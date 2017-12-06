Дуайер: «Нефтехимик» играет интенсивно, а минское «Динамо» покидали силы

«Мы знали, сегодня нам будет противостоять быстрая команда, которая хорошо трудится, старается играть в эффективный хоккей, действует очень интенсивно. К сожалению, в ходе матча силы нас покидали, все-таки это третий поединок выездного турне, соперник при этом старался действовать очень хорошо физически. У нас было несколько моментов, но в целом “Нефтехимик” был лучшей командой на площадке. Для нас не очень хорошее выступление сегодня. Едем домой и надеемся реабилитироваться в домашних матчах», — сказал Дуайер на послематчевой пресс-конференции.