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20:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Югра» потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту»

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Ханты-мансийская «Югра» проиграла 12-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от екатеринбургского «Автомобилиста».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске в четверг, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Николай Тимашов (22-я минута), Денис Куляш (29), Александр Торченюк (31) и Александр Кучерявенко (33). Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский впервые в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Автомобилист» в субботу примет омский «Авангард», а 11 декабря сыграет с «Югрой» уже в Екатеринбурге.

Югра 0:4
(0:0, 0:4, 0:0)
Автомобилист
7.12.2017, 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Владимир Крикунов
Вратари
Александр Шарыченков Владимир Сохатский
1-й период
01:55 Юрий Козловский
Михал Чайковски 02:18
Михал Чайковски 14:07
Николай Тимашов 17:23
2-й период
20:51 Тобиас Виклунд
Николай Тимашов (А. Гареев) 21:05
Денис Куляш (П-А. Паренто, Ф. Паре) 28:32
30:28
30:39 Сергей Купцов
30:39 Сергей Купцов
Александр Торченюк (Н. Тимашов, А. Гареев) 30:39
32:17 Александр Шарыченков
Александр Кучерявенко (М. Чайковски, Е. Миловзоров) 32:40
3-й период
Александр Торченюк 44:30
Георгий Мишарин 48:05
Денис Куляш 49:58
Денис Куляш 58:32
Статистика
33 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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