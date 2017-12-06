Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
СКА одержал 10-ю победу подряд, выиграв у «Ак Барса»
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/.
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/.
В составе СКА отличились Вадим Шипачев (4-я минута), Сергей Плотников (30), Патрик Херсли (64). За «Ак Барс» шайбы забросили Владимир Ткачев (31), Антон Ландер (34).
Для петербургского клуба, ранее гарантировавшего себе выход в
В следующем матче 8 декабря СКА сыграет в гостях с «Сочи», «Ак Барс» примет ярославский «Локомотив».
В другой встрече нижнекамский «Нефтехимик» победил минское «Динамо» (4:1).
|Зинэтула Билялетдинов
|Олег Знарок
|Эмиль Гарипов
|Микко Коскинен
|1-й период
|Вадим Шипачев (П. Торесен, Ант. Белов)
|03:14
|10:20
|Рафаэль Батыршин
|2-й период
|20:59
|Роб Клинкхаммер
|Сергей Плотников (Ант. Белов)
|29:13
|29:43
|30:15
|Владимир Ткачев (А. Марков)
|Сергей Плотников
|30:50
|33:42
|Антон Ландер (С. Галиев)
|3-й период
|Егор Яковлев
|47:51
|Вадим Шипачев
|54:00
|Овертайм
|Патрик Херсли (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|63:24
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)