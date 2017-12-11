Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Югра» в серии буллитов одолела «Автомобилист», выиграв впервые с октября
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил
Команда Анатолия Емелина прервала серию из 12 поражений, предыдущую победу клуб одержал в октябре.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. У «Югры» голы на свой счёт записали Войтех Полак, Никлас Бурстрём и Максим Пестушко, победный буллит реализовал Бурстрём.
|Автомобилист
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3:4 Б
(1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
|Югра
|Владимир Крикунов
|Анатолий Емелин
|Якуб Коварж
|Александр Шарыченков
|1-й период
|01:52
|Алексей Михнов (А. Торченюк, М. Чайковски)
|02:51
|Анатолий Голышев
|Никлас Бурстрем
|09:07
|11:30
|14:11
|Георгий Мишарин
|Юрий Козловский
|14:11
|2-й период
|27:23
|Анатолий Голышев (Е. Миловзоров, А. Кучерявенко)
|28:54
|Михал Чайковски
|Войтех Полак (А. Булянский, К. Майоров)
|31:51
|35:37
|Александр Кучерявенко (С. Егоршев, Д. Куляш)
|37:48
|Виталий Попов
|3-й период
|Никлас Бурстрем (А. Михеев, М. Пестушко)
|44:32
|Максим Пестушко (Н. Бурстрем)
|49:24
|Антон Королев
|50:25
|Тобиас Виклунд
|54:55
|59:25
|Станислав Егоршев
|Н. Бурстрем
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)