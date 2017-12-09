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21:49 (мск), источник: Советский спорт

Пугачева, Афоня и 10 000 зрителей! Как «Спартак» отметил очередной ретро-матч

На встрече со «Слованом» красно-белые погрузили фанатов в атмосферу 80-х. Заодно и соперника разгромили со счетом 8:2. Под стать эпохе!

Источник: Советский спорт

— Сдаем бутылки. Бой не принимаем, — встречал болельщиков «Спартака» в субботу пункт приема стеклотары возле арены «ВТБ».

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 16, 9.12.2017, 17:30
Спартак
8Слован2

Тут же располагался и пункт приема макулатуры. Ну, а над входами в ледовый дворец на огромных кумачовых плакатах будили воспоминания уже порядком подзабытые лозунги: «Демократизация», «Перестройка» «Плюрализм», «Гласность»…

Короче, свой очередной день рождения красно-белые решили отметить на матче со «Слованом» в стиле 80-х. И, как всегда, креативили с размахом!

Начнем с того, что на матч соперники прибыли на автобусах того времени. «Спартак» — на ЛАЗе, «Слован» — на ЛиАЗе. Обе команды были в ретро-форме. К примеру, у хозяев игровой номер располагался не только на спине и рукаве хоккейного свитера, но и на животе. А куб под куполом арены был временно превращен в черно-белый телевизор, где по экрану порой пробегали полосы радио-помех.

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Перед матчем Алла Пугачева (подлинность не проверял, но было похоже) исполнила песню «Айсберг». Пусть не про хоккей, но все же про лед. А на стартовое вбрасывание вышли ветераны «Спартака», которые в 80-х шесть раз выводили свою команду на пьедестал.

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Еще больше сюрпризов ожидало болельщиков в фойе дворца. Тут я бы выделил киносъемочную площадку. Снимали популярнейшую в то время кинокомедию «Афоня». И пусть фильм вышел на экраны чуть ранее, в 1975 году. Но был еще долго безумно популярен в СССР.

Снимали сцену, где Афанасия пропесочивали на собрании трудового коллектива за купание в фонтане. А болельщикам предлагали поучаствовать в массовке, сыграв роль его сослуживцев по ЖЭКу.

Ну, а если вы не фанат «Афони» то можно было сфотографироваться в обнимку с Мимино или более поздним кумиром наших телеэкранов — Шварценеггером в роли «Терминатора», который вдруг поприветствовал меня лично: «I know you, Ponomarenko!». После чего я, присмотревшись, опознал в нем талисман «Спартака» — Гладиатора.

Также на матче можно было посетить комиссионный магазин, где к продаже предлагались подержанные фотоаппараты, хрусталь и французские духи. Я там сразу положил там глаз на томик Дюма, чьи книги были в большом дефиците в 80-е, но был возмущен ценой — 100 рублей! 30 лет назад книги столько стоить не могли.

Зато постоять в почетном карауле рядом с красивой пионервожатой рядом с бюстом Ленина, полистать альбом со старыми марками или спеть песню с бардами возле палатки у костра можно было совершенно бесплатно!

Ну, а самым колоритным персонажем был, пожалуй, мужик в майке-алкашке, фингалом под глазом и с бутылкой в авоське, который разгуливал по фойе и утверждал, что «литра в день — это не питье!». Впрочем, таких персонажей можно встретить и по сей день. Причем, в тех же самых майках. Только уже без авосек…

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«Спартак», тем временем, громил соперника так, словно тоже вернулся в 80-е и стал одним из лидеров чемпионата страны, претендующим на золотые медали.

Москвичи выиграли первый период 2:1, благодаря голу в раздевалку. После чего буквально разнесли соперника четыре раза кряду реализовав большинство. Итоговый счет 8:2 выглядел прям-таки заказным. Настолько красиво он лег на идею ретро-матча. Ну и опять же, если говорить о 80-х, то он помог «Спартаку» удержаться в лидирующей восьмерке.

— Конечно, счет мы специально не подгоняли, — сказал после поединка капитан «Спартака» Дмитрий Калинин. — Просто повезло нам забить восемь голов. Вторую шайбу вовремя забросили. Она придала сил, а потом хорошо лишнего разыгрывали.

— Как вам обстановка в стиле ретро?
— Помогла, как видите! Все супер.

— Вы как раз родились в 1980-м. Самое яркое воспоминание о детстве в СССР?
— Квас в бочках! Помню, как сам ходил за ним с трехлитровым эмалированным бидончиком…

P. S. Насладиться удивительной обстановкой ретро-матча в субботу пришло 10599 человек. И это новый рекорд посещаемости на матчах в Москве в этом сезоне. Прекрасно понимаю болельщиков — пропустить такое ежегодное крутое шоу, в котором можно еще и самому поучаствовать, просто невозможно!

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