Корешков рассказал о спаде «Барыса» и назвал сроки его преодоления
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением после поражения от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением после поражения от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Играли хорошо по движению, по самоотдаче, но фарт ушел, ушло везение. Если сохраним настрой, добавим в реализации, то следующий матч возьмем.
Нереально весь сезон на одном уровне пройти, не забывайте, что у нас половина команды сменилась. Это самый молодой состав за историю “Барыса” в КХЛ, так что этот спад прогнозировался, он должен был случиться.
Но он временный, мы учимся на этих поражениях. После перерыва будем наверстывать.
Если говорить про наших легионеров, то не забывайте, что они 30 матчей на себе тащили “Барыс”.
Они сил истратили на сезон вперед, против них все команды персонально играть начинают, жестко играть. После паузы голы придут и победы, я уверен», — заявил Корешков.
|Игорь Никитин
|Евгений Корешков
|Илья Сорокин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|05:06
|Константин Окулов (С. Шумаков, М. Шалунов)
|Алексей Маклюков (Дж. Райт, Р. Старченко)
|06:13
|07:14
|Максим Шалунов (С. Шумаков, А. Блажиевский)
|Найджел Доус
|07:52
|13:31
|Сергей Андронов
|Джеймс Райт
|14:48
|15:23
|Богдан Киселевич
|Роман Савченко
|15:23
|19:50
|Сергей Андронов
|2-й период
|26:13
|Андрей Кузьменко
|Джордон Сауторн
|33:21
|34:58
|Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, М. Робинсон)
|3-й период
|Антон Сагадеев
|45:44
|49:48
|Сергей Шумаков (К. Окулов, М. Шалунов)
|Даррен Дитц
|59:27
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)