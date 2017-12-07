«Авангард» на своем льду победил «Ладу», Меньшиков провел 200-й матч в КХЛ
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Омске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Евгений Медведев (8-я минута), Кирилл Семёнов (23), Максим Чудинов (51), Юнас Анелёв (56). Авторами голов у тольяттинцев стали Георгий Белоусов (19) и Кирилл Капустин (42).
Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков провел свой 200-й матч в КХЛ. Ранее 28-летний игрок также защищал цвета новосибирской «Сибири» и екатеринбургского «Автомобилиста», в стане которого дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/13.
В следующем матче 9 декабря «Авангард» на выезде сыграет с «Автомобилистом», а «Лада» 11 декабря вновь встретится с омским клубом, но уже в Тольятти.
|Андрей Скабелка
|Артис Аболс
|Доминик Фурх
|Антон Красоткин
|1-й период
|07:52
|Евгений Медведев (А. Стась, Д. Файзуллин)
|Александр Нестеров
|14:18
|18:05
|Егор Мартынов
|Георгий Белоусов (Д. Зернов, С. Бочаров)
|18:56
|2-й период
|Рафаэль Ахметов
|20:00
|22:01
|Кирилл Семенов (С. Кошелев, И. Михеев)
|Алексей Кириллов
|23:10
|30:26
|Кирилл Семенов
|Александр Стрельцов
|34:05
|3-й период
|Кирилл Капустин (Д.. Воробьев)
|41:12
|Кирилл Дьяков
|45:14
|50:02
|Максим Чудинов (Ю. Анелев)
|Алексей Кириллов
|55:10
|55:54
|Юнас Анелев
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)