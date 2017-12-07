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Хоккеисты «Витязя» проиграли «Торпедо», Гимаев провел свой 500-й матч в КХЛ
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Игра, прошедшая в четверг в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Сергей Костицын (8), Джеффри Кинрейд (8), Михаил Григорьев (37) и Евгений Мозер (52). Автором гола у гостей стал Александр Никулин (48).
Защитник «Витязя» Сергей Гимаев провел свой 500-й матч в КХЛ.
В следующем матче 9 декабря «Торпедо» примет хельсинкский «Йокерит», а «Витязь» в этот же день на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».
|Торпедо НН
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4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
|Витязь
|Петерис Скудра
|Валерий Белов
|Иван Лисутин
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|01:05
|Денис Баранцев
|Алексей II Семенов
|01:05
|03:23
|Григорий Желдаков
|Алексей II Семенов
|06:56
|07:20
|Сергей Костицын (К. Ураков, И. Захарчук)
|07:54
|Джеффри Кинрейд (И. Захарчук, К. Ураков)
|2-й период
|23:54
|Егор Дугин
|Матиас Мюттюнен
|26:16
|27:36
|Каспарс Даугавиньш
|30:06
|Михаил Григорьев
|31:23
|Юрий Сергиенко
|Войтех Мозик
|31:23
|Евгений Катичев
|34:01
|36:45
|Михаил Григорьев (М. Жуков, К. Ураков)
|Станислав Романов
|39:23
|3-й период
|46:11
|Егор Дугин
|Александр Никулин (И. Головков, А. Макеев)
|47:41
|51:54
|Евгений Мозер (И. Захарчук, Г. Желдаков)
|Евгений Катичев
|54:09
|Евгений Катичев
|54:09
|14
|Штрафное время
|39
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)