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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скабелка недоволен игрой легионеров «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подчеркнул, что в начале матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2) его команда играла недостаточно агрессивно.

Источник: РИА "Новости"

Специалист признал, что это было ошибкой тренерского штаба.

— Первый период был ошибкой и моей, и всего тренерского штаба. Мы начали играть не так, как планировали, — сказал Скабелка. — «Лада» хорошо пошла, а мы были недостаточно агрессивны, играли в очень пассивный хоккей. В перерыве нам удалось расшевелить ребят, достучаться до них. И со второго периода мы немного взвинтили темп.

Третий период — вкатились, создавали моменты. Единственное — второй гол. Сами отдали шайбу. Не можем развить преимущество. Забиваем и пропускаем. И опять начинается нервная игра.

Хорошо, что сегодня мы выиграли уже в две шайбы. Но опять же могу сказать, что на счету нападающих только один гол сегодня. У нас есть большой резерв для усиления у наших нападающих.

— Насколько вы довольны игрой нападающих-легионеров?

— Не доволен никем. Абсолютно. Они играют очень слабо для легионеров. Думаю, в ближайшее время мы примем решение. Легионер должен играть сильнее, делать результат. У нас этого не происходит. Надеюсь, до 20 декабря мы сможем что-то предпринять.

Авангард 4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
Лада
7.12.2017, 16:00 Зрители: 6970 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Артис Аболс
Вратари
Доминик Фурх Антон Красоткин
1-й период
07:52 Евгений Медведев (А. Стась, Д. Файзуллин)
Александр Нестеров 14:18
18:05 Егор Мартынов
Георгий Белоусов (Д. Зернов, С. Бочаров) 18:56
2-й период
Рафаэль Ахметов 20:00
22:01 Кирилл Семенов (С. Кошелев, И. Михеев)
Алексей Кириллов 23:10
30:26 Кирилл Семенов
Александр Стрельцов 34:05
3-й период
Кирилл Капустин (Д.. Воробьев) 41:12
Кирилл Дьяков 45:14
50:02 Максим Чудинов (Ю. Анелев)
Алексей Кириллов 55:10
55:54 Юнас Анелев
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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