«Северсталь» прервала серию из трех поражений подряд в КХЛ, обыграв «Слован»

Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Максим Рыбин (11-я и 60-я минуты), Дмитрий Кагарлицкий (35 и 53) и Александр Бумагин (57). У гостей отличились Томаш Грнка (9), Юрай Микуш (19) и Марек Вьеденски (31).