для «Барыса», но и для челябинского «Трактора» и «Салавата Юлаева» из Уфы. Они идут на шестом и седьмом местах, и имеют небольшое преимущество в очках — 61 и 62 балла, соответственно. Две «чистые» победы «Амура» и кому-то из этого триумвирата придется подвинуться вниз.

Будет ли это «Барыс»?

Команде Корешкова отступать некуда. Нужно ударно провести матчи в декабре-январе, чтобы закрепиться в группе лидеров.

Прежние кондиции должны набрать Найджел Доус и Линден Вей — как показывает текущий чемпионат, их игра может как поднять «Барыс» в таблице, так и оставить клуб без плей-офф.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовал очередной перерыв. Он продлится до 18 декабря. В этот день «Барыс» сыграет в Братиславе со «Слованом», который практически лишил себя шансов на плей-офф (12 место на «Западе» и 40 очков).

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" по потерянным очкам уже не в плей-офф - СМИ
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака»
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
На Олимпийском собрании врученили награды тренерам за ОИ-2016
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Шайба россиянина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Спорт-Экспресс
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь