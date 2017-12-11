Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
В России посчитали шизофреников
Дочь Ксении Бородиной завоевала медаль на соревнованиях
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Р4
Витязь2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
11.12
Ак Барс6
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Мн3
Слован1
Хоккей. КХЛ
11.12
Сочи3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
11.12
ЦСКА4
Барыс1
Хоккей. КХЛ
11.12
Лада0
Авангард5
Хоккей. КХЛ
11.12
Трактор3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
11.12
Металлург МгБ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
11.12
АвтомобилистБ3
Югра4
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Анджелина Джоли в шляпе и странных тапках пришла на рынок (фото)
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Москве предрекли появление «гетто» на окраинах
В России начали продвигать малоэтажное жилье
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
11 декабря, источник: Sports.kz

Корешков рассказал о спаде «Барыса» и назвал сроки его преодоления

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением после поражения от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играли хорошо по движению, по самоотдаче, но фарт ушел, ушло везение. Если сохраним настрой, добавим в реализации, то следующий матч возьмем.

Нереально весь сезон на одном уровне пройти, не забывайте, что у нас половина команды сменилась. Это самый молодой состав за историю “Барыса” в КХЛ, так что этот спад прогнозировался, он должен был случиться.

Но он временный, мы учимся на этих поражениях. После перерыва будем наверстывать.

Если говорить про наших легионеров, то не забывайте, что они 30 матчей на себе тащили “Барыс”.

Они сил истратили на сезон вперед, против них все команды персонально играть начинают, жестко играть. После паузы голы придут и победы, я уверен», — заявил Корешков.

ЦСКА 4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
Барыс
11.12.2017, 19:30 Зрители: 3186 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Евгений Корешков
Вратари
Илья Сорокин Хенрик Карлссон
1-й период
05:06 Константин Окулов (С. Шумаков, М. Шалунов)
Алексей Маклюков (Дж. Райт, Р. Старченко) 06:13
07:14 Максим Шалунов (С. Шумаков, А. Блажиевский)
Найджел Доус 07:52
13:31 Сергей Андронов
Джеймс Райт 14:48
15:23 Богдан Киселевич
Роман Савченко 15:23
19:50 Сергей Андронов
2-й период
26:13 Андрей Кузьменко
Джордон Сауторн 33:21
34:58 Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, М. Робинсон)
3-й период
Антон Сагадеев 45:44
49:48 Сергей Шумаков (К. Окулов, М. Шалунов)
Даррен Дитц 59:27
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трансляция жеребьевки плей-офф Лиги Европы с участием «Астаны»
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо»
МОК опубликовал решения об отстранении Белова и Третьякова
Спорт-Экспресс
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь