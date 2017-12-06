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11:21 (мск), источник: Р-Спорт

Сергей Сошников сообщил, что вступил в должность гендиректора ХК «Адмирал»

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сергей Сошников сообщил агентству «Р-Спорт», что вступил в должность генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток).

Источник: РИА "Новости"

Ранее должность генерального директора «Адмирала» занимал Камил Гаджиев.

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«Вступил в должность, сегодня третий день на работе, — сказал Сошников корреспонденту “Р-Спорт”. — Конечно, стоит задача навести порядок в финансовой части, оптимизировать расходы, увеличить доходы. Сейчас знакомлюсь c системой. Ситуация не такая критическая, как ее описывают. Но пока не было управления, она немножко усложнилась».

«Я приехал без топора, поэтому радикальных решений пока принимать не буду, — добавил Сошников. — Если только сегодня топор не куплю. А если серьезно, то для принятия решений надо разобраться в ситуации, для этого потребуется время. Клуб работает, все идет своим чередом, а нюансы мы поправим».

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