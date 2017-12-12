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16:18 (мск)

Выбор болельщиков: «Бесценная Лига» набирает обороты в новом сезоне

Традиция хоккейных болельщиков Mastercard и КХЛ «Бесценная Лига» продолжается.

Регулярный Чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги добрался до своего экватора. В турнирных таблицах еще немало интриг. Главные, конечно, касаются выхода в плей-офф. Особенно остро борьба развернулась в конференции «Восток», где надежды на «постсезонку» остались почти у каждой команды. Еще острее конкуренция в «Бесценной Лиге» — традиции Mastercard и КХЛ, определяющей самых активных болельщиков и их любимых хоккеистов лиги.

Традиция Mastercard и КХЛ «Бесценная Лига» успешно стартовала в прошлом году. В нынешнем сезоне к «старичкам» «Бесценной Лиги» присоединились и новые участники. Каждое набранное очко — на вес золота. И это не удивительно — рейтинг болельщиков формируется ежемесячно, а его лидеры становятся претендентами на звание «Бесценных Болельщиков». По итогам Регулярного Чемпионата 27 счастливчиков разделят победу с игроками любимых клубов на последних домашних матчах. Еще два победителя будут награждены по итогам матчей всех серий плей-офф в финальном матче. Абсолютный рекордсмен рейтинга по результатам всего сезона КХЛ отпразднует успех с хоккеистом любимого клуба на Церемонии закрытия сезона.

Болельщик Валерий Пикин — регулярный гость ледового дворца в Череповце с сезона 1987/88: «За эти годы я получил огромное количество непередаваемых эмоций. Всех хоккеистов, которые произвели впечатление, и не перечислить: Кочин, Петров, братья Орловы, Епанчинцев, Страка, Салфицки, Шипачев, Вьюхин… За сезон пропускаю максимум 2−3 игры в ледовом дворце.

Хоккеем увлекаюсь с детства. Сейчас у нас в семье растет еще одна болельщица. Дочь со мной регулярно посещает матчи. Получаем от игр очень много эмоций. Надеемся, «Северсталь» повторит успехи 2001 и 2003 годов!

В традиции Mastercard участвую с октября этого года. Чаще всего голосую в приложении. Пока очень нравится. Как и на площадке, здесь есть эмоции и дух соперничества".

Яна Граф является хоккейной болельщицей с детства. А с 2014 года активно поддерживает омский «Авангард». По числу очков в «Бесценной Лиге» сейчас Яна — одна из лидеров голосования среди болельщиков команды.

«В традиции Mastercard и КХЛ участвовала и в прошлом, и в нынешнем году. Честно говоря, не гонюсь за призами. Для меня главное — поддержать родную команду. Мой любимый игрок — Илья Михеев. Живу в Омской области, но как минимум раз в месяц стараюсь выбраться на “Арену Омск”, потому что матчи “Авангарда” — это всегда непередаваемые эмоции и фантастическая атмосфера. Хоккей — очень важная часть моей жизни, особенно сейчас. Не понимаю, как раньше жила без этого», — рассказала Яна.

У традиции обширная география: в борьбу за «Бесценный Трофей» вступили жители всех семи стран, клубы которых выступают в Регулярном Чемпионате КХЛ 2017/18 — России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Количество участников продолжает расти: включиться в игру можно в любой момент — голосование открыто на сайте «Бесценной Лиги» и в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

«Постоянно голосую в приложении. Мне очень нравится, ведь там можно узнать еще и последние новости КХЛ. Мои любимые игроки в лиге — Оливер Лауридсен и Томи Мяки. Хоккей для меня — это образ жизни. Ведь я — президент фан-клуба “Йокерита” под названием Eteläpääty» — признается Микко Саксанен из Хельсинки.

«Бесценный Трофей» символизирует единство болельщиков и их любимых игроков. Две части разделяются в момент вручения «Бесценному Игроку» и «Бесценному Болельщику». Таким образом, каждый получает свою половину общего Трофея.

В юбилейном сезоне КХЛ «Бесценная Лига» находит все больше поклонников по обестороны бортика. Для хоккеистов борьба за «Бесценный Трофей» — еще одна причина работать на площадке с предельной самоотдачей. Сложнее всего, по словам игроков, завоевать сердца и признание болельщиков, ведь они — самые строгие судьи.

В прошлом году лидерами голосования стали такие известные игроки, как Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Илья Ковальчук. Какие хоккеисты получат статус «Бесценного Игрока» в этом году — зависит от болельщиков. С каждым днем в традиции принимают участие все больше поклонников хоккея, а борьба за «Бесценный Трофей» становится напряженнее.

Рейтинг болельщиков формируется по итогам каждого месяца, и у каждого есть шанс стать его лидером. Присоединиться к «Бесценной Лиге» можно на сайте www.mastercard.khl.ru и в мобильном приложении КХЛ.

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