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22:22 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал 10-ю победу подряд, выиграв у «Ак Барса»

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе СКА отличились Вадим Шипачев (4-я минута), Сергей Плотников (30), Патрик Херсли (64). За «Ак Барс» шайбы забросили Владимир Ткачев (31), Антон Ландер (34).

Для петербургского клуба, ранее гарантировавшего себе выход в плей-офф, эта победа стала 10-й подряд. СКА лидирует в Западной конференции с 107 очками. «Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции (73).

В следующем матче 8 декабря СКА сыграет в гостях с «Сочи», «Ак Барс» примет ярославский «Локомотив».

В другой встрече нижнекамский «Нефтехимик» победил минское «Динамо» (4:1).

Ак Барс 2:3 ОТ
(0:1, 2:1, 0:0)
СКА
6.12.2017, 19:00 Зрители: 8159 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок
Вратари
Эмиль Гарипов Микко Коскинен
1-й период
Вадим Шипачев (П. Торесен, Ант. Белов) 03:14
10:20 Рафаэль Батыршин
2-й период
20:59 Роб Клинкхаммер
Сергей Плотников (Ант. Белов) 29:13
29:43
30:15 Владимир Ткачев (А. Марков)
Сергей Плотников 30:50
33:42 Антон Ландер (С. Галиев)
3-й период
Егор Яковлев 47:51
Вадим Шипачев 54:00
Овертайм
Патрик Херсли (С. Плотников, Н. Прохоркин) 63:24
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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