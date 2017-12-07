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22:13 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Витязя» проиграли «Торпедо», Гимаев провел свой 500-й матч в КХЛ

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» победили подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в четверг в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Сергей Костицын (8), Джеффри Кинрейд (8), Михаил Григорьев (37) и Евгений Мозер (52). Автором гола у гостей стал Александр Никулин (48).

Защитник «Витязя» Сергей Гимаев провел свой 500-й матч в КХЛ.

В следующем матче 9 декабря «Торпедо» примет хельсинкский «Йокерит», а «Витязь» в этот же день на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

Торпедо НН 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Витязь
7.12.2017, 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Валерий Белов
Вратари
Иван Лисутин Игорь Сапрыкин
1-й период
01:05 Денис Баранцев
Алексей II Семенов 01:05
03:23 Григорий Желдаков
Алексей II Семенов 06:56
07:20 Сергей Костицын (К. Ураков, И. Захарчук)
07:54 Джеффри Кинрейд (И. Захарчук, К. Ураков)
2-й период
23:54 Егор Дугин
Матиас Мюттюнен 26:16
27:36 Каспарс Даугавиньш
30:06 Михаил Григорьев
31:23 Юрий Сергиенко
Войтех Мозик 31:23
Евгений Катичев 34:01
36:45 Михаил Григорьев (М. Жуков, К. Ураков)
Станислав Романов 39:23
3-й период
46:11 Егор Дугин
Александр Никулин (И. Головков, А. Макеев) 47:41
51:54 Евгений Мозер (И. Захарчук, Г. Желдаков)
Евгений Катичев 54:09
Евгений Катичев 54:09
Статистика
14 Штрафное время 39
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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