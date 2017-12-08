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00:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Медведев: Больше всего люблю играть Лунную сонату

Экс-защитник сборной России, а ныне капитан «Авангарда» — о допинге, Матче звезд, задачах омского клуба на сезон и музыкальных увлечениях.

НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЛ ДОПИНГ

— Стоит ли сборной России по хоккею выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом?

— Наверное, да. Тут политический момент замешан, не без этого. Политика, к сожалению, вмешивается в спорт. И таким образом влияет на решения.

— Вы же помните Олимпиаду в Альбервиле? Там была Объединенная команда, золото которой в хоккейном турнире по праву считается российским.

— Оно и в этот раз будет считаться российским. Но я не знаю, с чем это все связано, за что нашу страну не уважают, не признают и всячески пытаются дестабилизировать наши позиции в мировом спорте.

— С допинговыми делами в хоккее сталкивались?

— Ни разу, слава богу. За всю мою карьеру у меня брали очень много проб. Все в порядке. Никогда не употреблял. Я за честный вид спорта.

— Вы верите в наличие допинговой системы, в котором Россию обвиняют?

— Нет. Не верю.

СЧАСТЛИВ ПОУЧАСТВОВАТЬ В МАТЧЕ ЗВЕЗД

— Вас снова выбрали на Матч звезд.

— И я безгранично счастлив поучаствовать в этом матче. Подарить болельщикам зрелищную игру. И тем, кто придет на арену, и тем, кто будет смотреть трансляцию. Такие игры интересны для детей. Они смотрят, переживают. Это некий стимул для них. Особенно для тех, кто занимается хоккеем.

— Есть какой-то конкурс, в котором хотели бы поучаствовать?

— Легко вообще в любом могу поучаствовать. Комиссия выберет, наверное. Но как правило у меня либо бросок на силу, либо на точность — по мишеням.

— Есть ли действительно радость от поездки на Матч звезд? Я давно перестал их смотреть, потому что скучно. Это не хоккей.

— Это времяпровождение. Я рад, что меня выбрали. Наверное, все, кого выбрали, заслужили своим результатом эту поездку. Хотя, если честно, не рассчитывал, что меня выберут. Не думал даже об этом. Как-то больше сейчас все силы, все мысли сосредоточены на клубе. На том, чтобы справиться с поставленными перед нами задачами. Это очень важный сезон для всех. И для молодых ребят, и для меня, как для капитана, как для ветерана. У меня последний год контракта. Надо доказывать. По возможности хотелось бы еще продлить и играть дальше в хоккей.

— Вам нравится формат «3 на 3»?

— Честно — нравится. Много места. Много возможностей для создания острых моментов. Хороший формат. Это, наверное, лучший формат для выявления победителя. Именно как короткий пятиминутный формат. Лучше и не придумаешь.

СО СКАБЕЛКОЙ ТРЕНИЙ НЕТ

— В начале сезона ходили слухи о трениях между командой и Скабелкой.

— Это все закулисные кулуарные разговоры, в которых нас сталкивали лбами. Для чего это делалось — я не знаю. Нет у нас никаких трений. И не было их. Нам, если так рассуждать, нечего с ним делить. Что игроку делить с тренером? Тренер не может быть хорошим для всех. Каким бы ты ни был. Поэтому я считаю, что если ты чем-то недоволен — это стоит обсудить один на один с тем человеком, которым ты недоволен. На этом конфликты и трения закончатся. И нет никакого смысла выносить сор из избы. И тем более — в прессу.

— А Скабелка готов выслушивать?

— Конечно. Он со всеми общается. Абсолютно спокойно. Если у кого-то есть какие-то возражения или предложения — он всегда готов выслушать. И даже что-то изменить, если это пойдет на пользу. А не просто какие-то эмоции. Почему нет? Перед нами стоят высокие задачи. Мы должны их решить совместно. А делить нам нечего.

ЗАДАЧА «АВАНГАРДА» — ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ

— Когда пришел Канарейкин, вы сказали, что он куда более демократичен, чем Корноухов. Позволяет творить.

— Это действительно так было. Мы показывали неплохой хоккей. Много забивали. Не отсиживались в обороне. Да, были у нас неудачные матчи, были спады, но были и подъемы. Не без этого. Но в целом я считаю, что мы провели добротный сезон. Если не брать плей-офф. В плей-офф мы сыграли нерешительно.

— А как Скабелка в сравнении?

— Не хотел бы сравнивать. У каждого тренера свой взгляд на игру. Своя тактика, своя позиция как по коллективу, так и на льду. Результат есть. Это главное. Чем голы и какие-то личные заслуги и достижения. Этот сезон, повторюсь, очень важен для многих. В том числе и для меня. Мы должны решить задачи, которые перед нами стоят.

— В Омске постоянно вспоминают Сумманена. Во многом потому, что он подбирал игрокам роли согласно их умениям. У Скабелки все должны делать все.

— Опять же — это видение тренера. Все-таки если ты хочешь добиться чего-то больше, чем один раунд плей-офф, все должны уметь многое. Это показал, наверное, ноябрь нам. Восемь человек травмированных. И довольно-таки серьезные травмы были. Я даже в центре играл, потому что не было центрального. Почему нет? Плей-офф — это война, там тоже может быть много травм, но это не должно быть оправданием ни для кого.

— Как вам в центре игралось?

— Я до 21 года на этой позиции играл. Над вбрасываниями только поработать надо. А так — вообще не испытывал проблем.

— Трямкин рассказывал, что в нападении, как ему показалось, нужно ужасно много бегать.

— Ха-ха. Это да. Зато после нападения ты себя в защите чувствуешь чересчур уверенно.

— На что реально Омск может рассчитывать в этом сезоне?

— Задача — финал конференции. Это вполне решаемо. А дальше все зависит только от нас самих.

— Хорошо, что армейские клубы — на «Западе». Тут, кстати, объявили состав сборной на Кубок Первого канала. Там 25 человек — из СКА и ЦСКА.

— Это два базовых клуба сборной.

НРАВИТСЯ ИГРАТЬ НА РОЯЛЕ

— Не так давно вы купили рояль.

— Да он давно уже у меня стоит. Когда время есть — немножко играю. Мне это нравится. Наверное, испытываю любовь к музыке.

— Руки размягчает?

— Для подкидок очень хорошо, ха-ха.

— Правда ли, что вы научились играть за месяц?

— Изначально — да. За три недели научился играть на рояле двумя руками. У меня был очень хороший преподаватель. Но я учился не по нотам. Я до сих пор ни одной ноты не знаю. Только на слух.

— Подбираете на слух?

— Да. А больше всего люблю играть Лунную сонату.

Игорь ЕРОНКО
из Омска.

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