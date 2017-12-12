Пора ли паниковать, или как «Барыс» за месяц упал с первого на восьмое место на «Востоке»

Еще месяц назад «Барыс» был в лидерах на «Востоке» и его стали рассматривать, как серьезного кандидата на финал конференции. А может быть, и всего Кубка Гагарина. У команды Евгения Корешкова все было хорошо — первое место, 57 очков в 31-м матче и атака, которая разбивала любую оборону.

Но заданный темп дружина из Астаны не выдержала. В последних деcяти играх набраны всего три очка (60 очков в сумме). Из благополучного лидера столичный клуб превратился в борца за место в плей-офф — «Барыс» спустился на восьмое место и всего на три очка опережает идущий следующим «Амур» из Хабаровска.

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Последние десять игр «Барыса»:

«Барыс» — «Авангард» — 1:2 Б.

«Сибирь» — «Барыс» — 4:0.

«Сибирь» — «Барыс» — 6:4.

«Ак Барс» — «Барыс» — 2:0.

СКА — «Барыс» — 9:1.

«Локомотив» — «Барыс» — 5:0.

«Барыс» — «Металлург» Мг — 3:4.

«Барыс» — «Трактор» — 4:3 ОТ.

«Трактор» — «Барыс» — 4:0.

ЦСКА — «Барыс» — 4:1.

Кризис лидеров.

Не в последнюю очередь слабый результат «Барыса» связан с эффективностью игры ведущего звена. Экс-лучший бомбардир КХЛ Найджел Доус в десяти последних встречах набрал пять очков (три гола и две передачи) и уже на четыре балла отпустил Илью Ковальчука из СКА — 45 против 49.

В похожую ситуацию попал и другой голеадор клуба, канадец Линден Вей. После 31-го матча на старте он набрал 42 очка (11+31), а в последних десяти только пять баллов (3+2). Мало забивает и вся команда. Сейчас у «Барыса» 115 забитых голов и 120 пропущенных: после ноябрьского перерыва в ворота соперника отправлены «всего» 14 шайб, а в свои пропущено в три раза больше — 43.

Грозный «Амур»?

На счету «Барыса» всего одна победа в последних 10 играх! И та, одержана только в овертайме. До конца «регулярки» «Барысу» осталось отыграть 15 встреч. Конкурент за место в восьмерке, «Амур» из Хабаровска, не только имеет две игры в запасе (то есть, может обойти соперника в любой момент), но очки набирает на порядок стабильнее. В последних 10 встречах команда Андрея Мартемьянова набрала 17 очков, одержав шесть побед (две — в основное время).

В этом сезоне «Барыс» и «Амур» уже успели пересечься. В Астане столичный клуб проиграл соперникам со счетом 1:3. Единственной шайбой в составе казахстанского клуба в той встрече отметился Константин Пушкарев. Сыграют конкуренты в текущем чемпионате еще раз — 9 января 2018 года. Этот матч может стать ключевым за место в плей-офф.

Без паники.

Но до игры с «Амуром» еще есть время. Ренессанс клуба из Астаны можно ожидать после ближайших игр со «Слованом» и московским «Динамо» (18 и 20 декабря в гостях). Ни те, ни другие к фаворитам в этом сезоне не относятся, и очками могут поделиться. Потом будет у «Барыса» пятиматчевая домашняя серия, где также казахстанская команда может набрать очки и поправить свое турнирное положение. В соперниках «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Сочи» и «Югра».

Из восьми финальных игр регулярного турнира «Барыс» пять проведет на выезде. Из тех, кто выше в таблице и их реально нужно опасаться тут только «Авангард» и «Автомобилист» (две игры). Плюс, «Амур» — прямой конкурент за место в восьмерке. В оставшихся четырех встречах «Барыс» ждут команды, которые имеют минимальные шансы на постсезон: «Лада» (две игры), «Адмирал» и «Куньлунь». Здесь клуб из Казахстана обязан брать максимум.

Таким образом, «Барыс» сохраняет хорошие шансы выйти в плей-офф с шестого-восьмого места, и значит сыграет с одним из клубов первой тройки на «Востоке». Набравший ход «Амур» угроза не только для «Барыса», но и для челябинского «Трактора» и «Салавата Юлаева» из Уфы. Они идут на шестом и седьмом местах, и имеют небольшое преимущество в очках — 61 и 62 балла, соответственно. Две «чистые» победы «Амура» и кому-то из этого триумвирата придется подвинуться вниз.

Будет ли это «Барыс»?

Команде Корешкова отступать некуда. Нужно ударно провести матчи в декабре-январе, чтобы закрепиться в группе лидеров.

Прежние кондиции должны набрать Найджел Доус и Линден Вей — как показывает текущий чемпионат, их игра может как поднять «Барыс» в таблице, так и оставить клуб без плей-офф.