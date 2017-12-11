Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Сочи» победил «Спартак» в матче КХЛ
«Сочи» нанес поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сочи» нанес поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Сочи в понедельник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Илья Хохлов (10-я минута), Эрик О’Делл (38) и Евгений Лапенков (53), у гостей на 38-й минуте отличился Анатолий Никонцев.
«Сочи» 18 декабря примет нижнекамский «Нефтехимик», «Спартак» днем позже сыграет в Ярославле с «Локомотивом».
|Сергей Зубов
|Вадим Епанчинцев
|Дмитрий Шикин
|Маркус Свенссон 59:32
|1-й период
|Максим Трунев
|08:22
|Максим Трунев
|08:22
|09:51
|Илья Хохлов (А. Цветков, Е. Лапенков)
|2-й период
|22:13
|Руслан Педан
|25:40
|Эрик О`Делл
|27:39
|Юрки Йокипакка
|Анатолий Никонцев (А. Воронин, Д. Юдин)
|37:01
|37:53
|Эрик О`Делл (К. Уэллман, И. Ларичев)
|38:30
|Шон I Коллинс
|3-й период
|46:14
|Алексей Цветков
|Максим Трунев
|46:14
|Анатолий Никонцев
|48:10
|52:06
|Евгений Лапенков (А. Цветков)
|10
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)