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01:08 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Московский ЦСКА в гостях обыграл рижское «Динамо» и одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Риге, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. В составе армейцев победную шайбу забросил Мэт Робинсон на 43-й минуте. Голкипер гостей Ларс Юханссон отразил 14 бросков и сыграл четвертый матч на ноль в сезоне.

В следующем матче ЦСКА 7 декабря сыграет в гостях с московским «Спартаком», рижское «Динамо» 9 декабря на выезде встретится с минским «Динамо».

Динамо Р 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
5.12.2017, 20:30 Зрители: 5726 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Игорь Никитин
Вратари
Янис Калныньш 58:54 Ларс Юханссон
1-й период
Кирилл Петров 00:17
3-й период
40:55 Гунарс Скворцов
Мэт Робинсон (К. Петров, Б. Киселевич) 42:28
49:56 Александр Ерофеев
52:23 Микелис Редлихс
55:41 Брэндон Макмиллан
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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