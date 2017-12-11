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12:30 (мск), источник: ТАСС

Юханссон, Григорьев и Кагарлицкий стали лучшими игроками недели КХЛ

ТАСС, 11 декабря. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков прошедшей недели. Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

Источник: ТАСС

Лучшим вратарем стал голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон. В двух матчах, против рижского «Динамо» (1:0) и московского «Спартака» (4:0), вратарь не пропустил ни одной шайбы.

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Лучшим защитником признан игрок нижегородского «Торпедо» Михаил Григорьев, забросивший три шайбы в трех матчах при общем показателе полезности «+5».

Лучшим нападающим стал игрок череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, забросивший три шайбы и сделавший две результативные передачи в трех встречах.

Лучшим новичком стал нападающий московского «Динамо» Александр Петунин, забросивший одну шайбу в трех матчах.

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