ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Встреча, прошедшая во вторник в Риге, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. В составе армейцев победную шайбу забросил Мэт Робинсон на 43-й минуте. Голкипер гостей Ларс Юханссон отразил 14 бросков и сыграл четвертый матч на ноль в сезоне.