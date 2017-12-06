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01:15 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко: Все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюктуре

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Все достижения российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Об этом ТАСС сообщил глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Таким образом, сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года. МОК также исключил Чернышенко из состава координационной комиссии Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«В состав координационной комиссии МОК по подготовке Олимпийских игр “Пекин-2022” меня лично пригласил глава МОК Томас Бах. Игры в Сочи были признаны самыми успешными в истории с точки зрения организации, и Бах хотел использовать наш опыт в подготовке Олимпиады в Пекине. Весной 2017 года, в соответствии с ежегодной процедурой МОК, Бах пригласил меня продолжить работу в комиссии», — сказал Чернышенко.

«Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи. Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места», — добавил Чернышенко.

Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследовала причастность российских чиновников, в том числе сотрудников Минспорта, к возможному сокрытию нарушений антидопинговых правил со стороны россиян на Играх в Сочи. Комиссия пришла к выводу, что в России во время Олимпийских игр в Сочи существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

Также пожизненно от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица отстранен вице-премьер РФ Виталий Мутко, который возглавлял министерство спорта во время Игр. Аналогичным санкциям был подвергнут бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных и все действующие работники Министерства спорта РФ.

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