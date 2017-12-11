Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
На лице американца выросли грибы
Дочь Ксении Бородиной завоевала медаль на соревнованиях
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Р4
Витязь2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
11.12
Ак Барс6
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
11.12
Динамо Мн3
Слован1
Хоккей. КХЛ
11.12
Сочи3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
11.12
ЦСКА4
Барыс1
Хоккей. КХЛ
11.12
Лада0
Авангард5
Хоккей. КХЛ
11.12
Трактор3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
11.12
Металлург МгБ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
11.12
АвтомобилистБ3
Югра4
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Анджелина Джоли в шляпе и странных тапках пришла на рынок (фото)
Чем опасны комнатные растения
На лице американца выросли грибы
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
11 декабря, источник: Советский спорт

Сорокин вызов принял. Как ЦСКА победил «Барыс»

Армейцы продлили серию побед до 11 матчей. А «Барыс» потерпел 9-е поражение в последних десяти играх.

Источник: Советский спорт

Обнадежил голкипер красно-синих Илья Сорокин. В сборную он едет во всеоружии.

Если кто-то считает афишу ЦСКА — «Барыс» не яркой, то ошибается. Несмотря на траурную для казахстанцев историю встреч с армейцами в Москве — четыре года без побед. Зато в Астане «барсы» устраивают красно-синим выволочки. В прошлом сезоне не только разгромили москвичей 4:0, но и раскололи их канадца Бада Холлоуэя. На глазах проглотившего свисток арбитра. Армейский легионер после того адового приема в себя не пришел и вскоре покинул ЦСКА.

А месяц назад перед паузой «барсы» наколотили в армейские ворота пять шайб (пропустив три), четырежды огорчив голкипера сборной России Илью Сорокина. В его владения залетело, кажется, все. Свирепствовала «канадская» тройка и особенно центрфорвард Линден Вей, оформивший хет-трик. Это главному боссу нечистой силы Вию надо было поднимать веки, чтобы тот мог видеть. У Вея же глаза на затылке, такие передачи-конфетки раздает, искусно дирижируя партнерами. И подобно Вию убивает соперников взглядом. Вряд ли без его посредничества капитан «Барыса» Найджел Досус лидировал бы в снайперской гонке чемпионата.

Та ноябрьская победа над ЦСКА сродни лучику света для «Барыса» на последнем отрезке. Потерпев в последних девяти матчах восемь поражений, золушка Восточной конференции превратилась в замарашку. И теперь подумывает не о лидерстве, а о том, как бы сохранить прописку в зоне плей-офф. А ведь совсем недавно Евгения Корешкова «Советский спорт» поставил в авангард рейтинга тренеров КХЛ.

Расклеился вратарь-гренадер Хенрик Карлссон, сник Доус. Возможно от того, что не сможет примерить канадскую форму на Олимпиаде в Пхенчхане. В отличие от своих партнеров Вея и Мэтта Фрэттина, приглашенных в сборную на Кубок Первого канала.

УДАР ИЗ БЕНДИ

6 ноября армейцев обыграл молодой вратарь Сергей Кудрявцев, однако на этот раз Корешков сделал ставку на шведа. И напрасно. Карлссон в первом периоде пропустил две легкие шайбы. Сначала Константин Окуловударом из арсенала бенди открыл счет. А потом Максим Шалунов доел на пятачке момент, подкараулив отскок от голкипера.

Нет, гости не сложили клюшки, они со стартового вбрасывания вышли воевать. И даже сравняли счет благодаря настойчивости на пятачке защитника (!) Алексея Маклюкова и нерасторопности пары сборников Богдан Киселевич — Алексей Марченко. Так прервалась сухая серия армейцев, четыре предыдущих матча сохранявших ворота на замке.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед Кубком Первого канала дал отдохнуть главному бомбардиру и снайперу команды Кириллу Капризову и бросил в бой давно не игравшего Константина Окулова. Выпустив его с земляками из Новосибирска.

Тройка сибиряков задавала тон, каждый из них не ушел с площадки без гола. Лез из кожи вон и Доус. Во втором периоде он добивал шайбу в пустые ворота, но на ее пути выросла клюшка лежащего Сорокина. Капитану гостей с досады оставалось качать головой. Сокрушался на лавке и Корешков. Не спокойно на душе у Доуса. Чем еще объяснить его грубый толчок в номер Романа Любимова? Армеец только с помощью партнеров поднялся со льда. В начале третьего периода Доус поймал шайбу зубами и с окровавленным лицом ушел в раздевалку.

Хозяева словно решили загрузить работой Сорокина, беспричинно нарушая правила и оставаясь в меньшинстве. Всем ведь известно, какая плодовитая у «Барыса» бригада большинства. Вратарь сборной России в трудные минуты выстоял, разоружив не только Доуса, но и атаковавшего с убойной дистанции Вея. Странно, что компетентная комиссия КХЛ по определению лучших игроков не спешит его отмечать. В отличие от одноклубника Ларса Юханссона, названного первым вратарем прошлой игровой недели.

Гол в большинстве Валерия Ничушкина снял вопросы о победителе. Хотя забей в третьем периоде Павел Акользин, выйдя с глазу на глаз с Сорокиным, гости могли бы вернуться в игру. Но снова выручил вратарь.

ЦСКА 4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
Барыс
11.12.2017, 19:30 Зрители: 3186 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Евгений Корешков
Вратари
Илья Сорокин Хенрик Карлссон
1-й период
05:06 Константин Окулов (С. Шумаков, М. Шалунов)
Алексей Маклюков (Дж. Райт, Р. Старченко) 06:13
07:14 Максим Шалунов (С. Шумаков, А. Блажиевский)
Найджел Доус 07:52
13:31 Сергей Андронов
Джеймс Райт 14:48
15:23 Богдан Киселевич
Роман Савченко 15:23
19:50 Сергей Андронов
2-й период
26:13 Андрей Кузьменко
Джордон Сауторн 33:21
34:58 Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, М. Робинсон)
3-й период
Антон Сагадеев 45:44
49:48 Сергей Шумаков (К. Окулов, М. Шалунов)
Даррен Дитц 59:27
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо»
МОК опубликовал решения об отстранении Белова и Третьякова
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь