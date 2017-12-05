Хоккеисты «Торпедо» победили «Слован» в матче чемпионата КХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Cемья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 лет
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
5.12
Динамо Р0
ЦСКА1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
5.12
Спартак2
Витязь6
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
5.12
Торпедо НН4
Слован1
Хоккей. КХЛ
5.12
Северсталь2
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
5.12
ЮграОТ3
Лада4
Хоккей. КХЛ
5.12
БарысОТ4
Трактор3
Хоккей. КХЛ
5.12
АвангардБ2
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
5.12
Сибирь1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
5.12
Амур2
Куньлунь1
Все события
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
France Football назвал лучшего голкипера мира
Регина Тодоренко переехала в Лос-Анджелес
Джей Зи отметил день рождения в компании Бейонсе
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
00:03 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» победили «Слован» в матче чемпионата КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — Р-Спорт. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Юрий Сергиенко (11-я минута), Михаил Григорьев (28), Сергей Костицын (36) и Евгений Грачев (60), у гостей на 26-й отличился Ян Бухтеле.

«Торпедо» 7 декабря примет подмосковный «Витязь», «Слован» в этот же день сыграет в Череповце с «Северсталью».

Торпедо НН 4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
Слован
5.12.2017, 19:00 Зрители: 4500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Эдуард Занковец
Вратари
Станислав Галимов Якуб Штепанек 58:16 (Я. Штепанек 59:15)
1-й период
Ян Бухтеле 04:02
07:47 Райан Гарбутт
Марек Вьеденски 07:47
Томаш Грнка 08:08
10:49 Юрий Сергиенко (Е. Мозер, И. Захарчук)
12:01 Томаш Кундратек
Томаш Ворачек 19:08
2-й период
23:53 Джеффри Кинрейд
Ян Бухтеле (М. Серсен, К. Баркер) 25:52
27:47 Михаил Григорьев (Е. Мозер)
29:44 Михаил Григорьев
Марек Вьеденски 29:44
Кэм Баркер 29:44
34:22
35:41 Сергей Костицын
Михал Ржепик 37:11
3-й период
43:32 Сергей Костицын
48:17 Сергей Костицын
55:47 Иван Захарчук
Андрей Мезарош 55:47
59:15 п.в. Евгений Грачев (М. Жуков, С. Костицын)
Статистика
14 Штрафное время 18
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма" и британская модель
Решение МОК по России: полная версия
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
Сборная России по хоккею хочет принять участие в Олимпиаде
Родченков заявил, что Легков знал о подмене его проб на ОИ-2014
Реакция спортфедераций РФ на отстранение от Олимпиады-2018
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь