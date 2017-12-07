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08:48 (мск), источник: Р-Спорт

Зубов останется в тренерском штабе «Сибири» после прихода Юрзинова-младшего

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Экс-главный тренер «Сибири» Павел Зубов останется в тренерском штабе хоккейного клуба после прихода в команду Владимира Юрзинова-младшего, сообщается на официальном сайте новосибирцев.

Источник: РИА "Новости"

О назначении Юрзинова было объявлено в четверг. Зубов работал в команде с 2015 года.

«Сибирь» после 39 матчей текущего сезона занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф клуб отделяют 8 очков.

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