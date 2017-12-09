«Барыс» проиграл «Трактору», Даллмэн провел 500-й матч в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Шайбы забросили Александр Черников (25-я минута), Ник Бэйлен (36), Пол Щехура (42) и Линус Виделль (57).