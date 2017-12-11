Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Слован» и прервали серию из четырех поражений

Тренерский штаб минчан не стал делать значительных перестановок в составе. Лишь Александра Павловича перевели из четвертого звена нападения во второе. По сравнению с предыдущим матчем с рижским «Динамо» хозяева площадки гораздо увереннее сыграли в нападении.

Динамовцы вновь постарались активнее действовать у чужих ворот со стартовых минут встречи. Уже на восьмой минуте первого периода шайба оказалась в воротах «Слована». Однако после видеопросмотра арбитры гол отменили, так как шайба была отправлена в сетку коньком игрока «Динамо». Под занавес первых двадцати минут встречи подопечные Горди Дуайера реализовали большинство. Автором гола стал Марк-Андре Граньяни. Защитник сделал кистевой бросок от синей линии, шайба задела клюшку соперника и юркнула в левый от вратаря угол.

После отдыха минчане показали самую содержательную игру с учетом последних неудачных поединков. «Зубры» продолжали агрессивно действовать в атаке и на 32-й минуте вновь реализовали численное преимущество. В голевом эпизоде вовремя на пятачке у ворот «Слована» сыграл Шарль Лингле — 2:0.

Команда из Братиславы смогла вскоре одну шайбу отыграть. Белорусская команда допустила ошибку при смене звеньев и получила две минуты штрафа за нарушение численного состава. В итоге Мартин Ревай сделал счет 2:1. Однако еще до перерыва Джек Скилле установил окончательные цифры на табло. За нападающим у своих ворот не уследил защитник «Слована» — 3:1.

Минское «Динамо» после поражений от «Ак Барса», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и рижских одноклубников сумело заработать важные очки. Теперь у минчан 53 балла и по-прежнему десятое место в турнирной таблице Западной конференции.