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22:35 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова после дисквалификации

ТАСС, 8 декабря. Казанский «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбу забросил Артем Лукоянов (53-я минута). У гостей отличились Даниил Апальков (24), Брэндон Козун (35, 58) и Денис Мосалев (38). Ярославская команда победила в шестом матче подряд.

В составе «Ак Барса» впервые после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил сыграл 36-летний нападающий Данис Зарипов. Он провел на площадке 17 минут 30 секунд и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» набрал 75 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Ак Барс» — первый в Западной конференции (73). В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 10 декабря, «Ак Барс» проведет домашнюю встречу против московского «Динамо».

Зарипов 25 июля был дисквалифицирован на два года за употребление допинга, однако 21 ноября Международная федерация хоккея (IIHF) сократила наказание форварда до шести месяцев. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз, предоставленных Зариповым и его адвокатами, IIHF заключила, что он не принимал запрещенные вещества преднамеренно. По окончании дисквалификации Зарипов заключил контракт «Ак Барсом» до конца сезона-2018/19.

Форвард является пятикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, лучшим снайпером плей-офф лиги сезона-2016/17. Перед дисквалификацией Зарипов также подписал соглашение с «Ак Барсом», перейдя в команду из магнитогорского «Металлурга», однако контракт с казанским клубом был расторгнут после сообщения о дисквалификации.

Ак Барс 1:4
(0:0, 0:3, 1:1)
Локомотив
8.12.2017, 19:00 Зрители: 6390 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Эмиль Гарипов Александр Судницин
1-й период
Данил Юртайкин 14:58
2-й период
Даниил Апальков (Д. Алексеев, Е. Коршков) 23:19
29:07 Дамир Мусин
Брэндон Козун (П. Контиола, М. Тальбо) 34:46
Денис Мосалев (Е. Аверин, А. Елесин) 37:23
3-й период
52:33 Артем Лукоянов (Мих. Сидоров)
Брэндон Козун (И. Любушкин, М. Тальбо) 57:07
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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