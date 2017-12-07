Скабелка недоволен игрой легионеров «Авангарда»
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подчеркнул, что в начале матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2) его команда играла недостаточно агрессивно.
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подчеркнул, что в начале матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2) его команда играла недостаточно агрессивно.
Специалист признал, что это было ошибкой тренерского штаба.
— Первый период был ошибкой и моей, и всего тренерского штаба. Мы начали играть не так, как планировали, — сказал Скабелка. — «Лада» хорошо пошла, а мы были недостаточно агрессивны, играли в очень пассивный хоккей. В перерыве нам удалось расшевелить ребят, достучаться до них. И со второго периода мы немного взвинтили темп.
Третий период — вкатились, создавали моменты. Единственное — второй гол. Сами отдали шайбу. Не можем развить преимущество. Забиваем и пропускаем. И опять начинается нервная игра.
Хорошо, что сегодня мы выиграли уже в две шайбы. Но опять же могу сказать, что на счету нападающих только один гол сегодня. У нас есть большой резерв для усиления у наших нападающих.
— Насколько вы довольны игрой
— Не доволен никем. Абсолютно. Они играют очень слабо для легионеров. Думаю, в ближайшее время мы примем решение. Легионер должен играть сильнее, делать результат. У нас этого не происходит. Надеюсь, до 20 декабря мы сможем
|Андрей Скабелка
|Артис Аболс
|Доминик Фурх
|Антон Красоткин
|1-й период
|07:52
|Евгений Медведев (А. Стась, Д. Файзуллин)
|Александр Нестеров
|14:18
|18:05
|Егор Мартынов
|Георгий Белоусов (Д. Зернов, С. Бочаров)
|18:56
|2-й период
|Рафаэль Ахметов
|20:00
|22:01
|Кирилл Семенов (С. Кошелев, И. Михеев)
|Алексей Кириллов
|23:10
|30:26
|Кирилл Семенов
|Александр Стрельцов
|34:05
|3-й период
|Кирилл Капустин (Д.. Воробьев)
|41:12
|Кирилл Дьяков
|45:14
|50:02
|Максим Чудинов (Ю. Анелев)
|Алексей Кириллов
|55:10
|55:54
|Юнас Анелев
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)