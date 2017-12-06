Нападающий хабаровского «Амура» сыграет в Матче Звёзд КХЛ

Нападающий «Амура» Алексей Бывальцев примет участие в Матче звезд КХЛ-2018, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Игра состоится в Астане 14 января.

«Официально: Алексей Бывальцев — участник Матча Звёзд КХЛ 2018», — говорится в публикации официального аккаунта хабаровского хоккейного клуба в Instagram.

Алексею Бывальцеву — 23 года. Нападающий «Амура» — один из самых результативных форвардов лиги в текущем чемпионате. В 38 матчах игрок забил 13 шайб и находится на 7 месте в списке лучших бомбардиров КХЛ. В игре с «Куньлунь Ред Стар» 3 декабря, например, спортсмен отличился дублем в ворота гостей.

Для участия в Матче звезд Алексея выбрали журналисты. Они могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов. В итоге в команде дивизиона Чернышёва кроме хабаровчанина выступят вратарь: Алексей Красиков («Сибирь»), защитник: Евгений Медведев («Авангард»).

Первые 16 участников Матча Звезд КХЛ были выбраны по итогам голосования болельщиков Завершающим этапом формирования составов звездных сборных станет решение Департамента проведения соревнований КХЛ.

В прошлом году хабаровский клуб представлял защитник Ян Коларж. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», команда «Дивизиона Чернышёва» одержала победу.