Хоккеисты «Витязя» проиграли «Торпедо», Гимаев провел свой 500-й матч в КХЛ

Игра, прошедшая в четверг в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Сергей Костицын (8), Джеффри Кинрейд (8), Михаил Григорьев (37) и Евгений Мозер (52). Автором гола у гостей стал Александр Никулин (48).