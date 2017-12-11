«Барыс» проиграл ЦСКА и потерял из-за травмы Найджела Доуса

Команды начали встречу без раскачки и забили трижды к восьмой минуте. У хозяев по разу отличились Окулов и Шалунов. За «Барыс» первую шайбу в КХЛ забросил Алексей Маклюков — защитник грамотно и хладнокровно разобрался на подборе. Кроме того, весь стартовый период пестрил постоянными стычками, силовыми приёмами и удалениями. Самым эффектным силовым отметился Мэтт Фрэттин, отправивший в борт Андронова.



Во втором периоде «Барыс» включил дополнительные скорости и на 6-й минуте чуть не сравнял счёт — Сорокин сделал отличный сейв после броска Доуса с угла. В равных составах «Барыс» действовал ничуть не хуже, но случилось удаление. Сауторн не по правилам атаковал соперника, и хозяева реализовали большинство — Ничушкин довёл разрыв до двух шайб.



На старте третьего отрезка «Барыс» лишился Найджела Доуса — капитану в лицо попала шайба. Найджел поднялся при помощи врача команды, получал помощь на скамье, а затем отправился в раздевалку. Его в первом сочетании заменил Джеймс Райт. В середине периода «Барыс» остался в меньшинстве, но опасный момент создали именно гости — Акользин убежал «1 в 0», но переиграть Сорокина не сумел. Через несколько минут хозяева довели счёт до крупного — вновь звено Шумакова. В концовке очередной момент создало звено Сагадеева, но Сорокин надёжно сыграл после бросков Акользина и Никулина.