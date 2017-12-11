Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн3
Слован1
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА4
Барыс1
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс6
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада0
Авангард5
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгБ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17:00
АвтомобилистБ3
Югра4
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
12.12
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
12.12
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
21:04 (мск), источник: Советский спорт

Шутам не до шуток. «Йокерит» потерпел третье поражение подряд

А «Металлург» закончил очередной отрезок чемпионата на мажорной ноте — победная серия команды теперь составляет пять игр.

Источник: Советский спорт

«У нас есть свои джокеры!» — с таким слоганом в Магнитогорске подошли к матчу с финской командой. В отличие от нижегородцев, на Урале никто облачаться в костюм Бэтмена не стал. Зато медиа-служба «сталеваров» выпустила креативный видеоанонс к матчу. Ролик минималистичен и тем и хорош. На зеленом суконном столе крупье тасует колоду, и в какой-то момент из пачки карт выбрасывают двух джокеров. На Арене «Металлург» в почете десятка — фото Сергея Мозякина выглядит вполне понятным намеком, кто должен обыгрывать финских «шутов».

Однако на утренней раскатке капитан «Магнитки» занимается отдельно от основной группы. Он по-прежнему восстанавливается после удара в колено от Пепеляева в московском матче со «Спартаком». И оптимистичный прогноз, что Сергей вернется на лед под занавес декабрьской двухматчевой домашней серии «Металлурга» оказался слишком оптимистичным.

— У нас приболел Томаш Филиппи, поэтому его нет на льду, — рассказывает и. о. главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов. — Также вне заявки Денис Денисов. Выйдет Николас Шаус. Что ждать от «Йокерита»? Это — хорошая команда, которая лидирует в Западной конференции практически по всем показателям. Будет очень непросто.

А еще накануне игры «джокеров» и «сталеваров» на официальном сайте «Магнитки» выпустили любопытный материал. В интервью с Оскаром Осалой очень мало про хоккей. Зато форвард рассказывает о столетии независимости своей страны. К вековому юбилею пришелся его личный рекорд — 100 очков за «Металлург».

— Я, конечно, не так хорошо разбираюсь в тонкостях истории, — признался Осала. — Но праздник независимости, в том числе, связан с именем Владимира Ленина. Русского революционера у нас знаю и помнят — даже есть музей его имени! День независимости особенно не отмечал. Но победа в матче с «Йокеритом» стала бы хорошим подарком. Для меня эти игры — самые главные в сезоне. В чем ключ к успеху? Надо сыграть лучше соперника в неравных составах!

То, что недаром у «Йокерита» меньшинство — одно из лучших в лиге, гости наглядно демонстрируют в первом периоде. Кивисте дважды дает шанс «Магнитке» на розыгрыш лишнего. Но Рамо в финской раме просто непробиваем. Голкипер «джокеров» делает несколько мегаспасений, заставляя развести руками то Терещенко, то Тимкина, то Казионова…

Чем дальше идет второй период, тем больше он начинает напоминать овертайм — только в формате «5 на 5». «Магнитка» лучше «Йокерита» на вбрасываниях, ощутимо переигрывает финов в силовой борьбе, лишая контроля шайбы. Но голов по-прежнему нет, и кто забьет первым — получит настоящий джокер в свой рукав. И, к расстройству местной публики, за две минуты до второго перерыва Джон Норман с добивания проталкивает-таки шайбу в сетку. Виктор Козлов настаивает: была атака вратаря. Но арбитры после киносеанса у судейского столика указывают на центр — 0:1.

Ассистентом Нормана становится золотой финский мальчик Эли Толванен. Это — его 32-е очко, молодежный рекорд КХЛ среди игроков до 19 лет повторен. Следующий балл Толванена улучшит достижение Кузнецова и впишет имя талантливого финна в историю лиги.

Но случится это уже не в Магнитогорске. До финальной сирены «Йокерит» больше не забивает, несмотря на то, что в третьем периоде трижды играет в большинстве. А вот «Магнитка» свой шанс на розыгрыш лишнего не упускает — Сергей Терещенко дальним броском сравнивает счет. А ведь был прав Осала — все решила игра в неравных составах.

Во второй раз за последние три дня зрители наблюдают буллитную серию. И Кошечкин снова — скала. Он берет все пять бросков, а вот его визави с выстрелом Чибисова не справляется — 2:1 — тяжелая, но очень важная победа для «Магнитки».

— Как удалось забить буллит? — хитро улыбается у раздевалки «сталеваров» Чибисов. — Да я просто зажмурился и бросил. Я часто бью буллиты, и всегда так делаю!

— Мы не дали сопернику много голевых шансов, — Юкка Ялонен, главный тренер «Йокерита» серьезен на пресс-конференции. — И это — хорошо. Плохо, что нас подвела наша реализация. Ключевым моментом стала игра в неравных составах в третьем периоде.

Металлург Мг 2:1 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Йокерит
11.12.2017, 17:00 Зрители: 7120 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Юкка Ялонен
Вратари
Василий Кошечкин Карри Рамо
1-й период
Томми Кивисте 03:21
Томми Кивисте 11:11
15:50 Александр Игошев
2-й период
Йон Норман (С. Леписто, Э. Толванен) 37:57
3-й период
40:20 Крис Ли
43:36 Никита Сироткин
Петтери Виртанен 48:14
48:38 Сергей Терещенко (Д. Кокарев, Н. Пивцакин)
50:39 Никита Пивцакин
50:39 Никита Пивцакин
Овертайм
63:33 Крис Ли
Мэтт Гилрой 63:33
Серия буллитов - победный бросок
А. Чибисов
Статистика
20 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
«Спартак» и «Краснодар» узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА
МОК опубликовал решения об отстранении Белова и Третьякова
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь