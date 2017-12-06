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11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Сошников: Задолженность перед хоккеистами «Адмирала» не нарушает регламент КХЛ

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Текущая задолженность перед хоккеистами владивостокского «Адмирала» не нарушает регламент КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» новый генеральный директор клуба Сергей Сошников.

Источник: РИА "Новости"

Профсоюз игроков КХЛ в конце ноября через суд взыскал с «Адмирала» задолженность в размере около 3,5 миллиона рублей, клуб должен был исполнить это решение.

«Сейчас у кого просто? Ни у кого, я думаю. Задолженность небольшая перед хоккеистами существует, но она не нарушает регламент КХЛ. Все идет по плану. Примерно дней 10−15 в этом режиме. Сейчас разбираюсь, будем выравнивать экономику», — сказал Сошников корреспонденту «Р-Спорт».

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