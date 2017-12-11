«Сочи» победил «Спартак» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Сочи в понедельник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Илья Хохлов (10-я минута), Эрик О’Делл (38) и Евгений Лапенков (53), у гостей на 38-й минуте отличился Анатолий Никонцев.