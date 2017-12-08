«Сочи» прервал десятиматчевую победную серию СКА в КХЛ

В составе хозяев отличились Вадим Хлопотов (28-я минута) и Иван Ларичев (55). У гостей шайбу забросил Илья Ковальчук (31-я минута). «Сочи» прервал серию СКА из 10 побед. Петербургская команда потерпела четвертое поражение в сезоне, при этом второе от «Сочи». 11 октября сочинский клуб победил СКА в гостях в овертайме со счетом 3:2.