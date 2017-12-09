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17:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Барыс» проиграл «Трактору», Даллмэн провел 500-й матч в КХЛ

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» победили астанинский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Шайбы забросили Александр Черников (25-я минута), Ник Бэйлен (36), Пол Щехура (42) и Линус Виделль (57).

Голкипер «Трактора» Павел Францоуз, отразивший 23 броска, провел второй «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн сыграл 500-ю встречу в «регулярках» КХЛ.

Трактор 4:0
(0:0, 2:0, 2:0)
Барыс
9.12.2017, 14:30 Зрители: 7450 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Евгений Корешков
Вратари
Павел Францоуз 41:28 (П. Францоуз 41:35) Хенрик Карлссон 41:35 (С. Кудрявцев 41:35)
1-й период
Джордон Сауторн 01:16
06:09 Данил Мамаев
06:09 Данил Мамаев
Джордон Сауторн 06:09
Джордон Сауторн 06:09
17:21 Семен Кокуев
2-й период
24:05 Александр Черников (Н. Никитин, И. Вишневский)
25:30 Игорь Исаев
Владимир Маркелов 29:17
Егор Шалапов 32:52
Антон Сагадеев 34:12
35:05 Ник Бэйлен (Р. Гюнге, Л. Виделль)
38:59
3-й период
41:35 Пол Щехура
Дмитрий Шевченко 41:35
49:24 Семен Кокуев
54:29 Александр Рыбаков
Павел Акользин 54:29
Линден Вей 55:09
Максим Семенов 55:09
56:11 Линус Виделль (П. Щехура, Н. Бэйлен)
Мэтт Фраттин 57:15
58:25 Игорь Полыгалов
Статистика
14 Штрафное время 40
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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