«Барыс» объявил состав на два выездных матча в КХЛ
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт астанинского клуба.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт астанинского клуба.
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Руслан Сайхан.
Защитники: Кевин Даллмэн, Максим Семенов, Джордон Сауторн, Роман Савченко, Александр Липин, Алексей Маклюков, Даррен Диц, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Найджел Доус, Талгат Жайлауов, Артем Лихотников, Владимир Маркелов, Никита Михайлис, Владислав Никулин, Константин Пушкарев, Джеймс Райт, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.
«Барыс» посетит два города (начало матчей по времени Астаны):
9 декабря, суббота. Челябинск «Трактор» — «Барыс», матч 17:30.
11 декабря, понедельник. Москва. ЦСКА — «Барыс», матч в 22:30.