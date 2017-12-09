«Сибирь» в первом матче после назначения Юрзинова проиграла «Магнитке» в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута) и Никита Пивцакин (33), решающий буллит в активе Мэтта Эллисона. Авторами голов у новосибирцев стали Андрей Ермаков (19) и Александр Бергстрём (32).