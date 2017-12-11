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22:16 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Слован» и прервали серию из четырех поражений

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Слован» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) и прервали серию из четырех поражений.

Тренерский штаб минчан не стал делать значительных перестановок в составе. Лишь Александра Павловича перевели из четвертого звена нападения во второе. По сравнению с предыдущим матчем с рижским «Динамо» хозяева площадки гораздо увереннее сыграли в нападении.

Динамовцы вновь постарались активнее действовать у чужих ворот со стартовых минут встречи. Уже на восьмой минуте первого периода шайба оказалась в воротах «Слована». Однако после видеопросмотра арбитры гол отменили, так как шайба была отправлена в сетку коньком игрока «Динамо». Под занавес первых двадцати минут встречи подопечные Горди Дуайера реализовали большинство. Автором гола стал Марк-Андре Граньяни. Защитник сделал кистевой бросок от синей линии, шайба задела клюшку соперника и юркнула в левый от вратаря угол.

После отдыха минчане показали самую содержательную игру с учетом последних неудачных поединков. «Зубры» продолжали агрессивно действовать в атаке и на 32-й минуте вновь реализовали численное преимущество. В голевом эпизоде вовремя на пятачке у ворот «Слована» сыграл Шарль Лингле — 2:0.

Команда из Братиславы смогла вскоре одну шайбу отыграть. Белорусская команда допустила ошибку при смене звеньев и получила две минуты штрафа за нарушение численного состава. В итоге Мартин Ревай сделал счет 2:1. Однако еще до перерыва Джек Скилле установил окончательные цифры на табло. За нападающим у своих ворот не уследил защитник «Слована» — 3:1.

Минское «Динамо» после поражений от «Ак Барса», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и рижских одноклубников сумело заработать важные очки. Теперь у минчан 53 балла и по-прежнему десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

После небольшой паузы очередной матч в чемпионате КХЛ минчане проведут 19 декабря в Санкт-Петербурге, где сыграют со СКА.

Динамо Мн 3:1
(1:0, 2:1, 0:0)
Слован
11.12.2017, 19:30 Зрители: 8517 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Эдуард Занковец
Вратари
Юнас Энрот Якуб Штепанек 58:02
1-й период
Мартин Реваи 16:53
17:48 Марк-Андре Граньяни (Дж. Скилле, К. Хауден)
2-й период
Зак Бойчак 24:41
Марек Гецл 31:24
31:35 Шарль Лингле (К. Хауден, Д. Фонтэйн)
32:38
Мартин Реваи (Ю. Микуш, А. Мезарош) 33:28
Борис Садецки 35:22
36:03 Джек Скилле (М-А. Граньяни, К. Хауден)
3-й период
Павол Скалицки 50:17
Павол Скалицки 50:17
54:16 Егор Шарангович
Кэм Баркер 54:16
59:01 Марк-Андре Граньяни
Статистика
6 Штрафное время 35
5 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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