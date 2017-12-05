Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Хоккеисты «Торпедо» победили «Слован» в матче чемпионата КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек —
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек —
Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Юрий Сергиенко (11-я минута), Михаил Григорьев (28), Сергей Костицын (36) и Евгений Грачев (60), у гостей на 26-й отличился Ян Бухтеле.
«Торпедо» 7 декабря примет подмосковный «Витязь», «Слован» в этот же день сыграет в Череповце с «Северсталью».
|Торпедо НН
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4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
|Слован
|Петерис Скудра
|Эдуард Занковец
|Станислав Галимов
|Якуб Штепанек 58:16 (Я. Штепанек 59:15)
|1-й период
|Ян Бухтеле
|04:02
|07:47
|Райан Гарбутт
|Марек Вьеденски
|07:47
|Томаш Грнка
|08:08
|10:49
|Юрий Сергиенко (Е. Мозер, И. Захарчук)
|12:01
|Томаш Кундратек
|Томаш Ворачек
|19:08
|2-й период
|23:53
|Джеффри Кинрейд
|Ян Бухтеле (М. Серсен, К. Баркер)
|25:52
|27:47
|Михаил Григорьев (Е. Мозер)
|29:44
|Михаил Григорьев
|Марек Вьеденски
|29:44
|Кэм Баркер
|29:44
|34:22
|35:41
|Сергей Костицын
|Михал Ржепик
|37:11
|3-й период
|43:32
|Сергей Костицын
|48:17
|Сергей Костицын
|55:47
|Иван Захарчук
|Андрей Мезарош
|55:47
|59:15
|п.в.
|Евгений Грачев (М. Жуков, С. Костицын)
|14
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)