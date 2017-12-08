Евгений Медведев: Больше всего люблю играть Лунную сонату

Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЛ ДОПИНГ
— Стоит ли сборной России по хоккею выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом?
— Наверное, да. Тут политический момент замешан, не без этого. Политика, к сожалению, вмешивается в спорт. И таким образом влияет на решения.
— Вы же помните Олимпиаду в Альбервиле? Там была Объединенная команда, золото которой в хоккейном турнире по праву считается российским.
— Оно и в этот раз будет считаться российским. Но я не знаю, с чем это все связано, за что нашу страну не уважают, не признают и всячески пытаются дестабилизировать наши позиции в мировом спорте.
— С допинговыми делами в хоккее сталкивались?
— Ни разу, слава богу. За всю мою карьеру у меня брали очень много проб. Все в порядке. Никогда не употреблял. Я за честный вид спорта.
— Вы верите в наличие допинговой системы, в котором Россию обвиняют?
— Нет. Не верю.
СЧАСТЛИВ ПОУЧАСТВОВАТЬ В МАТЧЕ ЗВЕЗД
— Вас снова выбрали на Матч звезд.
— И я безгранично счастлив поучаствовать в этом матче. Подарить болельщикам зрелищную игру. И тем, кто придет на арену, и тем, кто будет смотреть трансляцию. Такие игры интересны для детей. Они смотрят, переживают. Это некий стимул для них. Особенно для тех, кто занимается хоккеем.
— Есть
— Легко вообще в любом могу поучаствовать. Комиссия выберет, наверное. Но как правило у меня либо бросок на силу, либо на точность — по мишеням.
— Есть ли действительно радость от поездки на Матч звезд? Я давно перестал их смотреть, потому что скучно. Это не хоккей.
— Это времяпровождение. Я рад, что меня выбрали. Наверное, все, кого выбрали, заслужили своим результатом эту поездку. Хотя, если честно, не рассчитывал, что меня выберут. Не думал даже об этом.
— Вам нравится формат «3 на 3»?
— Честно — нравится. Много места. Много возможностей для создания острых моментов. Хороший формат. Это, наверное, лучший формат для выявления победителя. Именно как короткий пятиминутный формат. Лучше и не придумаешь.
СО СКАБЕЛКОЙ ТРЕНИЙ НЕТ
— В начале сезона ходили слухи о трениях между командой и Скабелкой.
— Это все закулисные кулуарные разговоры, в которых нас сталкивали лбами. Для чего это делалось — я не знаю. Нет у нас никаких трений. И не было их. Нам, если так рассуждать, нечего с ним делить. Что игроку делить с тренером? Тренер не может быть хорошим для всех. Каким бы ты ни был. Поэтому я считаю, что если ты
— А Скабелка готов выслушивать?
— Конечно. Он со всеми общается. Абсолютно спокойно. Если у
ЗАДАЧА «АВАНГАРДА» — ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ
— Когда пришел Канарейкин, вы сказали, что он куда более демократичен, чем Корноухов. Позволяет творить.
— Это действительно так было. Мы показывали неплохой хоккей. Много забивали. Не отсиживались в обороне. Да, были у нас неудачные матчи, были спады, но были и подъемы. Не без этого. Но в целом я считаю, что мы провели добротный сезон. Если не брать
— А как Скабелка в сравнении?
— Не хотел бы сравнивать. У каждого тренера свой взгляд на игру. Своя тактика, своя позиция как по коллективу, так и на льду. Результат есть. Это главное. Чем голы и
— В Омске постоянно вспоминают Сумманена. Во многом потому, что он подбирал игрокам роли согласно их умениям. У Скабелки все должны делать все.
— Опять же — это видение тренера.
— Как вам в центре игралось?
— Я до 21 года на этой позиции играл. Над вбрасываниями только поработать надо. А так — вообще не испытывал проблем.
— Трямкин рассказывал, что в нападении, как ему показалось, нужно ужасно много бегать.
—
— На что реально Омск может рассчитывать в этом сезоне?
— Задача — финал конференции. Это вполне решаемо. А дальше все зависит только от нас самих.
— Хорошо, что армейские клубы — на «Западе». Тут, кстати, объявили состав сборной на Кубок Первого канала. Там 25 человек — из СКА и ЦСКА.
— Это два базовых клуба сборной.
НРАВИТСЯ ИГРАТЬ НА РОЯЛЕ
— Не так давно вы купили рояль.
— Да он давно уже у меня стоит. Когда время есть — немножко играю. Мне это нравится. Наверное, испытываю любовь к музыке.
— Руки размягчает?
— Для подкидок очень хорошо,
— Правда ли, что вы научились играть за месяц?
— Изначально — да. За три недели научился играть на рояле двумя руками. У меня был очень хороший преподаватель. Но я учился не по нотам. Я до сих пор ни одной ноты не знаю. Только на слух.
— Подбираете на слух?
— Да. А больше всего люблю играть Лунную сонату.
Игорь ЕРОНКО
из Омска.