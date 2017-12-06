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Дуайер: «Нефтехимик» играет интенсивно, а минское «Динамо» покидали силы
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:4).
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:4).
«Мы знали, сегодня нам будет противостоять быстрая команда, которая хорошо трудится, старается играть в эффективный хоккей, действует очень интенсивно. К сожалению, в ходе матча силы нас покидали,
|Нефтехимик
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4:1
(1:1, 2:0, 1:0)
|Динамо Мн
|Андрей Назаров
|Горди Дуайер
|Илья Ежов
|Юнас Энрот
|1-й период
|01:35
|Дэн Секстон (Э. Густафссон, О. Пиганович)
|03:04
|Дмитрий Огурцов
|Джастин Фонтэйн
|03:04
|Дмитрий Буйницкий (М-А. Граньяни)
|06:15
|16:45
|2-й период
|Дмитрий Коробов
|20:55
|22:12
|Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|Денис Осипов
|24:59
|33:44
|Дамир Шарипзянов
|37:21
|Чад Рау (М. Хайруллин, Д. Огурцов)
|3-й период
|Дмитрий Знахаренко
|46:17
|51:34
|Богдан Якимов
|Евгений Ковыршин
|55:07
|4
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)