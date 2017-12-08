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22:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Минус 3» и ноль бросков. Зарипов вернулся, но пока слишком слаб

Один из лучших нападающих КХЛ дебютировал в чемпионате после дисквалификации за допинг.

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани

Этот день настал! Данис Зарипов наконец-то не машет зрителям из ложи с потухшим взглядом. 25-й на коньках! «Наш Заря» или «Данис абый» (дядя Данис — Прим. А. Е.), как называют его болельщики в Казани, вышел на лед в официальном матче впервые с 16 апреля.

После справедливой «амнистии» по допинговому делу, многие ждали, что крайний нападающий дебютирует уже в «Зеленом дерби» против «Салавата Юлаева» — вот была бы афиша! Но суровый главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов отрезал сразу — не готов. Хорошо, тогда в татарстанском дерби против «Нефтехимика». Самое то? Снова мимо. Понятно, войдет в сезон аккуратно, против минчан? Опять не угадали! Точно, выйдет против СКА и за тот самый «балет» ответит? Нет, нет и еще раз нет. После этого казалось, что тренерский штаб будет мариновать ветерана до самого марта. Как раз к первому раунду плей-офф наберет кондиции. Но вот приходит новость с утренней раскатки, на которой Данис наконец-то в основной группе. Это еще плюс 50 процентов посещаемости «Татнефть-Арены», которая и так собирает аншлаги почти в каждом матче нынешнего сезона.

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Уже на разминке Зарипова купают в овациях, а во время гимна и вовсе происходит невиданное — аплодисменты накрывают главную музыку республики. Форвард выходит в первой же смене на правом краю атаки в тройке с Ткачевым и Клинкхаммером. Дважды по ходу первого периода Данис на бросковой позиции, но гола нет. Однако к концу первого отрезка всем становится понятно, что нападающий пока совсем не готов физически. К концу каждой смены Данис заметно «наедался» и к борту катил уже из последних сил.

Но это никак не отменяет того, что «Локомотив» был очень хорош. Во втором периоде команда Квартального отлично использовала преимущество ближней скамейки и по минуте возила хозяев в их зоне. Гол Апалькова назревал, но вопреки ожиданиям, он не пробудил порыв «Ак Барса», а ещё сильнее окрылил гостей — шикарная точка в комбинации от Козуна и шайба Мосалева, забитая три минуты спустя, выглядели как приговор. В обоих случаях на льду находился Данис Зарипов.

В третьем периоде «Локомотив» играл строго по счету, при случае улетая в шикарные контратаки. «Ак Барс» завелся только в последние пять минут после гола Лукоянова, но интрига прожила всего ничего — Козун сделал счет 1:4. Лидерство на «Востоке» все еще за Казанью, но из пяти последних матчей дома Билялетдинов проиграл четыре, причем очень принципиальным соперникам.

Ак Барс 1:4
(0:0, 0:3, 1:1)
Локомотив
8.12.2017, 19:00 Зрители: 6390 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Эмиль Гарипов Александр Судницин
1-й период
Данил Юртайкин 14:58
2-й период
Даниил Апальков (Д. Алексеев, Е. Коршков) 23:19
29:07 Дамир Мусин
Брэндон Козун (П. Контиола, М. Тальбо) 34:46
Денис Мосалев (Е. Аверин, А. Елесин) 37:23
3-й период
52:33 Артем Лукоянов (Мих. Сидоров)
Брэндон Козун (И. Любушкин, М. Тальбо) 57:07
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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