Минское «Динамо» расторгло контракт с Александром Кулаковым.

34-летний нападающий сыграл за «зубров» 14 сезонов в чемпионате Беларуси и Континентальной хоккейной лиге, установив тем самым рекорд клуба. В КХЛ за «Динамо» в активе Кулакова 396 поединков, в которых он забросил 52 шайбы и отдал 67 результативных передач. Нападающий помог клубу завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата Беларуси, два Кубка Беларуси и Кубок Шпенглера, четыре раза выйти в плей-офф Кубка Гагарина, отмечает официальный сайт «зубров».