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ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Риге, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. В составе армейцев победную шайбу забросил Мэт Робинсон на 43-й минуте. Голкипер гостей Ларс Юханссон отразил 14 бросков и сыграл четвертый матч на ноль в сезоне.
В следующем матче ЦСКА 7 декабря сыграет в гостях с московским «Спартаком», рижское «Динамо» 9 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».
|Гиртс Анкипанс
|Игорь Никитин
|Янис Калныньш 58:54
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Кирилл Петров
|00:17
|3-й период
|40:55
|Гунарс Скворцов
|Мэт Робинсон (К. Петров, Б. Киселевич)
|42:28
|49:56
|Александр Ерофеев
|52:23
|Микелис Редлихс
|55:41
|Брэндон Макмиллан
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)