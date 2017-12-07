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22:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» прервала серию из трех поражений подряд в КХЛ, обыграв «Слован»

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» прервала серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над братиславским «Слованом».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Максим Рыбин (11-я и 60-я минуты), Дмитрий Кагарлицкий (35 и 53) и Александр Бумагин (57). У гостей отличились Томаш Грнка (9), Юрай Микуш (19) и Марек Вьеденски (31).

«Северсталь» 9 декабря примет подмосковный «Витязь», «Слован» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

Северсталь 5:3
(1:2, 1:1, 3:0)
Слован
7.12.2017, 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Эдуард Занковец
Вратари
Юлиус Гудачек Якуб Штепанек 58:56 (Я. Штепанек 59:23)
1-й период
Томаш Грнка (П. Скалицки, Э. Щербатов) 08:59
10:09 Максим Рыбин (А. Мазур, А. Угаров)
14:01 Юрий Трубачев
17:42 Алексей Угаров
Юрай Микуш (Л. Кашпар) 18:34
Патрик Бачик 19:09
2-й период
28:31 Павел Чернов
Марек Вьеденски (К. Баркер, Л. Кашпар) 30:21
33:36 Юрий Трубачев
34:30 Дмитрий Кагарлицкий (В. Васильев, П. Чернов)
Павол Скалицки 36:49
3-й период
42:12 Александр Щербина
Лукаш Кашпар 45:36
47:48 Даниил Вовченко
Патрик Бачик 51:46
52:04 Дмитрий Кагарлицкий (А. Евсеенков, В. Васильев)
Андрей Мезарош 55:04
56:28 Александр Бумагин (А. Евсеенков, Д. Кагарлицкий)
59:23 п.в. Максим Рыбин (А. Угаров, А. Мерескин)
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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