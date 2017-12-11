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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали победу над московским «Динамо» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Казанцы на своей площадке выиграли со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1). Голы у победителей забили Артем Лукоянов (24-я минута), Роб Клинкхаммер (28-я), Данис Зарипов (34-я), Антон Глинкин (46-я), Антон Ландер (49-я) и Иржи Секач (50-я), а в составе «Динамо» отличился Илья Никулин (26-я и 60-я).

Для Зарипова этот гол стал первым после дисквалификации и 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Также он стал лучшим снайпером «Ак Барса» в регулярных чемпионатах, забросив 113-ю шайбу. Ранее у него и Алексея Морозова было по 112 голов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 декабря против уфимского «Салавата Юлаева» в Казани, а «Динамо» дома встретится с астанинским «Барысом» 20 декабря.

Ак Барс 6:2
(0:0, 3:1, 3:1)
ХК Динамо
11.12.2017, 19:30 Зрители: 4934 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Владимир Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов Иван Бочаров 49:05 (А. Еременко 49:05)
1-й период
19:18
2-й период
Дастин Бойд 20:39
23:08 Артем Лукоянов (В. Токранов, А. Яруллин)
23:56 Антон Глинкин
Илья Никулин (И. Игнатушкин, Д. Сидляров) 25:27
Дмитрий Вишневский 25:49
27:18 Роб Клинкхаммер (И. Секач)
28:58 Алексей Потапов
33:14 Данис Зарипов (А. Ландер, С. Галиев)
34:26 Альберт Яруллин
Владимир Брюквин 34:26
36:26 Альберт Яруллин
Владимир Брюквин 36:26
Андрей I Алексеев 37:44
3-й период
45:01 Антон Глинкин (М. Глухов, Д. Обухов)
Михаил Анисин 47:38
48:07 Антон Ландер (А. Марков, Н. Лямкин)
49:05 Иржи Секач (Мих. Сидоров, В. Ткачев)
56:58 Андрей Марков
Илья Никулин (М. Анисин, Д. Бойд) 59:03
Статистика
12 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
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