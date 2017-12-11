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22:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» победил «Спартак» в матче КХЛ

«Сочи» нанес поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Сочи в понедельник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Илья Хохлов (10-я минута), Эрик О’Делл (38) и Евгений Лапенков (53), у гостей на 38-й минуте отличился Анатолий Никонцев.

«Сочи» 18 декабря примет нижнекамский «Нефтехимик», «Спартак» днем позже сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

Сочи 3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Спартак
11.12.2017, 19:30 Зрители: 5809 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Вадим Епанчинцев
Вратари
Дмитрий Шикин Маркус Свенссон 59:32
1-й период
Максим Трунев 08:22
Максим Трунев 08:22
09:51 Илья Хохлов (А. Цветков, Е. Лапенков)
2-й период
22:13 Руслан Педан
25:40 Эрик О`Делл
27:39 Юрки Йокипакка
Анатолий Никонцев (А. Воронин, Д. Юдин) 37:01
37:53 Эрик О`Делл (К. Уэллман, И. Ларичев)
38:30 Шон I Коллинс
3-й период
46:14 Алексей Цветков
Максим Трунев 46:14
Анатолий Никонцев 48:10
52:06 Евгений Лапенков (А. Цветков)
Статистика
10 Штрафное время 16
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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