Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Зубов останется в тренерском штабе «Сибири» после прихода Юрзинова-младшего
МОСКВА, 7 дек —
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МОСКВА, 7 дек —
О назначении Юрзинова было объявлено в четверг. Зубов работал в команде с 2015 года.
«Сибирь» после 39 матчей текущего сезона занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны