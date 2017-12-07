Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
На лице американца выросли грибы
В РФ могут ввести новые выплаты для семей с детьми
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН2
Витязь0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь1
Слован1
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард4
Лада2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон Брюинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
8.12
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.12
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.12
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.12
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.12
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
8.12
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.12
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс3
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз2
Филадельфия Флайерз4
Все события
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликованы составы команд на московское дерби «Спартак» — ЦСКА

Стали известны составы команд на матч московских «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» не побеждает в дерби на протяжении шести матчей кряду.

«Спартак»:

Беспалов (Свенссон);
Лещенко — Стоа — Радил, Калинин — Кулик;
Подшендялов — Дергачёв — Хохлачёв, Лаюнен — Провольнев;
Никонцев — Воронин — Трунёв, Осипов — Юдин;
Талалуев — Черных — Комаров, Мирнов, Бондарев.

ЦСКА:

Юханссон (Третьяк);
Ничушкин — Попов — Петров, Киселевич — Робинсон;
Шумаков — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;
Жарков — Андронов — Телегин, Пашнин — Сергеев;
Кузьменко — Светлаков — Григоренко, Любимов, Блажиевский.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан
Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми в финале Гран-при
УЕФА открыл дело против «Спартака» за проявление расизма
Уйдет ли Мутко в отставку? Отвечает он сам
Оглашена дата проведения футбольного матча Россия - Франция
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь