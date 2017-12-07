Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Югра» потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту»
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в
«Автомобилист» в субботу примет омский «Авангард», а 11 декабря сыграет с «Югрой» уже в Екатеринбурге.
|Югра
|
0:4
(0:0, 0:4, 0:0)
|Автомобилист
|Анатолий Емелин
|Владимир Крикунов
|Александр Шарыченков
|Владимир Сохатский
|1-й период
|01:55
|Юрий Козловский
|Михал Чайковски
|02:18
|Михал Чайковски
|14:07
|Николай Тимашов
|17:23
|2-й период
|20:51
|Тобиас Виклунд
|Николай Тимашов (А. Гареев)
|21:05
|Денис Куляш (П-А. Паренто, Ф. Паре)
|28:32
|30:28
|30:39
|Сергей Купцов
|30:39
|Сергей Купцов
|Александр Торченюк (Н. Тимашов, А. Гареев)
|30:39
|32:17
|Александр Шарыченков
|Александр Кучерявенко (М. Чайковски, Е. Миловзоров)
|32:40
|3-й период
|Александр Торченюк
|44:30
|Георгий Мишарин
|48:05
|Денис Куляш
|49:58
|Денис Куляш
|58:32
|33
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)