«Мы сильные, мы забираем». Как хоккеисты «Юности» переходили в «Динамо»

В нынешнем сезоне Когалев провел за «Динамо» 9 матчей и забил два гола.



Роман ДЮКОВ (защитник)

Сезон-2017/2018



Несмотря на то, что в предыдущем сезоне Дюков играл за «Адирондак» в ECHL (2+15 баллов в 56 матчах), права на хоккеиста оставались у «Юности». Формально в «Динамо» он перешел оттуда. По неофициальным данным, «Юность» даже получила компенсацию за переход защитника.



После семнадцати матчей в КХЛ (одна голевая передача, показатель полезности — «-2») Дюков попал в список отказов, но не понадобился ни одному клубу. Сыграл за «Динамо» еще в трех поединках, опустил коэффициент полезности до «-4» и отправился в «Динамо-Молодечно».



Кристиан ХЕНКЕЛЬ, Никита МИЦКЕВИЧ (защитники)

Сезон-2016/2017



Перед стартом сезона-2016/17 «Юность» и «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ давал «возможность направления хоккеистов “Юности” в состав “Динамо-Минск” посредством обмена правами на взаимной основе».



Хенкель перешел в «Динамо» в межсезонье. В сентябре в обратном направлении проследовал Евгений Ногачев. Никита Мицкевич подписал контракт с «зубрами» уже по ходу сезона — в ноябре.



За первый год в «Динамо» Хенкель провел 57 матчей (0+4, показатель полезности — «-6»). В нынешнем сезоне на счету Кристиана 39 проведенных игр (1+2) и «0» по «плюс-минус». Наигрыш Мицкевича в КХЛ — 7 игр (1+1) с показателем полезности «-1». Еще 19 матчей Никита провел в «Динамо-Молодечно» (2+3). В сезоне-2017/18 он вернулся в «Юность» — 17 матчей (2+7).



Павел КАЗАКЕВИЧ (защитник)

Сезон-2015/2016



Двухсторонний контракт с «Динамо» Казакевич заключил еще в 2015 году после относительно успешного сезона в «Юности» — 15 (5+10) очков в 52 играх. Долгое время защитник играл только за «Динамо-Молодечно». Возможность проявить себя в главной команде появилась в сезоне-2016/17. Казакевич вышел на лед в 8 матчах, но результативных баллов не набрал. Показатель полезности — «-1». Как и Мицкевич, нынешний сезон Казакевич проводит в «Юности» — 14 игр (0+4).



Артем ВОЛКОВ (нападающий)

Сезон-2014/2015



Волков начинал сезон-2013/14 в солигорском «Шахтере», а заканчивал в «Юности». С командой Захарова он дошел до финала плей-офф экстралиги, который обернулся поражением 2:4 в серии с «Неманом». За сезон Артем набрал 35 очков (18+17). Потом были чемпионат мира, на котором Волков сыграл в восьми играх (0+0), и предложение перейти в «Динамо». По словам тогдашнего генерального директора «Динамо» Владимира Бережкова, «Юность» изначально запросила за переход нападающего сто тысяч долларов.



Интересно, что, опять же по информации Бережкова, «Юность» в последний момент пыталась перезаключить контракт с Волковым:



«Юность» теперь старается перезаключить с ним контракт, в котором прописана опция на бескомпенсационный переход в клуб КХЛ на очень солидных, по меркам экстралиги, условиях… В итоге Волкову «Юность» сейчас предлагает такие деньги, что «Динамо» их просто не потянуть! Пострадает бюджет.

Клубы смогли прийти к соглашению — в интересах сборной — и Волков перешел в «Динамо». Правда, в сезоне-2014/15 нападающий сыграл за «зубров» всего в одном матче КХЛ, после чего вернулся в «Юность». В том же сезоне транзитом через экстралигу Волков попал в омский «Авангард» — 23 матча, 2 (1+1) очка. Новое приглашение от «Динамо» нападающий получил в сезоне-2016/17. Волков вернулся в столичный клуб и играет там до сих пор. В нынешнем сезоне провел 36 матчей и набрал 2 (1+1) очка.



Павел РАЗВАДОВСКИЙ (нападающий)

Сезон-2014/15



Переход Развадовского из «Юности» в «Динамо» клубы обсуждали в то же время, что и трансфер Волкова. Как и партнер по команде, накануне Павел провел мощный сезон в экстралиге — 56 матчей, 61 (28+33) очко.



Ранее Развадовский дважды привлекался к играм за «Динамо». Из-за богатой истории переходов возникла забавная ситуация:



Например, тот же Торбин, будучи директором «Динамо-Минск», отдал Развадовского совершенно бесплатно, хотя предыдущий руководитель, Белый, купил Павла у «Юности» за 50 тысяч долларов. Теперь тот же Торбин, уже в статусе директора «Юности», предлагает «Динамо» купить Развадовского второй раз, причем за 100 тысяч долларов. Неплохо, не правда ли… — писал Бережков на своей ветке на форуме «Динамо».

В случае с Развадовским интересы сборной тоже были учтены: Павел бесплатно перешел в «Динамо» и провел в КХЛ полноценный сезон — 54 матча, 6 (2+4) очков. Затем вернулся в «Юность», за которую успешно играет и сейчас.



Виталий БЕЛИНСКИЙ (вратарь)

Сезоны-2013/14, 2015/16



Ни одного матча за «Динамо» Белинский не сыграл. В первый раз вратарь оказался в рядах «зубров» в 2013 году. Провел с командой несколько тренировок, рассказал журналистам о работе с Петром Ярошем — тогдашним динамовским тренером вратарей — и через неделю вернулся в экстралигу. В 2015-м дело дошло до заключения контракта. Но игровую практику Белинский получал только в «Динамо-Молодечно».



Виталий КИРЮЩЕНКОВ (нападающий)

Сезон-2013/14



До перехода в «Динамо» играл за команды «Юности» в МХЛ, ВХЛ и экстралиге. Имел с «зубрами» двухсторонний контракт и в итоге вышел на лед в 30 матчах (2+1). После нескольких ссылок в «Неман» контракт с Кирющенковым расторгли. Нападающий вернулся в «Юность». А сезон-2017/18 начинал в «Динамо-Молодечно».



Александр КИТАРОВ (нападающий)

Сезон-2011/12



После двух подряд чемпионских сезонов с «Юностью» переезд в КХЛ виделся для Китарова вполне логичным шагом. В одном из интервью нападающий признавался, что ждет звонка от «Динамо» и в случае чего даже готов самостоятельно выкупить у клуба свой контракт:



В контракте с «Юностью» пункта о возможности ухода в клуб КХЛ нет. Да и ни к чему он. Не так уж много мы зарабатываем, чтобы компенсация стала проблемой… Если кто действительно будет заинтересован в моих услугах, за «отступными» дело не станет. В крайнем случае, выкуплю себя сам.