Шутам не до шуток. «Йокерит» потерпел третье поражение подряд
А «Металлург» закончил очередной отрезок чемпионата на мажорной ноте — победная серия команды теперь составляет пять игр.
А «Металлург» закончил очередной отрезок чемпионата на мажорной ноте — победная серия команды теперь составляет пять игр.
«У нас есть свои джокеры!» — с таким слоганом в Магнитогорске подошли к матчу с финской командой. В отличие от нижегородцев, на Урале никто облачаться в костюм Бэтмена не стал. Зато
Однако на утренней раскатке капитан «Магнитки» занимается отдельно от основной группы. Он
— У нас приболел Томаш Филиппи, поэтому его нет на льду, — рассказывает и. о. главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов. — Также вне заявки Денис Денисов. Выйдет Николас Шаус. Что ждать от «Йокерита»? Это — хорошая команда, которая лидирует в Западной конференции практически по всем показателям. Будет очень непросто.
А еще накануне игры «джокеров» и «сталеваров» на официальном сайте «Магнитки» выпустили любопытный материал. В интервью с Оскаром Осалой очень мало про хоккей. Зато форвард рассказывает о столетии независимости своей страны. К вековому юбилею пришелся его личный рекорд — 100 очков за «Металлург».
— Я, конечно, не так хорошо разбираюсь в тонкостях истории, — признался Осала. — Но праздник независимости, в том числе, связан с именем Владимира Ленина. Русского революционера у нас знаю и помнят — даже есть музей его имени! День независимости особенно не отмечал. Но победа в матче с «Йокеритом» стала бы хорошим подарком. Для меня эти игры — самые главные в сезоне. В чем ключ к успеху? Надо сыграть лучше соперника в неравных составах!
То, что недаром у «Йокерита» меньшинство — одно из лучших в лиге, гости наглядно демонстрируют в первом периоде. Кивисте дважды дает шанс «Магнитке» на розыгрыш лишнего. Но Рамо в финской раме просто непробиваем. Голкипер «джокеров» делает несколько мегаспасений, заставляя развести руками то Терещенко, то Тимкина, то Казионова…
Чем дальше идет второй период, тем больше он начинает напоминать овертайм — только в формате «5 на 5». «Магнитка» лучше «Йокерита» на вбрасываниях, ощутимо переигрывает финов в силовой борьбе, лишая контроля шайбы. Но голов
Ассистентом Нормана становится золотой финский мальчик Эли Толванен. Это — его 32-е очко, молодежный рекорд КХЛ среди игроков до 19 лет повторен. Следующий балл Толванена улучшит достижение Кузнецова и впишет имя талантливого финна в историю лиги.
Но случится это уже не в Магнитогорске. До финальной сирены «Йокерит» больше не забивает, несмотря на то, что в третьем периоде трижды играет в большинстве. А вот «Магнитка» свой шанс на розыгрыш лишнего не упускает — Сергей Терещенко дальним броском сравнивает счет. А ведь был прав Осала — все решила игра в неравных составах.
Во второй раз за последние три дня зрители наблюдают буллитную серию. И Кошечкин снова — скала. Он берет все пять бросков, а вот его визави с выстрелом Чибисова не справляется — 2:1 — тяжелая, но очень важная победа для «Магнитки».
— Как удалось забить буллит? — хитро улыбается у раздевалки «сталеваров» Чибисов. — Да я просто зажмурился и бросил. Я часто бью буллиты, и всегда так делаю!
— Мы не дали сопернику много голевых шансов, — Юкка Ялонен, главный тренер «Йокерита» серьезен на
|Металлург Мг
|
2:1 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
|Йокерит
|Виктор Козлов
|Юкка Ялонен
|Василий Кошечкин
|Карри Рамо
|1-й период
|Томми Кивисте
|03:21
|Томми Кивисте
|11:11
|15:50
|Александр Игошев
|2-й период
|Йон Норман (С. Леписто, Э. Толванен)
|37:57
|3-й период
|40:20
|Крис Ли
|43:36
|Никита Сироткин
|Петтери Виртанен
|48:14
|48:38
|Сергей Терещенко (Д. Кокарев, Н. Пивцакин)
|50:39
|Никита Пивцакин
|50:39
|Никита Пивцакин
|Овертайм
|63:33
|Крис Ли
|Мэтт Гилрой
|63:33
|А. Чибисов
|20
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)