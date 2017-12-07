Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Северсталь» прервала серию из трех поражений подряд в КХЛ, обыграв «Слован»
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Максим Рыбин (11-я и 60-я минуты), Дмитрий Кагарлицкий (35 и 53) и Александр Бумагин (57). У гостей отличились Томаш Грнка (9), Юрай Микуш (19) и Марек Вьеденски (31).
«Северсталь» 9 декабря примет подмосковный «Витязь», «Слован» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».
|Северсталь
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5:3
(1:2, 1:1, 3:0)
|Слован
|Александр Гулявцев
|Эдуард Занковец
|Юлиус Гудачек
|Якуб Штепанек 58:56 (Я. Штепанек 59:23)
|1-й период
|Томаш Грнка (П. Скалицки, Э. Щербатов)
|08:59
|10:09
|Максим Рыбин (А. Мазур, А. Угаров)
|14:01
|Юрий Трубачев
|17:42
|Алексей Угаров
|Юрай Микуш (Л. Кашпар)
|18:34
|Патрик Бачик
|19:09
|2-й период
|28:31
|Павел Чернов
|Марек Вьеденски (К. Баркер, Л. Кашпар)
|30:21
|33:36
|Юрий Трубачев
|34:30
|Дмитрий Кагарлицкий (В. Васильев, П. Чернов)
|Павол Скалицки
|36:49
|3-й период
|42:12
|Александр Щербина
|Лукаш Кашпар
|45:36
|47:48
|Даниил Вовченко
|Патрик Бачик
|51:46
|52:04
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Евсеенков, В. Васильев)
|Андрей Мезарош
|55:04
|56:28
|Александр Бумагин (А. Евсеенков, Д. Кагарлицкий)
|59:23
|п.в.
|Максим Рыбин (А. Угаров, А. Мерескин)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)