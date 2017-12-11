Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
Названа самая пьющая страна Европы
Захарова ответила на слова МИД Франции о присвоении победы над ИГ
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн3
Слован1
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА4
Барыс1
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс6
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада0
Авангард5
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгБ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17:00
АвтомобилистБ3
Югра4
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
12.12
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
12.12
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Все события
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
В России посчитали шизофреников
Источник зловония в Москве остается загадкой
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Югра» в серии буллитов одолела «Автомобилист», выиграв впервые с октября

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил ханты-мансийской «Югре» в серии буллитов, игра завершилась со счётом 3:4 Б.

Источник: РИА "Новости"

Команда Анатолия Емелина прервала серию из 12 поражений, предыдущую победу клуб одержал в октябре.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. У «Югры» голы на свой счёт записали Войтех Полак, Никлас Бурстрём и Максим Пестушко, победный буллит реализовал Бурстрём.

Автомобилист 3:4 Б
(1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Югра
11.12.2017, 17:00 Зрители: 3500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Анатолий Емелин
Вратари
Якуб Коварж Александр Шарыченков
1-й период
01:52 Алексей Михнов (А. Торченюк, М. Чайковски)
02:51 Анатолий Голышев
Никлас Бурстрем 09:07
11:30
14:11 Георгий Мишарин
Юрий Козловский 14:11
2-й период
27:23 Анатолий Голышев (Е. Миловзоров, А. Кучерявенко)
28:54 Михал Чайковски
Войтех Полак (А. Булянский, К. Майоров) 31:51
35:37 Александр Кучерявенко (С. Егоршев, Д. Куляш)
37:48 Виталий Попов
3-й период
Никлас Бурстрем (А. Михеев, М. Пестушко) 44:32
Максим Пестушко (Н. Бурстрем) 49:24
Антон Королев 50:25
Тобиас Виклунд 54:55
59:25 Станислав Егоршев
Серия буллитов - победный бросок
Н. Бурстрем
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Югра
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
«Спартак» и «Краснодар» узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА
МОК опубликовал решения об отстранении Белова и Третьякова
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь