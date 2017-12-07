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19:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» на своем льду победил «Ладу», Меньшиков провел 200-й матч в КХЛ

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Омске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Евгений Медведев (8-я минута), Кирилл Семёнов (23), Максим Чудинов (51), Юнас Анелёв (56). Авторами голов у тольяттинцев стали Георгий Белоусов (19) и Кирилл Капустин (42).

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков провел свой 200-й матч в КХЛ. Ранее 28-летний игрок также защищал цвета новосибирской «Сибири» и екатеринбургского «Автомобилиста», в стане которого дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/13.

В следующем матче 9 декабря «Авангард» на выезде сыграет с «Автомобилистом», а «Лада» 11 декабря вновь встретится с омским клубом, но уже в Тольятти.

Авангард 4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
Лада
7.12.2017, 16:00 Зрители: 6970 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Артис Аболс
Вратари
Доминик Фурх Антон Красоткин
1-й период
07:52 Евгений Медведев (А. Стась, Д. Файзуллин)
Александр Нестеров 14:18
18:05 Егор Мартынов
Георгий Белоусов (Д. Зернов, С. Бочаров) 18:56
2-й период
Рафаэль Ахметов 20:00
22:01 Кирилл Семенов (С. Кошелев, И. Михеев)
Алексей Кириллов 23:10
30:26 Кирилл Семенов
Александр Стрельцов 34:05
3-й период
Кирилл Капустин (Д.. Воробьев) 41:12
Кирилл Дьяков 45:14
50:02 Максим Чудинов (Ю. Анелев)
Алексей Кириллов 55:10
55:54 Юнас Анелев
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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