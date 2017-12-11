Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Слован» и прервали серию из четырех поражений
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Слован» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) и прервали серию из четырех поражений.
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Слован» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) и прервали серию из четырех поражений.
Тренерский штаб минчан не стал делать значительных перестановок в составе. Лишь Александра Павловича перевели из четвертого звена нападения во второе. По сравнению с предыдущим матчем с рижским «Динамо» хозяева площадки гораздо увереннее сыграли в нападении.
Динамовцы вновь постарались активнее действовать у чужих ворот со стартовых минут встречи. Уже на восьмой минуте первого периода шайба оказалась в воротах «Слована». Однако после видеопросмотра арбитры гол отменили, так как шайба была отправлена в сетку коньком игрока «Динамо». Под занавес первых двадцати минут встречи подопечные Горди Дуайера реализовали большинство. Автором гола стал
После отдыха минчане показали самую содержательную игру с учетом последних неудачных поединков. «Зубры» продолжали агрессивно действовать в атаке и на 32-й минуте вновь реализовали численное преимущество. В голевом эпизоде вовремя на пятачке у ворот «Слована» сыграл Шарль Лингле — 2:0.
Команда из Братиславы смогла вскоре одну шайбу отыграть. Белорусская команда допустила ошибку при смене звеньев и получила две минуты штрафа за нарушение численного состава. В итоге Мартин Ревай сделал счет 2:1. Однако еще до перерыва Джек Скилле установил окончательные цифры на табло. За нападающим у своих ворот не уследил защитник «Слована» — 3:1.
Минское «Динамо» после поражений от «Ак Барса», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и рижских одноклубников сумело заработать важные очки. Теперь у минчан 53 балла и
После небольшой паузы очередной матч в чемпионате КХЛ минчане проведут 19 декабря в
|Горди Дуайер
|Эдуард Занковец
|Юнас Энрот
|Якуб Штепанек 58:02
|1-й период
|Мартин Реваи
|16:53
|17:48
|Марк-Андре Граньяни (Дж. Скилле, К. Хауден)
|2-й период
|Зак Бойчак
|24:41
|Марек Гецл
|31:24
|31:35
|Шарль Лингле (К. Хауден, Д. Фонтэйн)
|32:38
|Мартин Реваи (Ю. Микуш, А. Мезарош)
|33:28
|Борис Садецки
|35:22
|36:03
|Джек Скилле (М-А. Граньяни, К. Хауден)
|3-й период
|Павол Скалицки
|50:17
|Павол Скалицки
|50:17
|54:16
|Егор Шарангович
|Кэм Баркер
|54:16
|59:01
|Марк-Андре Граньяни
|6
|Штрафное время
|35
|5
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)