Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо» в матче КХЛ

Казанцы на своей площадке выиграли со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1). Голы у победителей забили Артем Лукоянов (24-я минута), Роб Клинкхаммер (28-я), Данис Зарипов (34-я), Антон Глинкин (46-я), Антон Ландер (49-я) и Иржи Секач (50-я), а в составе «Динамо» отличился Илья Никулин (26-я и 60-я).

Для Зарипова этот гол стал первым после дисквалификации и 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Также он стал лучшим снайпером «Ак Барса» в регулярных чемпионатах, забросив 113-ю шайбу. Ранее у него и Алексея Морозова было по 112 голов.