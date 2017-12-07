«Авангард» на своем льду победил «Ладу», Меньшиков провел 200-й матч в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг в Омске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Евгений Медведев (8-я минута), Кирилл Семёнов (23), Максим Чудинов (51), Юнас Анелёв (56). Авторами голов у тольяттинцев стали Георгий Белоусов (19) и Кирилл Капустин (42).

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков провел свой 200-й матч в КХЛ. Ранее 28-летний игрок также защищал цвета новосибирской «Сибири» и екатеринбургского «Автомобилиста», в стане которого дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/13.