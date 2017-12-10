«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»
ТАСС, 10 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» победил ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 10 декабря. Уфимский «Салават Юлаев» победил ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У хозяев отличились Михаил Юньков (24), Теэму Хартикайнен (28) и Йоонас Кемппайнен (47). В составе гостей шайбы забросили Александр Елесин (1) и Брэндон Козун (20). 21-летний Елесин забросил самую быструю шайбу в истории КХЛ, отличившись на пятой секунде матча. Уфимский клуб победил в четвертой встрече подряд, а также прервал шестиматчевую победную серию ярославцев.
«Салават Юлаев» набрал 61 очко и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Локомотив» располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции (75).
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом» 18 декабря, «Локомотив» проведет домашнюю встречу против московского «Спартака» 19 декабря.
|Салават Юлаев
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3:2
(0:2, 2:0, 1:0)
|Локомотив
|Эркка Вестерлунд
|Дмитрий Квартальнов
|Бен Скривенс 20:00 (А. Кареев 20:00)
|Алексей Мурыгин 58:48
|1-й период
|Александр Елесин (А. Локтионов)
|00:05
|Владислав Картаев
|07:21
|16:59
|Илья Зубов
|16:59
|Илья Зубов
|Брэндон Козун
|17:24
|Брэндон Козун (С. Кронвалль)
|19:55
|2-й период
|23:36
|Михаил Юньков (Э. Лисин)
|27:30
|Игорь Макаров
|Якуб Накладал
|27:30
|Якуб Накладал
|27:30
|Якуб Накладал
|27:30
|27:41
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
|28:39
|Артем Федоров
|3-й период
|46:06
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, З. Арзамасцев)
|32
|Штрафное время
|21
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)