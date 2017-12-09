«Сибирь» в первом матче после назначения Юрзинова проиграла «Магнитке» в КХЛ
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута) и Никита Пивцакин (33), решающий буллит в активе Мэтта Эллисона. Авторами голов у новосибирцев стали Андрей Ермаков (19) и Александр Бергстрём (32).
Этот матч стал первым для «Сибири» под руководством нового главного тренера Владимира
Защитник «Сибири» Константин Алексеев сыграл свою 500-ю встречу в КХЛ.
«Металлург» одержал четвертую победу подряд. «Сибирь» потерпела шестое поражение кряду.
|Металлург Мг
|
3:2 Б
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Сибирь
|Виктор Козлов
|Владимир Юрзинов
|Василий Кошечкин
|Александр Салак 65:00 (А. Красиков 65:00)
|1-й период
|02:34
|Андрей Чибисов (М. Эллисон, Ян Коварж)
|04:54
|Денис Казионов
|Александр Шаров
|09:09
|Андрей Ермаков (С. Санников)
|18:23
|2-й период
|Андрей Сигарев
|26:30
|30:41
|Мэтт Эллисон
|Александр Бергстрем (И. Верещагин)
|31:03
|32:15
|Никита Пивцакин (Е. Тимкин, Н. Сироткин)
|3-й период
|Илья Морозов
|54:21
|М. Эллисон
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)