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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зачем столько полиции на хоккейном дерби? Это вам не футбол

Алексей ШЕВЧЕНКО сходил на матч «Спартака» и ЦСКА.

БЕССМЫСЛЕННЫЕ ЗАБОРЫ

В Москве состоялось принципиальное дерби между «Спартаком» и ЦСКА, но, к сожалению, хозяев хватило только на один период. Такое ощущение, что мы смотрел продолжение футбольного матча, только вместо «Ливерпуля» был базовый клуб двух сборных.

За три дня «Спартак» и ЦСКА встретятся дважды, правда, в разных видах спорта. Футбол состоится в воскресенье, а пока полиция и охранники решили применить кое-какие наработки во время хоккея. Вся площадь возле арены была заставлена какими-то бессмысленными заборчиками, люди, которые постоянно ходят на хоккей, метались, так как нигде нельзя было пройти привычным путем. Орды полиции возле метро, на платформе МЦК.

Если у кого-то были мысли пойти на футбол, то наверняка они исчезли. При этом хоккейные болельщики и не подозревали, что между ними вражда. Например, до стадиона все шли нормально, но на площади на них уже кричали из мегафона:

— Болельщики ЦСКА идут направо, болельщики «Спартака» в другую сторону.

Очень раздражает, когда во время игры на трибуны приходят люди, занимают свои места, перекрывают обзор. Но и их понять можно. Те, кто пришел к стадиону к 19 часам, попали на свои места к середине первого периода. Толкучка возле прохода, длительные и слишком тщательный досмотр, когда после того, как ты выкладываешь металлические вещи из карманов, тебя еще и ощупывают.

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СТЫЧКИ В ПРОШЛОМ

Раньше между хоккейными клубами «Спартак» и ЦСКА были кошмарные дерби. Постоянный мат, стычки. Но сейчас ничего этого нет. Фанаты первых понимали, что второго поражения за два дня они не переживут. Болельщиков армейского клуба было столь мало, что их совсем не было слышно.

Прошли времена, когда в «Сокольниках», а затем на малой спортивной арене «Лужников» были стычки на трибунах, речевки, от которых хотелось оглохнуть. Ничего этого уже нет, и не скажу, что я скучаю по тем временам.

— Нет, мы с фанатами ни о чем не договаривались специально на эту встречу, — заверил меня пресс-атташе красно-белых Владимир Самохин. — Точнее, мы всегда болельщиков предупреждаем, просим не кричать оскорбительные речевки, так как большие штрафы. Давайте, говорим, эти деньги на благотворительность пустим.

— Но ничего не было за первые два периода.

— И это хорошо. Но в первой игре было, правда, там соперник начал. Тут нечего предсказать нельзя. Кто-то один крикнет и понеслось.

Фанаты ЦСКА позволили себе лишь напомнить про игру с «Ливерпулем», скандировали название британской команды. Но многие даже не поняли о чем речь, например, я эту игру не смотрел.

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СОРОКИН ПРИБОЛЕЛ

Перед выходом команд на лед я неожиданно встретил Илью Сорокина.

— Чего это вы? — удивляюсь. — Хороший же матч будет.

— Да приболел я, — расстроенно сообщил вратарь сборной.

Но при этом всю игру простоял возле стекла рядом с командой. Там можно не просто простыть, а слечь с воспалением легких.

То, как выходит на лед «Спартак», нужно отдельно показывать по телевидению. Какие-то крики зверей, уханье, ор. Очень страшно, жаль, что соперник не видит и не слышит. Они в разных коридорах.

Но эти крики никак не сказались на игре спартаковцев. Первый период просто разочаровал. Ни те, ни другие не сделали ровным счетом ничего, хотя по разу сыграли в большинстве.

ТАК ЦСКА НЕ ОБЫГРАТЬ

Но после перерыва внезапно все изменилось. За десять минут команда Игоря Никитина забросила три шайбы, причем сделала это как-то слишком просто, а потом снова ушла в тень и просто доигрывала встречу. Силы они что ли берегут?

Ни крики Вадима Епанчинцева, ни пристальный взгляд Алексея Жамнова никак не мог разбудить «Спартак». Какие-то моменты возникали, все-таки на ледовой площадке нельзя обойтись без бросков, но все было как-то слишком слабо. Возможно, сказалось, что после перерыва на лед не вышел Александр Дергачев. В середине первого периода он неудачно столкнулся с армейцем, вернулся на скамейку, неестественно прижав руку, попытался выйти на лед, но потом понял, что он сегодня не помощник. В какие-то дни партнеров зажигал Артем Воронин, но и он ничего не мог сделать.

После отличной серии, которая позволила «Спартаку» появиться в зоне плей-офф, наступил спад, и команда потерпела четвертое поражение в пяти встречах. В Западной конференции такое не прощают — положение красно-белых снова стало угрожающим.

Правда, впереди «плюшевый» «Слован» — в субботу вообще у «Спартака» запланирован ретро-матч. Надо обязательно выигрывать, чтобы хоть на паузу уйти спокойно.

Эта игра скорее подорвала уверенность в своих силах. В последние пять минут хозяева заработали большинство, могли организовать штурм, но сначала не могли войти в зону, а затем Игорь Мирнов получил штраф до конца игры за подножку.

Так ЦСКА обыграть нельзя.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка легенд.

Спартак 0:4
(0:0, 0:3, 0:1)
ЦСКА
7.12.2017, 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Игорь Никитин
Вратари
Никита Беспалов Ларс Юханссон
1-й период
00:37
Сергей Шумаков 13:09
2-й период
Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Кузьменко) 22:22
Алексей Марченко 24:26
Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров) 31:06
Сергей Шумаков (М. Шалунов, К. Капризов) 32:31
Владимир Жарков 32:33
32:39 Никита Беспалов
3-й период
Михаил Пашнин 54:42
55:34 Игорь Мирнов
55:34 Игорь Мирнов
59:30 Владислав Провольнев
Артем Блажиевский (А. Марченко, А. Кузьменко) 59:48
Статистика
31 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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