«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова после дисквалификации

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбу забросил Артем Лукоянов (53-я минута). У гостей отличились Даниил Апальков (24), Брэндон Козун (35, 58) и Денис Мосалев (38). Ярославская команда победила в шестом матче подряд.

В составе «Ак Барса» впервые после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил сыграл 36-летний нападающий Данис Зарипов. Он провел на площадке 17 минут 30 секунд и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» набрал 75 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Ак Барс» — первый в Западной конференции (73). В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 10 декабря, «Ак Барс» проведет домашнюю встречу против московского «Динамо».

Зарипов 25 июля был дисквалифицирован на два года за употребление допинга, однако 21 ноября Международная федерация хоккея (IIHF) сократила наказание форварда до шести месяцев. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз, предоставленных Зариповым и его адвокатами, IIHF заключила, что он не принимал запрещенные вещества преднамеренно. По окончании дисквалификации Зарипов заключил контракт «Ак Барсом» до конца сезона-2018/19.