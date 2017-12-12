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10:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Лада» поместила хоккеиста Валуйского в список травмированных до конца января

ТОЛЬЯТТИ, 12 дек — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Нападающий Семен Валуйский внесен в список травмированных и не сможет помочь «Ладе» до конца января, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе тольяттинского хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Валуйский не принимал участие в последних двух матчах «Лады». В последний раз он выходил на лед 5 декабря в Ханты-Мансийске в матче против «Югры». В сезоне-2017/18 Валуйский провел за тольяттинский клуб 34 матча, в которых набрал 14 очков (7 голов + 7 передач).

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«Валуйский усугубил травму нижней части тела, полученную ранее по ходу этого сезона. Семен внесен в список травмированных до конца января, таким образом, он не сможет помочь “Ладе” в матчах до перерыва в чемпионате КХЛ на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане», — заявил представитель пресс-службы.

Кроме Валуйского в списке травмированных «Лады» находятся еще шесть хоккеистов: вратарь Александр Лазушин, защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких, Кристапс Сотниекс, нападающие Сергей Соин и Картер Эштон.

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