Юрзинов начнет поднимать «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ
Кто выиграет первое в сезоне дальневосточное дерби и ретроматч «Спартака»?
Кто выиграет первое в сезоне дальневосточное дерби и ретроматч «Спартака»?
«Трактор» — «Барыс»
«Барыс» достаточно неожиданно стал любимым клиентом для «Сибири», проиграв новосибирцам все четыре встречи в сезоне. Станет ли «Трактор» таким же удобным соперником для астанчан? В матче с
Прогноз Ерыкалова: победа «Трактора» в дополнительное время.
«Автомобилист» — «Авангард»
Несмотря на то, что два последних матча «Авангард» выиграл, у омской команды заметные проблемы. Моменты «ястребы» создают со скрипом, а Андрей Скабелка пошёл в публичную атаку на собственных
Прогноз Ерыкалова: победа «Автомобилиста».
«Металлург» Мг — «Сибирь»
Всего несколько дней назад эти же соперники встречались в Новосибирске. Три очка увезли с собой парни Виктора Козлова, но при этом сибиряки не реализовали массу моментов, а голы «сталевары» забили в результате ошибок соперника. Теперь за «Магнитку» говорит домашняя площадка, но и «Сибири» есть что ответить. За гостей сыграет встряска. Накануне выезда Владимир
Прогноз Ерыкалова: победа «Сибири» в дополнительное время.
«Нефтехимик» — «Динамо» М
Делать ставки на матчи сегодняшнего «Динамо» — занятие совершенно неблагодарное. Москвичи способны одержать фееричную победу, а через два дня неожиданно оступиться. За
Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо».
«Северсталь» — «Витязь»
Два дня назад команда Александра Гулявцева во встрече со «Слованом» прервала серию из трёх поражений. Залогом успеха стала результативная игра Максима Рыбина и Дмитрия Кагарлицкого, на счету которого пять очков в двух последних матчах. От того, продолжит ли в том же духе капитан «Северстали», во многом зависит результат предстоящей игры с «Витязем». В первом матче этих команд Кагарлицкий отметился передачей на победный гол в овертайме.
Прогноз Ерыкалова: победа «Северстали».
«Торпедо» — «Йокерит»
Ещё не забыты те очаги агрессии в серии «Торпедо» — «Йокерит», которые просачивались даже в
Прогноз Ерыкалова: победа «Торпедо» в дополнительное время.
«Динамо» Мн — «Динамо» Р
В конце январе эти соперники разыграют вторую в сезоне и в истории КХЛ Зимнюю классику. Матч на открытом воздухе пройдёт в Риге. В качестве разогрева выступит матч на «Минск-Арене». Подопечные Горди Дуайера уже обыгрывали латвийских одноклубников в этом сезоне, а теперь постараются прервать свою трёхматчевую серию поражений. Главная проблема, с которой нужно справиться «зубрам», это реализация моментов. Всего две шайбы за последние 180 минут — такая статистика никуда не годится.
Прогноз Ерыкалова: победа минского «Динамо».
«Спартак» — «Слован»
Москвичи провалили дерби с ЦСКА, но вряд ли от команды Вадима Епанчинцева
Прогноз Ерыкалова: победа «Спартака».