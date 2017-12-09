Пугачева, Афоня и 10 000 зрителей! Как «Спартак» отметил очередной ретро-матч
На встрече со «Слованом»
На встрече со «Слованом»
— Сдаем бутылки. Бой не принимаем, — встречал болельщиков «Спартака» в субботу пункт приема стеклотары возле арены «ВТБ».
Тут же располагался и пункт приема макулатуры. Ну, а над входами в ледовый дворец на огромных кумачовых плакатах будили воспоминания уже порядком подзабытые лозунги: «Демократизация», «Перестройка» «Плюрализм», «Гласность»…
Короче, свой очередной день рождения
Начнем с того, что на матч соперники прибыли на автобусах того времени. «Спартак» — на ЛАЗе, «Слован» — на ЛиАЗе. Обе команды были в
Перед матчем Алла Пугачева (подлинность не проверял, но было похоже) исполнила песню «Айсберг». Пусть не про хоккей, но все же про лед. А на стартовое вбрасывание вышли ветераны «Спартака», которые в 80-х шесть раз выводили свою команду на пьедестал.
Еще больше сюрпризов ожидало болельщиков в фойе дворца. Тут я бы выделил киносъемочную площадку. Снимали популярнейшую в то время кинокомедию «Афоня». И пусть фильм вышел на экраны чуть ранее, в 1975 году. Но был еще долго безумно популярен в СССР.
Снимали сцену, где Афанасия пропесочивали на собрании трудового коллектива за купание в фонтане. А болельщикам предлагали поучаствовать в массовке, сыграв роль его сослуживцев по ЖЭКу.
Ну, а если вы не фанат «Афони» то можно было сфотографироваться в обнимку с Мимино или более поздним кумиром наших телеэкранов — Шварценеггером в роли «Терминатора», который вдруг поприветствовал меня лично: «I know you, Ponomarenko!». После чего я, присмотревшись, опознал в нем талисман «Спартака» — Гладиатора.
Также на матче можно было посетить комиссионный магазин, где к продаже предлагались подержанные фотоаппараты, хрусталь и французские духи. Я там сразу положил там глаз на томик Дюма, чьи книги были в большом дефиците в 80-е, но был возмущен ценой — 100 рублей! 30 лет назад книги столько стоить не могли.
Зато постоять в почетном карауле рядом с красивой пионервожатой рядом с бюстом Ленина, полистать альбом со старыми марками или спеть песню с бардами возле палатки у костра можно было совершенно бесплатно!
Ну, а самым колоритным персонажем был, пожалуй, мужик в
«Спартак», тем временем, громил соперника так, словно тоже вернулся в 80-е и стал одним из лидеров чемпионата страны, претендующим на золотые медали.
Москвичи выиграли первый период 2:1, благодаря голу в раздевалку. После чего буквально разнесли соперника четыре раза кряду реализовав большинство. Итоговый счет 8:2 выглядел
— Конечно, счет мы специально не подгоняли, — сказал после поединка капитан «Спартака» Дмитрий Калинин. — Просто повезло нам забить восемь голов. Вторую шайбу вовремя забросили. Она придала сил, а потом хорошо лишнего разыгрывали.
— Как вам обстановка в стиле ретро?
— Помогла, как видите! Все супер.
— Вы как раз родились в 1980-м. Самое яркое воспоминание о детстве в СССР?
— Квас в бочках! Помню, как сам ходил за ним с трехлитровым эмалированным бидончиком…