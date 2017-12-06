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22:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

А если бы играл Зарипов? Знарок наконец обыграл «Ак Барс»

В одной из центральных встреч декабря в КХЛ СКА победил в овертайме «Ак Барс» — 3:2.

В середине второго периода нападающий СКА Сергей Плотников убежал один на один с казанским вратарем Эмилем Гариповым, по пути смахнув с себя словно котенка почти стокилограммового защитника Василия Токранова, и сделал счет 2:0. За хозяев в этот момент стало как минимум неудобно, как максимум — стыдно. На протяжении получаса в их игре не было заметно ни малейшего просвета.

Ругать за это условные «Сибирь» или «Трактор» рука не поднимается. Но кому, как ни «Ак Барсу», бросать вызов фавориту сезону номер один? В Восточной конференции равной по потенциалу и текущему месту в таблице другой команды просто нет. К тому же казанцы не проигрывали СКА с весны 2015 года, когда армейский клуб в первый раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Этот факт грел душу и позволял рассчитывать на большее, чем достойное сопротивление. Если «Нефтехимик», обладающий чуть куда менее сильным составом, в последнем матче со СКА долгое время вел в счете и сражался до самого конца, то «Ак Барс» обязан играть на победу.

СКА был настолько хорош, насколько это можно представить. Пара шайб, несколько упущенных железных моментов и отменный гол Сергея Широкова (Ярно Коскиранта в площади ворот мешал Гарипову слишком явно, чтобы арбитры закрыли на это глаза).

Во вторник был оглашен состав сборной России — основной и «олимпийской» — на ближайшие турниры. Казанские кандидаты, включая казавшегося твердым игроком для Пхенчхана Владимира Ткачева, остались без Кубка Первого канала. На ветерана Андрея Маркова и вовсе махнули рукой, не предоставив ни единого шанса. Мотивация на матч с «базовым клубом сборной» колоссальная. Для того, чтобы желание наказывать СКА появилось, потребовалось время. И кому, как не Ткачеву необходимо было лишний раз напоминать о себе Олегу Знарку. Гол центрфорварда получился отличным — и бросок в ближний верхний угол после «улитки» вышел что надо, и Роб Клинкхаммер перекрыл обзор Микко Коскинену на славу.

Для того чтобы разбудить «Ак Барса», оказалось достаточно одного момента. Выяснилось, что со СКА можно играть с позиции силы. Главное — не бояться. Защитник Антон Белов под давлением, оказывается, может ошибаться, а Коскинен далеко не бетонная стена. Шайба шведа Антона Ландера показал, что у армейцев тоже есть слабые места. Понятно, что камбэк хозяев стал реален из-за временной расслабленности соперника, у которого до первого ответного гола все складывалось идеально. Полученным шансом еще надо воспользоваться. «Ак Барс» почти это сделал.

Однако если брать матч в целом, то поражение СКА выглядело бы скорее несправедливостью, чем закономерностью. Роскошная и напряженная концовка, сумасшедший по зрелищности овертайм, блестящий гол Патрика Херсли на секунду заставили помечтать о финале Кубка Гагарина с участием этих соперников. Быть может, к этому времени Зинэтула Билялетдинов придумает, как биться на равных со СКА все 60 минут. Благо к тому времени можно будет рассчитывать на Даниса Зарипова и Джастина Азеведо. Будь они в составе сейчас, то петербуржцы могли уехать с пустыми руками.

Михаил ЗИСЛИС.

Ак Барс 2:3 ОТ
(0:1, 2:1, 0:0)
СКА
6.12.2017, 19:00 Зрители: 8159 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок
Вратари
Эмиль Гарипов Микко Коскинен
1-й период
Вадим Шипачев (П. Торесен, Ант. Белов) 03:14
10:20 Рафаэль Батыршин
2-й период
20:59 Роб Клинкхаммер
Сергей Плотников (Ант. Белов) 29:13
29:43
30:15 Владимир Ткачев (А. Марков)
Сергей Плотников 30:50
33:42 Антон Ландер (С. Галиев)
3-й период
Егор Яковлев 47:51
Вадим Шипачев 54:00
Овертайм
Патрик Херсли (С. Плотников, Н. Прохоркин) 63:24
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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