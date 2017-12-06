Сошников: Задолженность перед хоккеистами «Адмирала» не нарушает регламент КХЛ

Профсоюз игроков КХЛ в конце ноября через суд взыскал с «Адмирала» задолженность в размере около 3,5 миллиона рублей, клуб должен был исполнить это решение.

«Сейчас у кого просто? Ни у кого, я думаю. Задолженность небольшая перед хоккеистами существует, но она не нарушает регламент КХЛ. Все идет по плану. Примерно дней 10−15 в этом режиме. Сейчас разбираюсь, будем выравнивать экономику», — сказал Сошников корреспонденту «Р-Спорт».