9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
«Барыс» проиграл «Трактору», Даллмэн провел 500-й матч в КХЛ
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Шайбы забросили Александр Черников (25-я минута), Ник Бэйлен (36), Пол Щехура (42) и Линус Виделль (57).
Голкипер «Трактора» Павел Францоуз, отразивший 23 броска, провел второй «сухой» матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн сыграл 500-ю встречу в «регулярках» КХЛ.
|Анвар Гатиятулин
|Евгений Корешков
|Павел Францоуз 41:28 (П. Францоуз 41:35)
|Хенрик Карлссон 41:35 (С. Кудрявцев 41:35)
|1-й период
|Джордон Сауторн
|01:16
|06:09
|Данил Мамаев
|06:09
|Данил Мамаев
|Джордон Сауторн
|06:09
|Джордон Сауторн
|06:09
|17:21
|Семен Кокуев
|2-й период
|24:05
|Александр Черников (Н. Никитин, И. Вишневский)
|25:30
|Игорь Исаев
|Владимир Маркелов
|29:17
|Егор Шалапов
|32:52
|Антон Сагадеев
|34:12
|35:05
|Ник Бэйлен (Р. Гюнге, Л. Виделль)
|38:59
|3-й период
|41:35
|Пол Щехура
|Дмитрий Шевченко
|41:35
|49:24
|Семен Кокуев
|54:29
|Александр Рыбаков
|Павел Акользин
|54:29
|Линден Вей
|55:09
|Максим Семенов
|55:09
|56:11
|Линус Виделль (П. Щехура, Н. Бэйлен)
|Мэтт Фраттин
|57:15
|58:25
|Игорь Полыгалов
|14
|Штрафное время
|40
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)