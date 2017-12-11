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22:13 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» проиграл ЦСКА и потерял из-за травмы Найджела Доуса

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с московским ЦСКА.

Команды начали встречу без раскачки и забили трижды к восьмой минуте. У хозяев по разу отличились Окулов и Шалунов. За «Барыс» первую шайбу в КХЛ забросил Алексей Маклюков — защитник грамотно и хладнокровно разобрался на подборе. Кроме того, весь стартовый период пестрил постоянными стычками, силовыми приёмами и удалениями. Самым эффектным силовым отметился Мэтт Фрэттин, отправивший в борт Андронова.

Во втором периоде «Барыс» включил дополнительные скорости и на 6-й минуте чуть не сравнял счёт — Сорокин сделал отличный сейв после броска Доуса с угла. В равных составах «Барыс» действовал ничуть не хуже, но случилось удаление. Сауторн не по правилам атаковал соперника, и хозяева реализовали большинство — Ничушкин довёл разрыв до двух шайб.

На старте третьего отрезка «Барыс» лишился Найджела Доуса — капитану в лицо попала шайба. Найджел поднялся при помощи врача команды, получал помощь на скамье, а затем отправился в раздевалку. Его в первом сочетании заменил Джеймс Райт. В середине периода «Барыс» остался в меньшинстве, но опасный момент создали именно гости — Акользин убежал «1 в 0», но переиграть Сорокина не сумел. Через несколько минут хозяева довели счёт до крупного — вновь звено Шумакова. В концовке очередной момент создало звено Сагадеева, но Сорокин надёжно сыграл после бросков Акользина и Никулина.

ЦСКА 4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
Барыс
11.12.2017, 19:30 Зрители: 3186 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Евгений Корешков
Вратари
Илья Сорокин Хенрик Карлссон
1-й период
05:06 Константин Окулов (С. Шумаков, М. Шалунов)
Алексей Маклюков (Дж. Райт, Р. Старченко) 06:13
07:14 Максим Шалунов (С. Шумаков, А. Блажиевский)
Найджел Доус 07:52
13:31 Сергей Андронов
Джеймс Райт 14:48
15:23 Богдан Киселевич
Роман Савченко 15:23
19:50 Сергей Андронов
2-й период
26:13 Андрей Кузьменко
Джордон Сауторн 33:21
34:58 Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, М. Робинсон)
3-й период
Антон Сагадеев 45:44
49:48 Сергей Шумаков (К. Окулов, М. Шалунов)
Даррен Дитц 59:27
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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