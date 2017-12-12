«Лада» поместила хоккеиста Валуйского в список травмированных до конца января
ТОЛЬЯТТИ, 12 дек —
ТОЛЬЯТТИ, 12 дек —
Валуйский не принимал участие в последних двух матчах «Лады». В последний раз он выходил на лед 5 декабря в
«Валуйский усугубил травму нижней части тела, полученную ранее по ходу этого сезона. Семен внесен в список травмированных до конца января, таким образом, он не сможет помочь “Ладе” в матчах до перерыва в чемпионате КХЛ на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане», — заявил представитель
Кроме Валуйского в списке травмированных «Лады» находятся еще шесть хоккеистов: вратарь Александр Лазушин, защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких, Кристапс Сотниекс, нападающие Сергей Соин и Картер Эштон.