Как громкие скандалы помогают побеждать
Откровенные слова защитника уфимцев помогли команде решить проблемы. Обзор дня Алексея Шевченко.
Откровенные слова защитника уфимцев помогли команде решить проблемы. Обзор дня Алексея Шевченко.
Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев выиграл первый матч в сезоне за новый клуб, а на дворе уже почти середина декабря. Неудачная серия длилась девять матчей и привела к тому, что голкипер стал дергаться, нервничать, прекратил здороваться со знакомыми. Но кто знает, как бы мы повели себя в такой ситуации? Ты пришел в сильный клуб побеждать, а у тебя унизительная серия.
Впрочем, и Кареев повел себя довольно странно. Рассказывают, что однажды он отказался выходить на матч (не за пару часов, к счастью, а накануне), так как обиделся, что Бену Скривенсу дают легких соперников, а ему — сложных. Это смутило и тренеров, и менеджеров. В ином клубе Кареева бы вообще выгнали или сослали в
ПОБЕДА «САЛАВАТА ЮЛАЕВА».
Болельщики уфимского клуба! Еще раз поблагодарите защитника Захара Арзамасцева, который ценой возможных проблем в карьере, вынес на публику все сложные моменты жизни команды. Это был тот взрыв на дамбе, когда динамит не рушит стену, а чинит ее. Мы увидели совсем другую команду, совсем другой хоккей. Эркка Вестерлунд пошел на
БИРЮКОВ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КАРЬЕРУ.
Голкипер Михаил Бирюков переходит на тренерскую работу, но при этом не объявляет о завершении спортивной карьеры. Он все делает грамотно. Я
ИЖЕВСКИЙ КРИЗИС.
С карты России может пропасть еще один клуб. В Ижевске очень непростые времена. «Ижсталь» — практически банкрот, хоккеисты уезжают в другие города, ушел даже Кирилл Князев, а это главный показатель того, что в все действительно плохо. При этом город строит новую арену на 7500 зрителей, только непонятно для кого. Концерты что ли проводить или мебельный салон открыть? В Удмуртии новый губернатор, который сразу вступил в бой с руководителями клуба, обвинив их в том, что они ничего не делают. По договору 80 процентов бюджета обеспечивает правительство, а 20 — ищет клуб. Так вот с 20 процентами вышла заминка и я не удивлен, что никто в Удмуртии не может дать нужную сумму.
Сейчас руководитель региона говорит, что будет искать новых руководителей, но местных любителей хоккея это сильно беспокоит. Привезут