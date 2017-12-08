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22:33 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» прервал десятиматчевую победную серию СКА в КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Петербургский СКА проиграл «Сочи» со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев отличились Вадим Хлопотов (28-я минута) и Иван Ларичев (55). У гостей шайбу забросил Илья Ковальчук (31-я минута). «Сочи» прервал серию СКА из 10 побед. Петербургская команда потерпела четвертое поражение в сезоне, при этом второе от «Сочи». 11 октября сочинский клуб победил СКА в гостях в овертайме со счетом 3:2.

СКА продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, набрав 107 очков. «Сочи» с 60 баллами идет на седьмой позиции.

В следующем матче СКА проведет домашнюю встречу против минского «Динамо» 19 декабря, «Сочи» также дома сыграет с московским «Спартаком» 11 декабря.

Сочи 2:1
(0:0, 1:1, 1:0)
СКА
8.12.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Олег Знарок
Вратари
Дмитрий Шикин Микко Коскинен 58:16
1-й период
04:20 Вадим Хомицкий
Илья Ковальчук 09:08
Вячеслав Войнов 09:14
Илья Ковальчук 11:56
15:39 Шон I Коллинс
2-й период
27:05 Вадим Хлопотов
29:27 Алексей Цветков
Илья Ковальчук (В. Войнов, П. Дацюк) 30:37
3-й период
40:50 Шон I Коллинс
54:47 Иван Ларичев (И. Хохлов, П. Падакин)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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