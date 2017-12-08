Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ4
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз6
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз6
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Все события
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
Роналду: Я — лучший футболист в истории мирового футбола
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
12:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил состав на два выездных матча в КХЛ

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт астанинского клуба.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Руслан Сайхан.

Читайте также
Корешков посоветовал не ждать, что «Барыс» начнет всех «крушить»

Защитники: Кевин Даллмэн, Максим Семенов, Джордон Сауторн, Роман Савченко, Александр Липин, Алексей Маклюков, Даррен Диц, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Найджел Доус, Талгат Жайлауов, Артем Лихотников, Владимир Маркелов, Никита Михайлис, Владислав Никулин, Константин Пушкарев, Джеймс Райт, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.

«Барыс» посетит два города (начало матчей по времени Астаны):

9 декабря, суббота. Челябинск «Трактор» — «Барыс», матч 17:30.

11 декабря, понедельник. Москва. ЦСКА — «Барыс», матч в 22:30.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Президент Казахстана поздравил "Астану" с выходом в плей-офф Лиги Европы
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
Роналду: Я — лучший футболист в истории мирового футбола
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Шайба и 2 голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе»
«Сент-Луис» победил «Даллас», Тарасенко забил 13 шайбу в сезоне
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием Народную артистку РФ поздравил глава государства
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь