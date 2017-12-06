Минское «Динамо» уступило на выезде «Нефтехимику»
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Последняя встреча выездного турне минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге завершилась поражением от «Нефтехимика», матч состоялся в среду.
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Последняя встреча выездного турне минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге завершилась поражением от «Нефтехимика», матч состоялся в среду.
Столичные «зубры» старались набрать очки в Нижнекамске, но не смогли. Единственную шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Буйницкий.
Соперники белорусов из «Нефтехимика» забросили четыре шайбы. Команда проводит успешный сезон под руководством Андрея Назарова и находится на третьем месте в Восточной конференции.
Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд в КХЛ. Ранее «зубры» уступили в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» и казанскому «Ак Барсу». Таким образом, минчане не смогли привезти с выезда очков.
Впереди у столичного клуба — домашние матчи с аутсайдерами Западной конференции.
|Нефтехимик
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4:1
(1:1, 2:0, 1:0)
|Динамо Мн
|Андрей Назаров
|Горди Дуайер
|Илья Ежов
|Юнас Энрот
|1-й период
|01:35
|Дэн Секстон (Э. Густафссон, О. Пиганович)
|03:04
|Дмитрий Огурцов
|Джастин Фонтэйн
|03:04
|Дмитрий Буйницкий (М-А. Граньяни)
|06:15
|16:45
|2-й период
|Дмитрий Коробов
|20:55
|22:12
|Андрей Нестрашил (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|Денис Осипов
|24:59
|33:44
|Дамир Шарипзянов
|37:21
|Чад Рау (М. Хайруллин, Д. Огурцов)
|3-й период
|Дмитрий Знахаренко
|46:17
|51:34
|Богдан Якимов
|Евгений Ковыршин
|55:07
|4
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)