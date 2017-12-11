Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ
Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали победу над московским «Динамо» в матче чемпионата КХЛ.
Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали победу над московским «Динамо» в матче чемпионата КХЛ.
Казанцы на своей площадке выиграли со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1). Голы у победителей забили Артем Лукоянов (24-я минута), Роб Клинкхаммер (28-я), Данис Зарипов (34-я), Антон Глинкин (46-я), Антон Ландер (49-я) и Иржи Секач (50-я), а в составе «Динамо» отличился Илья Никулин (26-я и 60-я).
Для Зарипова этот гол стал первым после дисквалификации и 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Также он стал лучшим снайпером «Ак Барса» в регулярных чемпионатах, забросив 113-ю шайбу. Ранее у него и Алексея Морозова было по 112 голов.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 декабря против уфимского «Салавата Юлаева» в Казани, а «Динамо» дома встретится с астанинским «Барысом» 20 декабря.
|Зинэтула Билялетдинов
|Владимир Воробьев
|Эмиль Гарипов
|Иван Бочаров 49:05 (А. Еременко 49:05)
|1-й период
|19:18
|2-й период
|Дастин Бойд
|20:39
|23:08
|Артем Лукоянов (В. Токранов, А. Яруллин)
|23:56
|Антон Глинкин
|Илья Никулин (И. Игнатушкин, Д. Сидляров)
|25:27
|Дмитрий Вишневский
|25:49
|27:18
|Роб Клинкхаммер (И. Секач)
|28:58
|Алексей Потапов
|33:14
|Данис Зарипов (А. Ландер, С. Галиев)
|34:26
|Альберт Яруллин
|Владимир Брюквин
|34:26
|36:26
|Альберт Яруллин
|Владимир Брюквин
|36:26
|Андрей I Алексеев
|37:44
|3-й период
|45:01
|Антон Глинкин (М. Глухов, Д. Обухов)
|Михаил Анисин
|47:38
|48:07
|Антон Ландер (А. Марков, Н. Лямкин)
|49:05
|Иржи Секач (Мих. Сидоров, В. Ткачев)
|56:58
|Андрей Марков
|Илья Никулин (М. Анисин, Д. Бойд)
|59:03
|12
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)