Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
«Решает вы знаете кто»: источник РБК о поездке спортсменов на ОИ
В Совфеде отреагировали на решение МОК
Адвокат Родченкова: «Будет оглядываться всю оставшуюся жизнь»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс3
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ4
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз5
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург Пингвинз3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз5
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Нью-Джерси Дэвилз4
Все события
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Источник: «Ростов» уволил главного тренера
«Спартак» прилетел за подвигом: анонс матча ЛЧ в Ливерпуле
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
8Представлена олимпийская форма сборной России
11:23 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на своем льду нанесли поражение «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник в Ванкувере, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 10, 6.12.2017, 6:00
Ванкувер Кэнакс
3Каролина Харрикейнз0

Шайбы забросили Деррик Пулио (23-я минута), Томас Ванек (34) и Николай Голдобин (47).

Следующий матч «Ванкувер» проведет дома 7 декабря против «Филадельфии». «Каролина» в этот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе».

Результаты других матчей дня:

«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сейбрз» — 2:4,

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 4:3 (по буллитам),

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2.

Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма" и британская модель
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России»
ЦСКА провел лучшую за пять лет ЛЧ, но не вышел из группы
Источник: «Ростов» уволил главного тренера
«Спартак» прилетел за подвигом: анонс матча ЛЧ в Ливерпуле
Родченков выразил опасения за свою жизнь
Комиссия спортсменов МОК поддержала санкции МОК против России
Россия без Олимпиады: «Как мы будем жить?»
Новости
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь