«Мы сильные, мы забираем». Как хоккеисты «Юности» переходили в «Динамо»

«Статус хоккеиста» — главный трансферный документ в белорусском хоккее. Он позволяет минскому «Динамо» по ходу сезона заключать контракты без выплаты компенсации не более чем с двумя игроками любой команды чемпионата. Но права на хоккеиста остаются за старым клубом. В более ранних версиях документа такой статьи не было. Но оформлять переход без компенсации не запрещалось. При условии, что клубы об этом договорятся.
Александр КОГАЛЕВ (нападающий)
Сезон-2017/2018
«Динамо» просматривало Когалева дважды. Летом нападающий сыграл на Кубке ЛЖД, но вернулся в «Юность». В октябре провел за «Динамо» три матча в КХЛ. И даже забил «Нефтехимику». «Зубрам» Когалев приглянулся. В пользу Александра говорила и статистика в экстралиге — 9 голов и 12 передач в 21 матче. Но «Юность» отпускать хоккеиста не спешила. Команда ждала конкретики касательно перспектив Когалева в КХЛ, суммы компенсации и возможности обмена.
Через полтора месяца Когалев подписал контракт с «Динамо». Переход согласовали без компенсации за подготовку хоккеиста. Главный тренер «Юности» Михаил Захаров молчать не стал.
Позицию «Юности» никто не спрашивает. Мы сильные, мы забираем. Что хотим, то и делаем. Проблема «Динамо» в том, что они хотят забирать бесплатно, а это неправильно. Мы, когда берем хоккеистов, например, из Жлобина, за всех платим. Мы никого бесплатно не забирали, а у «Динамо» складывается впечатление, что им должны все бесплатно давать, а это неправильно, — сказал Захаров в эфире «Беларусь 5».
В нынешнем сезоне Когалев провел за «Динамо» 9 матчей и забил два гола.
Роман ДЮКОВ (защитник)
Сезон-2017/2018
Несмотря на то, что в предыдущем сезоне Дюков играл за «Адирондак» в ECHL (2+15 баллов в 56 матчах), права на хоккеиста оставались у «Юности». Формально в «Динамо» он перешел оттуда. По неофициальным данным, «Юность» даже получила компенсацию за переход защитника.
После семнадцати матчей в КХЛ (одна голевая передача, показатель полезности — «-2») Дюков попал в список отказов, но не понадобился ни одному клубу. Сыграл за «Динамо» еще в трех поединках, опустил коэффициент полезности до «-4» и отправился в «Динамо-Молодечно».
Кристиан ХЕНКЕЛЬ, Никита МИЦКЕВИЧ (защитники)
Сезон-2016/2017
Перед стартом сезона-2016/17 «Юность» и «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ давал «возможность направления хоккеистов “Юности” в состав “Динамо-Минск” посредством обмена правами на взаимной основе».
Хенкель перешел в «Динамо» в межсезонье. В сентябре в обратном направлении проследовал Евгений Ногачев. Никита Мицкевич подписал контракт с «зубрами» уже по ходу сезона — в ноябре.
За первый год в «Динамо» Хенкель провел 57 матчей (0+4, показатель полезности — «-6»). В нынешнем сезоне на счету Кристиана 39 проведенных игр (1+2) и «0» по «плюс-минус». Наигрыш Мицкевича в КХЛ — 7 игр (1+1) с показателем полезности «-1». Еще 19 матчей Никита провел в «Динамо-Молодечно» (2+3). В сезоне-2017/18 он вернулся в «Юность» — 17 матчей (2+7).
Павел КАЗАКЕВИЧ (защитник)
Сезон-2015/2016
Двухсторонний контракт с «Динамо» Казакевич заключил еще в 2015 году после относительно успешного сезона в «Юности» — 15 (5+10) очков в 52 играх. Долгое время защитник играл только за «Динамо-Молодечно». Возможность проявить себя в главной команде появилась в сезоне-2016/17. Казакевич вышел на лед в 8 матчах, но результативных баллов не набрал. Показатель полезности — «-1». Как и Мицкевич, нынешний сезон Казакевич проводит в «Юности» — 14 игр (0+4).
Артем ВОЛКОВ (нападающий)
Сезон-2014/2015
Волков начинал сезон-2013/14 в солигорском «Шахтере», а заканчивал в «Юности». С командой Захарова он дошел до финала плей-офф экстралиги, который обернулся поражением 2:4 в серии с «Неманом». За сезон Артем набрал 35 очков (18+17). Потом были чемпионат мира, на котором Волков сыграл в восьми играх (0+0), и предложение перейти в «Динамо». По словам тогдашнего генерального директора «Динамо» Владимира Бережкова, «Юность» изначально запросила за переход нападающего сто тысяч долларов.
Интересно, что, опять же по информации Бережкова, «Юность» в последний момент пыталась перезаключить контракт с Волковым:
«Юность» теперь старается перезаключить с ним контракт, в котором прописана опция на бескомпенсационный переход в клуб КХЛ на очень солидных, по меркам экстралиги, условиях… В итоге Волкову «Юность» сейчас предлагает такие деньги, что «Динамо» их просто не потянуть! Пострадает бюджет.
Клубы смогли прийти к соглашению — в интересах сборной — и Волков перешел в «Динамо». Правда, в сезоне-2014/15 нападающий сыграл за «зубров» всего в одном матче КХЛ, после чего вернулся в «Юность». В том же сезоне транзитом через экстралигу Волков попал в омский «Авангард» — 23 матча, 2 (1+1) очка. Новое приглашение от «Динамо» нападающий получил в сезоне-2016/17. Волков вернулся в столичный клуб и играет там до сих пор. В нынешнем сезоне провел 36 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
Павел РАЗВАДОВСКИЙ (нападающий)
Сезон-2014/15
Переход Развадовского из «Юности» в «Динамо» клубы обсуждали в то же время, что и трансфер Волкова. Как и партнер по команде, накануне Павел провел мощный сезон в экстралиге — 56 матчей, 61 (28+33) очко.
Ранее Развадовский дважды привлекался к играм за «Динамо». Из-за богатой истории переходов возникла забавная ситуация:
Например, тот же Торбин, будучи директором «Динамо-Минск», отдал Развадовского совершенно бесплатно, хотя предыдущий руководитель, Белый, купил Павла у «Юности» за 50 тысяч долларов. Теперь тот же Торбин, уже в статусе директора «Юности», предлагает «Динамо» купить Развадовского второй раз, причем за 100 тысяч долларов. Неплохо, не правда ли… — писал Бережков на своей ветке на форуме «Динамо».
В случае с Развадовским интересы сборной тоже были учтены: Павел бесплатно перешел в «Динамо» и провел в КХЛ полноценный сезон — 54 матча, 6 (2+4) очков. Затем вернулся в «Юность», за которую успешно играет и сейчас.
Виталий БЕЛИНСКИЙ (вратарь)
Сезоны-2013/14, 2015/16
Ни одного матча за «Динамо» Белинский не сыграл. В первый раз вратарь оказался в рядах «зубров» в 2013 году. Провел с командой несколько тренировок, рассказал журналистам о работе с Петром Ярошем — тогдашним динамовским тренером вратарей — и через неделю вернулся в экстралигу. В 2015-м дело дошло до заключения контракта. Но игровую практику Белинский получал только в «Динамо-Молодечно».
Виталий КИРЮЩЕНКОВ (нападающий)
Сезон-2013/14
До перехода в «Динамо» играл за команды «Юности» в МХЛ, ВХЛ и экстралиге. Имел с «зубрами» двухсторонний контракт и в итоге вышел на лед в 30 матчах (2+1). После нескольких ссылок в «Неман» контракт с Кирющенковым расторгли. Нападающий вернулся в «Юность». А сезон-2017/18 начинал в «Динамо-Молодечно».
Александр КИТАРОВ (нападающий)
Сезон-2011/12
После двух подряд чемпионских сезонов с «Юностью» переезд в КХЛ виделся для Китарова вполне логичным шагом. В одном из интервью нападающий признавался, что ждет звонка от «Динамо» и в случае чего даже готов самостоятельно выкупить у клуба свой контракт:
В контракте с «Юностью» пункта о возможности ухода в клуб КХЛ нет. Да и ни к чему он. Не так уж много мы зарабатываем, чтобы компенсация стала проблемой… Если кто действительно будет заинтересован в моих услугах, за «отступными» дело не станет. В крайнем случае, выкуплю себя сам.
Скоро переход в «Динамо» согласовали. Правда, «Юность» заявила, что Китаров не имел права подписывать контракт с динамовцами, так как у него действовало соглашение с клубом. Речь даже шла о двухгодичной дисквалификации игрока.
До санкций дело в итоге не дошло. Компенсацию за Китарова «Юность» получила. О ее размерах можно судить по комментарию отца Александра Павловича: «Единственное, как по мне, то «Шахтер» все же запрашивает слишком большую сумму [за переход Павловича в «Динамо"]. Например, за Китарова «Юности» выплатили гораздо меньше».
Нынешний сезон для Китарова — уже шестой в минском «Динамо». В 2015 году Александр уезжал в «Нефтехимик», но в ноябре 2016-го вернулся в Минск. В сезоне-2017/18 Александр провел 34 игры. В его активе 9 (5+4) очков.
Сергей ШЕЛЕГ (защитник)
Сезоны-2010/11, 2013/14
Первый договор о сотрудничестве «Юность» и «Динамо» подписали в 2010 году. Благодаря ему Сергей Шелег отправился покорять КХЛ. В 13 матчах защитник набрал 4 (2+2) очка с показателем полезности «+3». И был командирован обратно в «Юность». Снова пригодился «Динамо» Шелег в сезоне-2013/14. На этот раз — на 11 игр (0+0) с «-2» по «плюс-минус». В свободное от КХЛ время защитник играл и продолжает играть в «Юности». В 23 матчах нынешнего сезона он набрал 18 (3+15) очков.
Андрей КАРЕВ (защитник); Константин ЗАХАРОВ (нападающий)
Сезон-2013/14
Впервые Карев и Захаров попали в «Динамо» в 2010 году. Накануне Олимпиады в Ванкувере Карев сыграл в КХЛ 6 матчей с коэффициентом полезности «+1». Захаров провел 4 игры. Результативных баллов хоккеисты не набрали. Попытка закрепиться в «Динамо» в сезоне-13/14 у Захарова получилась более успешной. Нападающий задержался в команде на два сезона. Суммарно провел 80 матчей и набрал 10 (2+8) очков. Потом поиграл в Казахстане за павлодарский «Иртыш» и вернулся в «Юность». Для Карева вторая побывка в «Динамо» ограничилась четырьмя играми (0+0) и показателем полезности «-5». Заканчивал сезон защитник в «Юности». Впоследствии выступал за «Шахтер» и «Гомель».
Александр БОРОВКОВ (нападающий)
Сезон-2009/10
Боровков угодил в динамовские сети вместе с Каревым и Захаровым. С той лишь разницей, что второго приглашения спустя четыре года защитник не получил. В КХЛ Боровков выходил на лед в 4 играх, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Вернувшись из «Динамо», хоккеист продолжал выступать за «Юность» до 2014 года.
Александр РЯДИНСКИЙ (защитник)
Сезон-2009/10
Опытный защитник «Юности» должен был усилить динамовскую оборону в сезоне-2009/10. Но Рядинский сыграл в КХЛ только 10 матчей и был отзаявлен. В КХЛ защитник отметился одной голевой передачей и показателем полезности «-3» Впоследствии Александр выступал за «Шахтер», «Юность», «Неман», жлобинский «Металлург» и киевский «Сокол».
Андрей СТАСЬ (нападающий)
Сезон-2008/09
Если верить словам Михаила Захарова, в 2008 году «Динамо» заплатило «Юности» за Стася около 70 тысяч долларов. Нападающий пополнил команду перед первым сезоном «зубров» в КХЛ. В сумме Стась провел за «Динамо» 304 матча. Нападающий забил 34 гола и отдал 59 голевых передач. После чемпионата мира-2014 Андрей перешел в ЦСКА, затем играл за «Нефтехимик». По ходу сезона-2016/17 Андрей вернулся в «Динамо». Но потом перебрался в «Авангард» и написал письмо с отказом от выступления за сборную Беларуси, чтобы не считаться в КХЛ легионером.