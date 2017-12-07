Скабелка недоволен игрой легионеров «Авангарда»

Источник: РИА "Новости"

Специалист признал, что это было ошибкой тренерского штаба.

— Первый период был ошибкой и моей, и всего тренерского штаба. Мы начали играть не так, как планировали, — сказал Скабелка. — «Лада» хорошо пошла, а мы были недостаточно агрессивны, играли в очень пассивный хоккей. В перерыве нам удалось расшевелить ребят, достучаться до них. И со второго периода мы немного взвинтили темп.

Третий период — вкатились, создавали моменты. Единственное — второй гол. Сами отдали шайбу. Не можем развить преимущество. Забиваем и пропускаем. И опять начинается нервная игра.

Хорошо, что сегодня мы выиграли уже в две шайбы. Но опять же могу сказать, что на счету нападающих только один гол сегодня. У нас есть большой резерв для усиления у наших нападающих.

— Насколько вы довольны игрой нападающих-легионеров?