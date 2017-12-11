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16:04 (мск), источник: Советский спорт

ПХК ЦСКА и «Роснефть»: пять титулов плюс финал Кубка Гагарина

На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как «Роснефть» приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.

Источник: Советский спорт

Самый титулованный хоккейный клуб Европы наверняка так бы и ходил в крепких середняках, если бы не внезапный уход Вячеслава Быкова. Тренер-победитель принял предложение из Уфы, от которого невозможно было отказаться.

Вместе с Быковым из ЦСКА ушел один из спонсоров. Клуб возглавил Вячеслав Фетисов. Генеральным менеджером стал его друг и соратник Сергей Немчинов.

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К тому времени «Норильский никель» потерял интерес к хоккейному направлению, сосредоточившись на баскетболе, где московские армейцы доминировали не только на внутреннем фронте, но и в Европе.

В январе 2011-го Единственным владельцем хоккейного клуба ЦСКА стала компания ОГК-3. Клуб сводил концы с концами. Красно-синие не попали в плей-офф, а в начале следующего сезона стояли на грани банкротства. Нечем было заплатить даже за коммуналку в Ледовом дворце на Ленинградском проспекте. Сумма долгов превысила 100 миллионов рублей.

И тогда почетный президент клуба Виктор Тихонов решился набрать номер телефона, который дал ему на встрече с олимпийской хоккейной сборной Владимир Путин, тогда премьер-министр России.

Фетисов, правда, утверждает, что звонил он. Впрочем, так ли теперь это важно?

Путин пообещал помочь великому хоккейному клубу и поручил это вице-премьеру Игорю Сечину. Первоначально в число акционеров должна была войти компания «Транснефть», этого хотел Фетисов. Однако в итоге им стала могущественная «Роснефть». Новый владелец поставил задачу — вернуть ЦСКА в число лидеров отечественного хоккея и за четыре года решить чемпионскую задачу. «Роснефть» взяла в собственность Ледовый дворец, ставший в середине 90-х яблоком раздора в армейском хоккее.

15 мая 2012 года в ЦСКА произошли революционные кадровые изменения — главным менеджером стал легенда Сергей Федоров. В июне армейцы выкупили у «Салавата Юлаева» права на ведущего нападающего КХЛ Александра Радулова, завершавшего сезоне в «Нэшвилле», за космическую сумму — около 260 миллионов рублей и вскоре подписали с ним четырехлетний контракт. Главным тренером команды стал Валерий Брагин, добившийся грандиозных успехов с молодежной сборной.

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Однако премьеру, к которой долго готовились, красно-синие провалили. ЦСКА дома уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Для Брагина эта неудача стала черной меткой. Вскоре в НХЛ грянул локаут, команда усилилась Дацюком, Грабовским, Брызгаловым. В целом турнирная поступь армейцев не вызывала вопросов, но принципиальные матчи были проиграны. На глазах патрона «Роснефти» Сечина. 8 октября 2012-го в «Мегаспорте» ЦСКА не удержал перевес 2:0 над СКА и оказался на щите — 2:4. А 7 декабря на своем льду армейцы, безнадежно проигрывая в дерби «Динамо» 0:5, забили в третьем периоде четыре шайбы и едва не совершили «камбэк» (итог 4:6). Но Сечин не видел этой героической погони, во втором перерыве он покинул арену.

15 декабря Брагина отправили в отставку. Федоров искал ему в сменщики заокеанского специалиста. И следующим летом нашел. В лице американца Джона Торчетти.

Однако к его игровой концепции «пять в атаке — пять в обороне» команда оказалась не готова. Сомнительными выглядели трансферные ходы — приглашение Морозова и Сапрыкина, обмен Широкова на Фролова… К тому же новый тренер не сработался с Радуловым. Весь регулярный чемпионат ЦСКА «кувыркался» и сошел с дистанции на старте плей-офф, не зацепив ни одного матча в серии со своим принципиальным соперником СКА.

Федоров хотел оставить Торчетти, но наблюдательный совет клуба принял другое решение. Новым наставником назначили Дмитрия Квартальнова, успешно работавшего со скромной «Сибирью». Позиции главного менеджера Федорова ослабли. В клубе развернулась война между ним и генеральным директором Игорем Есмантовичем.

В 2015-м ЦСКА за явным преимуществом выиграл регулярный чемпионат и в 33-й раз был провозглашен чемпионом страны. Решение наградить победителя гладкого турнира золотыми медалями совет директоров лиги принял в угоду другой команде — СКА, которой никак не удавалось дотянуться до Кубка Гагарина.

Еще дважды ЦСКА с Квартальновым становился первым в регулярке, завоевывая Кубок Континента, который стал носить имя ушедшего из жизни 23 ноября 2014 года Виктора Тихонова. Еще один титул армейцы завоевали на старте сезона-2014/15, выиграв у СКА Кубок Открытия.

Однако Кубок Гагарина команде Квартальнова так и не покорился. В плей-офф-2015 команда остановилась в шаге от заветного трофея, уступив в финале «Магнитке». К тому моменту Федоров проиграл кабинетную войну и вскоре превратился из первого лица клуба в главного менеджера по селекционной работе. Без права подписи. Не удалось сохранить и Радулова. Президентом ПХК ЦСКА — это новая должность в штатном расписании клуба — стал Есмантович.

Сечин, правда, сохранил Федорова, сделав своим советником. Теперь Сергей Викторович после домашних матчей с важным видом совершает дефиле из ложи в клубный офис.

Кстати, при «Роснефти» штат клуба разросся чуть ли не в десять раз. При Быкове в ПХК ЦСКА работало всего… 18 сотрудников.

Прошлой весной после фиаско в плей-офф ЦСКА решил сменить игровое направление и провел широкомасштабную селекционную кампанию, не пожалев на новичков денег.

Клуб вернул из НХЛ несколько игроков с прицелом на Олимпиаду в Пхенчхане, выкупил у Уфы лучшего молодого игрока Европы Капризова, забрал у едва не развалившегося «Динамо» канадского защитника Робинсона, из «Сибири» прибыли Окулов, Шалунов и Шумаков.

Было объявлено о строительстве в Новых Мнёвниках ледовой арены на 20 тысяч зрителей. Но пока обещанный первый камень не заложили. Старый же дворец после капитального ремонта похорошел, но болельщики туда не очень-то идут. Несмотря на успехи команды.

Впрочем, от СКА московские армейцы отстают значительно — в таблице клубы разделяет 17 очков, и обе очные встречи остались за Санкт-Петербургом.

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