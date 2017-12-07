Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Опубликованы составы команд на московское дерби «Спартак» — ЦСКА
Стали известны составы команд на матч московских «Спартака» и ЦСКА.
Стали известны составы команд на матч московских «Спартака» и ЦСКА.
«Спартак» не побеждает в дерби на протяжении шести матчей кряду.
«Спартак»:
Беспалов (Свенссон);
Лещенко — Стоа — Радил, Калинин — Кулик;
Подшендялов — Дергачёв — Хохлачёв, Лаюнен — Провольнев;
Никонцев — Воронин — Трунёв, Осипов — Юдин;
Талалуев — Черных — Комаров, Мирнов, Бондарев.
ЦСКА:
Юханссон (Третьяк);
Ничушкин — Попов — Петров, Киселевич — Робинсон;
Шумаков — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;
Жарков — Андронов — Телегин, Пашнин — Сергеев;
Кузьменко — Светлаков — Григоренко, Любимов, Блажиевский.