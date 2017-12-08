Билялетдинов: Зарипов неплохо провел первый матч за «Ак Барс» после возвращения

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» выиграл у «Ак Барса» в Казани со счетом 4:1, а Зарипов завершил матч с показателем полезности «минус 3». Эта игра стала первой для него после дисквалификации и возвращения в казанский клуб. Зарипов пропустил шесть месяцев из-за положительной допинг-пробы.

«Не сказал бы, что Зарипов провалил матч. Молодец, что он так сказал. Первая игра получилось неплохой. Будем надеяться, что он прибавит. Будет ли он играть дальше? А у меня игроков для запаса даже нет. Три центральных нападающих болеют, всего шесть человек в лазарете», — заявил Билялетдинов журналистам.

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» второй период со счетом 0:3.