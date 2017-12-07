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23:00 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Варнакова принесла московскому «Динамо» победу над «Йокеритом» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Хоккеисты московского «Динамо» нанесли поражение хельсинкскому «Йокериту» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых». Единственную шайбу в игре на 56-й минуте забросил Михаил Варнаков.

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший 32 броска, провел свой третий «сухой» матч в текущем чемпионате.

Йокерит 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
ХК Динамо
7.12.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Владимир Воробьев
Вратари
Карри Рамо 58:51 Иван Бочаров
1-й период
04:05 Олли Палола
Михаил Варнаков 05:17
12:06 Антти Пильстрем
Даниил Тарасов 12:10
Артем I Волков 19:34
2-й период
22:08 Олли Палола
Игорь Игнатушкин 24:26
33:44 Сами Леписто
39:45 Томи Мяки
3-й период
43:28 Петтери Виртанен
Михаил Варнаков (Дан. Тарасов) 55:14
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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