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17:13 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»

ТАСС, 10 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» победил ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличились Михаил Юньков (24), Теэму Хартикайнен (28) и Йоонас Кемппайнен (47). В составе гостей шайбы забросили Александр Елесин (1) и Брэндон Козун (20). 21-летний Елесин забросил самую быструю шайбу в истории КХЛ, отличившись на пятой секунде матча. Уфимский клуб победил в четвертой встрече подряд, а также прервал шестиматчевую победную серию ярославцев.

«Салават Юлаев» набрал 61 очко и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Локомотив» располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции (75).

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом» 18 декабря, «Локомотив» проведет домашнюю встречу против московского «Спартака» 19 декабря.

Салават Юлаев 3:2
(0:2, 2:0, 1:0)
Локомотив
10.12.2017, 14:30 Зрители: 7715 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Дмитрий Квартальнов
Вратари
Бен Скривенс 20:00 (А. Кареев 20:00) Алексей Мурыгин 58:48
1-й период
Александр Елесин (А. Локтионов) 00:05
Владислав Картаев 07:21
16:59 Илья Зубов
16:59 Илья Зубов
Брэндон Козун 17:24
Брэндон Козун (С. Кронвалль) 19:55
2-й период
23:36 Михаил Юньков (Э. Лисин)
27:30 Игорь Макаров
Якуб Накладал 27:30
Якуб Накладал 27:30
Якуб Накладал 27:30
27:41 Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
28:39 Артем Федоров
3-й период
46:06 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, З. Арзамасцев)
Статистика
32 Штрафное время 21
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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