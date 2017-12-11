Корешков рассказал о спаде «Барыса» и назвал сроки его преодоления

«Играли хорошо по движению, по самоотдаче, но фарт ушел, ушло везение. Если сохраним настрой, добавим в реализации, то следующий матч возьмем.



Нереально весь сезон на одном уровне пройти, не забывайте, что у нас половина команды сменилась. Это самый молодой состав за историю “Барыса” в КХЛ, так что этот спад прогнозировался, он должен был случиться.



Но он временный, мы учимся на этих поражениях. После перерыва будем наверстывать.



Если говорить про наших легионеров, то не забывайте, что они 30 матчей на себе тащили “Барыс”.



Они сил истратили на сезон вперед, против них все команды персонально играть начинают, жестко играть. После паузы голы придут и победы, я уверен», — заявил Корешков.