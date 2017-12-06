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23:19 (мск), источник: Sputnik.by

Минское «Динамо» уступило на выезде «Нефтехимику»

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Последняя встреча выездного турне минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге завершилась поражением от «Нефтехимика», матч состоялся в среду.

Источник: Sputnik.by

Столичные «зубры» старались набрать очки в Нижнекамске, но не смогли. Единственную шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Буйницкий.

Соперники белорусов из «Нефтехимика» забросили четыре шайбы. Команда проводит успешный сезон под руководством Андрея Назарова и находится на третьем месте в Восточной конференции.

Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд в КХЛ. Ранее «зубры» уступили в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» и казанскому «Ак Барсу». Таким образом, минчане не смогли привезти с выезда очков.

Впереди у столичного клуба — домашние матчи с аутсайдерами Западной конференции.

Нефтехимик 4:1
(1:1, 2:0, 1:0)
Динамо Мн
6.12.2017, 19:00 Зрители: 3120 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Горди Дуайер
Вратари
Илья Ежов Юнас Энрот
1-й период
01:35 Дэн Секстон (Э. Густафссон, О. Пиганович)
03:04 Дмитрий Огурцов
Джастин Фонтэйн 03:04
Дмитрий Буйницкий (М-А. Граньяни) 06:15
16:45
2-й период
Дмитрий Коробов 20:55
22:12 Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон)
Денис Осипов 24:59
33:44 Дамир Шарипзянов
37:21 Чад Рау (М. Хайруллин, Д. Огурцов)
3-й период
Дмитрий Знахаренко 46:17
51:34 Богдан Якимов
Евгений Ковыршин 55:07
Статистика
4 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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