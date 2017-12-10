«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»

У хозяев отличились Михаил Юньков (24), Теэму Хартикайнен (28) и Йоонас Кемппайнен (47). В составе гостей шайбы забросили Александр Елесин (1) и Брэндон Козун (20). 21-летний Елесин забросил самую быструю шайбу в истории КХЛ, отличившись на пятой секунде матча. Уфимский клуб победил в четвертой встрече подряд, а также прервал шестиматчевую победную серию ярославцев.