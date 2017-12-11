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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как громкие скандалы помогают побеждать

Откровенные слова защитника уфимцев помогли команде решить проблемы. Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев выиграл первый матч в сезоне за новый клуб, а на дворе уже почти середина декабря. Неудачная серия длилась девять матчей и привела к тому, что голкипер стал дергаться, нервничать, прекратил здороваться со знакомыми. Но кто знает, как бы мы повели себя в такой ситуации? Ты пришел в сильный клуб побеждать, а у тебя унизительная серия.

Впрочем, и Кареев повел себя довольно странно. Рассказывают, что однажды он отказался выходить на матч (не за пару часов, к счастью, а накануне), так как обиделся, что Бену Скривенсу дают легких соперников, а ему — сложных. Это смутило и тренеров, и менеджеров. В ином клубе Кареева бы вообще выгнали или сослали в фарм-клуб (контракт-то двусторонний), но почему-то в Уфе не сделали никаких выводов. Но, присмотревшись, понимаешь, что Кареев никого не мог винить, кроме себя. Первые четыре поражения пришлись на «Куньлунь», «Барыс», «Северсталь» и «Трактор». Это не монстры. Вратарю немного не повезло с тем, что он начал играть, когда у клуба был кризис. Сейчас кризис позади и он, проведя отличные сорок минут, помог команде одержать волевую победу над сильным соперником. Кстати, после этого матча Бен Скривенс не должен автоматически считаться первым номером.

ПОБЕДА «САЛАВАТА ЮЛАЕВА».

Болельщики уфимского клуба! Еще раз поблагодарите защитника Захара Арзамасцева, который ценой возможных проблем в карьере, вынес на публику все сложные моменты жизни команды. Это был тот взрыв на дамбе, когда динамит не рушит стену, а чинит ее. Мы увидели совсем другую команду, совсем другой хоккей. Эркка Вестерлунд пошел на какие-то уступки ребятам в тактике, и те отблагодарили. Если бы не «интервью», то и дальше бы мучились, проигрывали и, в конце концов, не попали бы в плей-офф. Не было бы и этой победы над «Локомотивом», хотя после первого периода все было очень плохо. Но теперь «Салават Юлаев» совсем другой, более настойчивый и прочный. Еще месяц назад они бы развалились, ведь не забывайте, что в конце первого периода команда потеряла Илью Зубова, а канадский вратарь стал чудить с первых минут. После перерыва на Евротур мы увидим уфимский всплеск, я уверен. Думаю, что плей-офф они начнут на своем льду.

БИРЮКОВ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КАРЬЕРУ.

Голкипер Михаил Бирюков переходит на тренерскую работу, но при этом не объявляет о завершении спортивной карьеры. Он все делает грамотно. Я как-нибудь потом объясню, почему он поступил именно так, а не иначе. Мог бы Бирюков еще поиграть? Да, конечно. Он бы мог пригодиться и «Витязю», но там произошла странная ситуация. Ему сказали искать новый клуб после матча в Ханты-Мансийске, который он смотрел с трибуны. Он бы мог пригодиться и «Торпедо», но там любят менять голкиперов, как, впрочем, и полевых игроков. Из Бирюкова может выйти отличный тренер. Причем, не тренер вратарей, а именно тренер, каким стал Петерис Скудра. Только, конечно, не таким жестким. Знает он много, может проанализировать любую ситуацию, найти выход. За карьеру Михаилу не должно быть стыдно. Сейчас в КХЛ два двукратных чемпиона мира — он и Александр Еременко.

ИЖЕВСКИЙ КРИЗИС.

С карты России может пропасть еще один клуб. В Ижевске очень непростые времена. «Ижсталь» — практически банкрот, хоккеисты уезжают в другие города, ушел даже Кирилл Князев, а это главный показатель того, что в все действительно плохо. При этом город строит новую арену на 7500 зрителей, только непонятно для кого. Концерты что ли проводить или мебельный салон открыть? В Удмуртии новый губернатор, который сразу вступил в бой с руководителями клуба, обвинив их в том, что они ничего не делают. По договору 80 процентов бюджета обеспечивает правительство, а 20 — ищет клуб. Так вот с 20 процентами вышла заминка и я не удивлен, что никто в Удмуртии не может дать нужную сумму.

Сейчас руководитель региона говорит, что будет искать новых руководителей, но местных любителей хоккея это сильно беспокоит. Привезут кого-то со стороны — ничего хорошего. При этом, как мне стало известно, те, кто может помочь, никак не может пробиться в губернатору. Например, самый известный ижевский тренер Сергей Абрамов, который долгое время тренировал клуб. Мы с ним созванивались, он реально переживает, что профессиональная команда по хоккею может умереть (потом, конечно, возродить будет крайне сложно), но к руководство регионом пробиться не получается. Может быть, хоть три строчки в газете помогут.

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