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10:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Хоккеисты минского «Динамо» все дальше и дальше уходят от плей-офф КХЛ

Хоккеистов минского Динамо в чемпионате КХЛ от зоны плей-офф с каждым туром отделяет все большая пропасть, и все меньше остается шансов увидеть зубров хотя бы на первом этапе Кубка Гагарина.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

А после домашнего поражения от рижских одноклубников надежда на чудо и вера в успех, кажется, окончательно растаяли.

Вчера минчане встречались еще с одним аутсайдером — «Слованом», который возглавляет белорус Эдуард Занковец. Однако, при любом результате, этот матч вряд ли смог сделать жизнь болельщиков «Динамо» слаще — сезон получается очень странный, команда летит кувырком, на ходу пытаясь формировать состав и стиль игры.

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По сути, уже сейчас можно говорить, что хоккейный год для зубров подошел к финишу — в чемпионате команде осталось провести всего 15 матчей: часть в декабре, часть в январе и по одной игре в феврале и марте.

Фактически после 25 января команду можно распускать в отпуск — игровой практики она будет практически лишена. При этом отставание от зоны плей-офф огромное, и преодолеть его (будем смотреть правде в глаза) вряд ли удастся.

Какую пользу для нашего хоккея принесет нынешний сезон Динамо в КХЛ? Этот вопрос, признаться, ставит в тупик. Внятный ответ на него найти трудно. Заиграл в составе Егор Шарангович — это хорошо. Он, к слову, вчера провел в форме Динамо последний в этом году матч и отправился в молодежную сборную, которая ведет подготовку к чемпионату мира. Подтянули к составу динамовского воспитанника Дмитрия Дерябина — тоже плюс. Однако и Дерябин тоже после встречи со Слованом уехал в сборную. Но при этом пригласили российского возрастного защитника Осипова. Для каких глобальных целей — не ясно. Неужто в стране больше не осталось молодых и амбициозных хоккеистов?

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Главный тренер Горди Дуайер, думается, не самый плохой специалист и, наверное, хороший человек. Но совершенно непонятно, что он делает такого, чего не смог бы любой другой наш наставник. После поражения от рижан Дуайер заявил, что в Динамо дают шанс молодежи. Но вряд ли это заслуга канадца — будь его воля, он бы весь состав Динамо укомплектовал заокеанскими легионерами. Да и кроме уже упоминавшихся Шаранговича и Дерябина новых талантов, скажем прямо, особо не проклюнулось. А хотелось бы, чтобы молодые игроки не только время от времени выходили на лед, но и учились исполнять роль первых скрипок, не боялись брать инициативу, умели бросать и забивать.

Да и проблема вратаря по-прежнему стоит остро: Энрот, конечно, надежен, но данному факту могут радоваться шведы, чьи цвета Юнас, вероятно, будет защищать на Олимпиаде. А вот кто будет играть в воротах сборной Беларуси на чемпионате мира? Михаил Карнаухов, который за последние годы сыграл в чемпионате КХЛ считанное число встреч? Вопросов пока явно больше, чем ответов.

Сергей КРУЖКОВ.

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