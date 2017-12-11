Юханссон, Григорьев и Кагарлицкий стали лучшими игроками недели КХЛ

Лучшим вратарем стал голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон. В двух матчах, против рижского «Динамо» (1:0) и московского «Спартака» (4:0), вратарь не пропустил ни одной шайбы.
Лучшим защитником признан игрок нижегородского «Торпедо» Михаил Григорьев, забросивший три шайбы в трех матчах при общем показателе полезности «+5».
Лучшим нападающим стал игрок череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, забросивший три шайбы и сделавший две результативные передачи в трех встречах.
Лучшим новичком стал нападающий московского «Динамо» Александр Петунин, забросивший одну шайбу в трех матчах.