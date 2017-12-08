«Минус 3» и ноль бросков. Зарипов вернулся, но пока слишком слаб

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани

Этот день настал! Данис Зарипов наконец-то не машет зрителям из ложи с потухшим взглядом. 25-й на коньках! «Наш Заря» или «Данис абый» (дядя Данис — Прим. А. Е.), как называют его болельщики в Казани, вышел на лед в официальном матче впервые с 16 апреля.

После справедливой «амнистии» по допинговому делу, многие ждали, что крайний нападающий дебютирует уже в «Зеленом дерби» против «Салавата Юлаева» — вот была бы афиша! Но суровый главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов отрезал сразу — не готов. Хорошо, тогда в татарстанском дерби против «Нефтехимика». Самое то? Снова мимо. Понятно, войдет в сезон аккуратно, против минчан? Опять не угадали! Точно, выйдет против СКА и за тот самый «балет» ответит? Нет, нет и еще раз нет. После этого казалось, что тренерский штаб будет мариновать ветерана до самого марта. Как раз к первому раунду плей-офф наберет кондиции. Но вот приходит новость с утренней раскатки, на которой Данис наконец-то в основной группе. Это еще плюс 50 процентов посещаемости «Татнефть-Арены», которая и так собирает аншлаги почти в каждом матче нынешнего сезона.

Уже на разминке Зарипова купают в овациях, а во время гимна и вовсе происходит невиданное — аплодисменты накрывают главную музыку республики. Форвард выходит в первой же смене на правом краю атаки в тройке с Ткачевым и Клинкхаммером. Дважды по ходу первого периода Данис на бросковой позиции, но гола нет. Однако к концу первого отрезка всем становится понятно, что нападающий пока совсем не готов физически. К концу каждой смены Данис заметно «наедался» и к борту катил уже из последних сил.

Но это никак не отменяет того, что «Локомотив» был очень хорош. Во втором периоде команда Квартального отлично использовала преимущество ближней скамейки и по минуте возила хозяев в их зоне. Гол Апалькова назревал, но вопреки ожиданиям, он не пробудил порыв «Ак Барса», а ещё сильнее окрылил гостей — шикарная точка в комбинации от Козуна и шайба Мосалева, забитая три минуты спустя, выглядели как приговор. В обоих случаях на льду находился Данис Зарипов.