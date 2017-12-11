Сорокин вызов принял. Как ЦСКА победил «Барыс»
Армейцы продлили серию побед до 11 матчей. А «Барыс» потерпел 9-е поражение в последних десяти играх.
Армейцы продлили серию побед до 11 матчей. А «Барыс» потерпел 9-е поражение в последних десяти играх.
Обнадежил голкипер
Если
А месяц назад перед паузой «барсы» наколотили в армейские ворота пять шайб (пропустив три), четырежды огорчив голкипера сборной России Илью Сорокина. В его владения залетело, кажется, все. Свирепствовала «канадская» тройка и особенно центрфорвард Линден Вей, оформивший
Та ноябрьская победа над ЦСКА сродни лучику света для «Барыса» на последнем отрезке. Потерпев в последних девяти матчах восемь поражений, золушка Восточной конференции превратилась в замарашку. И теперь подумывает не о лидерстве, а о том, как бы сохранить прописку в зоне
Расклеился
УДАР ИЗ БЕНДИ
6 ноября армейцев обыграл молодой вратарь Сергей Кудрявцев, однако на этот раз Корешков сделал ставку на шведа. И напрасно. Карлссон в первом периоде пропустил две легкие шайбы. Сначала Константин Окуловударом из арсенала бенди открыл счет. А потом Максим Шалунов доел на пятачке момент, подкараулив отскок от голкипера.
Нет, гости не сложили клюшки, они со стартового вбрасывания вышли воевать. И даже сравняли счет благодаря настойчивости на пятачке защитника (!) Алексея Маклюкова и нерасторопности пары сборников Богдан Киселевич — Алексей Марченко. Так прервалась сухая серия армейцев, четыре предыдущих матча сохранявших ворота на замке.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед Кубком Первого канала дал отдохнуть главному бомбардиру и снайперу команды Кириллу Капризову и бросил в бой давно не игравшего Константина Окулова. Выпустив его с земляками из Новосибирска.
Тройка сибиряков задавала тон, каждый из них не ушел с площадки без гола. Лез из кожи вон и Доус. Во втором периоде он добивал шайбу в пустые ворота, но на ее пути выросла клюшка лежащего Сорокина. Капитану гостей с досады оставалось качать головой. Сокрушался на лавке и Корешков. Не спокойно на душе у Доуса. Чем еще объяснить его грубый толчок в номер Романа Любимова? Армеец только с помощью партнеров поднялся со льда. В начале третьего периода Доус поймал шайбу зубами и с окровавленным лицом ушел в раздевалку.
Хозяева словно решили загрузить работой Сорокина, беспричинно нарушая правила и оставаясь в меньшинстве. Всем ведь известно, какая плодовитая у «Барыса» бригада большинства. Вратарь сборной России в трудные минуты выстоял, разоружив не только Доуса, но и атаковавшего с убойной дистанции Вея. Странно, что компетентная комиссия КХЛ по определению лучших игроков не спешит его отмечать. В отличие от одноклубника Ларса Юханссона, названного первым вратарем прошлой игровой недели.
Гол в большинстве Валерия Ничушкина снял вопросы о победителе. Хотя забей в третьем периоде Павел Акользин, выйдя с глазу на глаз с Сорокиным, гости могли бы вернуться в игру. Но снова выручил вратарь.
|Игорь Никитин
|Евгений Корешков
|Илья Сорокин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|05:06
|Константин Окулов (С. Шумаков, М. Шалунов)
|Алексей Маклюков (Дж. Райт, Р. Старченко)
|06:13
|07:14
|Максим Шалунов (С. Шумаков, А. Блажиевский)
|Найджел Доус
|07:52
|13:31
|Сергей Андронов
|Джеймс Райт
|14:48
|15:23
|Богдан Киселевич
|Роман Савченко
|15:23
|19:50
|Сергей Андронов
|2-й период
|26:13
|Андрей Кузьменко
|Джордон Сауторн
|33:21
|34:58
|Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, М. Робинсон)
|3-й период
|Антон Сагадеев
|45:44
|49:48
|Сергей Шумаков (К. Окулов, М. Шалунов)
|Даррен Дитц
|59:27
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)