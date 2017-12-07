«Югра» потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту»

Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске в четверг, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Николай Тимашов (22-я минута), Денис Куляш (29), Александр Торченюк (31) и Александр Кучерявенко (33). Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский впервые в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.