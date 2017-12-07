Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Шайба Варнакова принесла московскому «Динамо» победу над «Йокеритом» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых». Единственную шайбу в игре на 56-й минуте забросил Михаил Варнаков.
Голкипер «Динамо» Иван Бочаров, отразивший 32 броска, провел свой третий «сухой» матч в текущем чемпионате.
|Юкка Ялонен
|Владимир Воробьев
|Карри Рамо 58:51
|Иван Бочаров
|1-й период
|04:05
|Олли Палола
|Михаил Варнаков
|05:17
|12:06
|Антти Пильстрем
|Даниил Тарасов
|12:10
|Артем I Волков
|19:34
|2-й период
|22:08
|Олли Палола
|Игорь Игнатушкин
|24:26
|33:44
|Сами Леписто
|39:45
|Томи Мяки
|3-й период
|43:28
|Петтери Виртанен
|Михаил Варнаков (Дан. Тарасов)
|55:14
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)