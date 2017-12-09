Юрзинов начнет поднимать «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Трактор» — «Барыс»

«Барыс» достаточно неожиданно стал любимым клиентом для «Сибири», проиграв новосибирцам все четыре встречи в сезоне. Станет ли «Трактор» таким же удобным соперником для астанчан? В матче с бело-чёрными они прервали свою серию неудач, а теперь, перебравшись в Челябинск, могут закрепить успех. Впрочем, подобный сценарий вряд ли входит в планы Анвара Гатиятулина. Наиболее вероятно очередное дополнительное время, на которое в последнее время особенно падка челябинская команда.

Прогноз Ерыкалова: победа «Трактора» в дополнительное время.

«Автомобилист» — «Авангард»

Несмотря на то, что два последних матча «Авангард» выиграл, у омской команды заметные проблемы. Моменты «ястребы» создают со скрипом, а Андрей Скабелка пошёл в публичную атаку на собственных форвардов-легионеров. Но чего достаточно для домашней победы над «Ладой», может не хватить, чтобы взять хоть какие-то очки в Екатеринбурге. На этой неделе сибиряки уже обыгрывали уральцев, но в родных стенах и только по буллитам. На выезде все шероховатости станут более выпуклыми.

Прогноз Ерыкалова: победа «Автомобилиста».

«Металлург» Мг — «Сибирь»

Всего несколько дней назад эти же соперники встречались в Новосибирске. Три очка увезли с собой парни Виктора Козлова, но при этом сибиряки не реализовали массу моментов, а голы «сталевары» забили в результате ошибок соперника. Теперь за «Магнитку» говорит домашняя площадка, но и «Сибири» есть что ответить. За гостей сыграет встряска. Накануне выезда Владимир Юрзинов-младший сменил Павла Зубова на посту главного тренера. Он вернулся в клуб, с которым уже работал более 10 лет назад. Игроки «Сибири» сделают всё, чтобы завоевать расположение нового наставника.

Прогноз Ерыкалова: победа «Сибири» в дополнительное время.

«Нефтехимик» — «Динамо» М

Делать ставки на матчи сегодняшнего «Динамо» — занятие совершенно неблагодарное. Москвичи способны одержать фееричную победу, а через два дня неожиданно оступиться. За матчем-фейерверком может последовать совершенно унылая игра. Вот и сухая победа над «Йокеритом» не говорит ровным счётом ни о чём. Тем не менее, мы отдадим предпочтение москвичам. В столице они проиграли «Нефтехимику», ведя со счётом 2:0, а подопечным Андрея Назарова в последнее время попадаются слишком тяжёлые соперники, чтобы выдерживать этот график со столь короткой скамейкой.

Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо».

«Северсталь» — «Витязь»

Два дня назад команда Александра Гулявцева во встрече со «Слованом» прервала серию из трёх поражений. Залогом успеха стала результативная игра Максима Рыбина и Дмитрия Кагарлицкого, на счету которого пять очков в двух последних матчах. От того, продолжит ли в том же духе капитан «Северстали», во многом зависит результат предстоящей игры с «Витязем». В первом матче этих команд Кагарлицкий отметился передачей на победный гол в овертайме.

Прогноз Ерыкалова: победа «Северстали».

«Торпедо» — «Йокерит»

Ещё не забыты те очаги агрессии в серии «Торпедо» — «Йокерит», которые просачивались даже в микст-зону, где однажды чуть не подрались Петерис Скудра иЕссе Йоэнсуу. И тот, и другой до сих пор на своих местах. Есть и более свежая красная тряпка — результат первого матча этих команд в сезоне. В Хельсинки «шуты» переехали нижегородцев, пролив свою победную серию. Сегодня команда Юкки Ялонен выглядит не столь уверенно, как в начале октября, а вот «олени», кажется, нашли свою игру. В том числе, в атаке.

Прогноз Ерыкалова: победа «Торпедо» в дополнительное время.

«Динамо» Мн — «Динамо» Р

В конце январе эти соперники разыграют вторую в сезоне и в истории КХЛ Зимнюю классику. Матч на открытом воздухе пройдёт в Риге. В качестве разогрева выступит матч на «Минск-Арене». Подопечные Горди Дуайера уже обыгрывали латвийских одноклубников в этом сезоне, а теперь постараются прервать свою трёхматчевую серию поражений. Главная проблема, с которой нужно справиться «зубрам», это реализация моментов. Всего две шайбы за последние 180 минут — такая статистика никуда не годится.

Прогноз Ерыкалова: победа минского «Динамо».

«Спартак» — «Слован»

Москвичи провалили дерби с ЦСКА, но вряд ли от команды Вадима Епанчинцева кто-то всерьёз ждал победы над одним из лидеров чемпионата. А вот исправиться в игре со «Слованом» красно-белым вполне по силам. Если безупречно отлаженная «армейская» оборона оказалась не по зубам спартаковской атаке, то словаки в последних играх не пропускают меньше четырёх шайб. Перца этому матчу добавило бы присутствие на гостевой лавке Милоша Ржиги, но и без него уникальный антураж очередному ретроматчу «Спартака» обеспечен.