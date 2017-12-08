«Минус 3» и ноль бросков. Зарипов вернулся, но пока слишком слаб
Один из лучших нападающих КХЛ дебютировал в чемпионате после дисквалификации за допинг.
Один из лучших нападающих КХЛ дебютировал в чемпионате после дисквалификации за допинг.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани
Этот день настал! Данис Зарипов
После справедливой «амнистии» по допинговому делу, многие ждали, что крайний нападающий дебютирует уже в «Зеленом дерби» против «Салавата Юлаева» — вот была бы афиша! Но суровый главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов отрезал сразу — не готов. Хорошо, тогда в татарстанском дерби против «Нефтехимика». Самое то? Снова мимо. Понятно, войдет в сезон аккуратно, против минчан? Опять не угадали! Точно, выйдет против СКА и за тот самый «балет» ответит? Нет, нет и еще раз нет. После этого казалось, что тренерский штаб будет мариновать ветерана до самого марта. Как раз к первому раунду
Уже на разминке Зарипова купают в овациях, а во время гимна и вовсе происходит невиданное — аплодисменты накрывают главную музыку республики. Форвард выходит в первой же смене на правом краю атаки в тройке с Ткачевым и Клинкхаммером. Дважды по ходу первого периода Данис на бросковой позиции, но гола нет. Однако к концу первого отрезка всем становится понятно, что нападающий пока совсем не готов физически. К концу каждой смены Данис заметно «наедался» и к борту катил уже из последних сил.
Но это никак не отменяет того, что «Локомотив» был очень хорош. Во втором периоде команда Квартального отлично использовала преимущество ближней скамейки и по минуте возила хозяев в их зоне. Гол Апалькова назревал, но вопреки ожиданиям, он не пробудил порыв «Ак Барса», а ещё сильнее окрылил гостей — шикарная точка в комбинации от Козуна и шайба Мосалева, забитая три минуты спустя, выглядели как приговор. В обоих случаях на льду находился Данис Зарипов.
В третьем периоде «Локомотив» играл строго по счету, при случае улетая в шикарные контратаки. «Ак Барс» завелся только в последние пять минут после гола Лукоянова, но интрига прожила всего ничего — Козун сделал счет 1:4. Лидерство на «Востоке» все еще за Казанью, но из пяти последних матчей дома Билялетдинов проиграл четыре, причем очень принципиальным соперникам.
|Зинэтула Билялетдинов
|Дмитрий Квартальнов
|Эмиль Гарипов
|Александр Судницин
|1-й период
|Данил Юртайкин
|14:58
|2-й период
|Даниил Апальков (Д. Алексеев, Е. Коршков)
|23:19
|29:07
|Дамир Мусин
|Брэндон Козун (П. Контиола, М. Тальбо)
|34:46
|Денис Мосалев (Е. Аверин, А. Елесин)
|37:23
|3-й период
|52:33
|Артем Лукоянов (Мих. Сидоров)
|Брэндон Козун (И. Любушкин, М. Тальбо)
|57:07
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)