«Спартак» выиграет дерби у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 16, 7.12.2017, 12:30 Адмирал - Куньлунь -

«Адмирал» — «Куньлунь»

Игровой день начнётся во Владивостоке где местный «Адмирал» и «Куньлунь» сойдутся в матче за шесть очков. Обе команды переживают не лучшие времена — поражений в последних матчах больше, чем побед, а до зоны плей-офф больше десяти очков. Китайская команда находится в более выгодном положении, опережая «Адмирал» на шесть баллов, потому поражение в этом матче существенно осложнит борьбу за восьмёрку для дальневосточников. Конечно же, «Адмирал» хорошо настроится на этот матч, тем более, это первая игра очередной домашней серии, но и «Куньлунь» так просто своего не отдаст. Если «Адмирал» и выиграет, то не в основное время.

Прогноз: победа «Адмирала» за пределами основного времени.

«Авангард» — «Лада»

В Омск пожалует тольяттинская «Лада», сумевшая спастись с 0:3 в матче с «Югрой». Про «Авангард» на протяжении всего сезона можно сказать, что команда переживает не лучшие времена — омичи провели отвратительный выезд, а в первой игре домашней серии лишь в серии буллитов одолели «Автомобилист». Подопечные АртисаАболса продолжают чередовать хорошие матчи с провальными, но учитывая проблемы у соперника, разжиться очком на выезде у них получится.

Прогноз: победа «Авангарда» за пределами основного времени.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 16, 7.12.2017, 17:00 Югра - Автомобилист -

«Югра» — «Автомобилист»

Команду из самого маленького города в КХЛ уже давно отправили в ВХЛ многие журналисты и болельщики. Тому есть причины -звёзд нет, побед мало, зрители не ходят, а недавно «Югра» умудрилась перехватить последнее место в лиге у рижского «Динамо», что ещё недавно казалось невозможным. У ханты-мансийских хоккеистов был шанс побороться хотя бы за предпоследнюю строчку на Востоке, но вматча с «Ладой» команда упустил преимущество в три шайбы и в итоге проиграла. На этом фоне «Автомобилист» выглядит грандом, и если потерю очков в Омске можно допустить, то из Ханты-Мансийска команда просто должна увозить три очка.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

«Северсталь» — «Слован»

В конце ноября братиславцы внезапно оживились, выдав серию из трёх побед подряд, но вряд ли есть много тех, кто рассматривает «Слован» как команду, претендующую на «плей-офф». У череповчан всё гораздо серьёзнее -«Северсталь» выпада из зоны плей-офф, и сейчас каждое очко на счету. Терять их в матчи с таким соперником это равносильно выстрелу себе в ногу, а после двух поражений подряд на своём льду матч со «Слованом» это то что надо, чтобы начать новую победную серию.

Прогноз: победа «Северстали» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 16, 7.12.2017, 19:00 Торпедо НН - Витязь -

«Торпедо» — «Витязь»

Несмотря на слухи о задержке зарплат, «Торпедо» продолжает стабильно удерживаться в кубковой восьмёрке, чего нельзя сказать о «Витязе». Впрочем, в Подольске пока ещё не грустят, ведь из последних пяти матчей «Витязь» выиграл четыре, расстояние до зоны «плей-офф» сократилось, а после Нижнего Новгорода подопечные Валерия Белова отправятся в Череповец, где многое и решится. Победа над «Торпедо» помогла бы сделать хороший задел на следующую игру, но второй раз провернуть такой же трюк, как и со «Спартаком», у «Витязя» вряд ли получится.

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.

«Йокерит» — «Динамо» Москва

Динамовцев продолжает лихорадить, но уже в зоне «плей-офф», а не за её пределами, «Йокерит» тоже далёк от той игры, которую команда из столицы Финляндии демонстрировала в сентября и октябре. Минимальные победы над «Югрой» и «Сибирью», поражение от «Амура» и СКА и снова минимальная победа — на этот раз над «Северсталью» — таков баланс финнов в последних пяти играх. Но так уж получается, что на выезде «Динамо» порой играет лучше, чем дома, а «Йокерит» уже проигрывал в Хельсинки «Амуру». Вполне возможно, что и москвичам удастся увезти из столицы Финляндии победу. Но не факт, что трёхочковую.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 16, 7.12.2017, 19:30 Спартак - ЦСКА -

Прогноз: победа «Динамо» за пределами основного времени.

«Спартак» — ЦСКА

В последних матчах московские армейцы напоминают красную машину — если не по содержанию игры, то по результатам точно — девять побед подряд, и в последних трёх матча не пропущено ни одной шайбы. У «Спартака» уже не всё так радужно, как было во время продолжительной серии побед, но команда до сих пор находится в зоне «плей-офф». Несмотря на успехи в последних матчах, московские армейцы не выглядят непобедимой командой, а статус дерби придаст «Спартаку» дополнительных сил реабилитироваться не только за поражение в предыдущей встрече этих команд, но и за разгром 2:6 от «Витязя» на своём льду.