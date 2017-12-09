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19:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» в первом матче после назначения Юрзинова проиграла «Магнитке» в КХЛ

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов победили новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута) и Никита Пивцакин (33), решающий буллит в активе Мэтта Эллисона. Авторами голов у новосибирцев стали Андрей Ермаков (19) и Александр Бергстрём (32).

Этот матч стал первым для «Сибири» под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего, который возглавил команду в четверг.

Защитник «Сибири» Константин Алексеев сыграл свою 500-ю встречу в КХЛ.

«Металлург» одержал четвертую победу подряд. «Сибирь» потерпела шестое поражение кряду.

Металлург Мг 3:2 Б
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Сибирь
9.12.2017, 15:00 Зрители: 7322 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Владимир Юрзинов
Вратари
Василий Кошечкин Александр Салак 65:00 (А. Красиков 65:00)
1-й период
02:34 Андрей Чибисов (М. Эллисон, Ян Коварж)
04:54 Денис Казионов
Александр Шаров 09:09
Андрей Ермаков (С. Санников) 18:23
2-й период
Андрей Сигарев 26:30
30:41 Мэтт Эллисон
Александр Бергстрем (И. Верещагин) 31:03
32:15 Никита Пивцакин (Е. Тимкин, Н. Сироткин)
3-й период
Илья Морозов 54:21
Серия буллитов - победный бросок
М. Эллисон
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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