Хоккеисты «Торпедо» победили «Слован» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Юрий Сергиенко (11-я минута), Михаил Григорьев (28), Сергей Костицын (36) и Евгений Грачев (60), у гостей на 26-й отличился Ян Бухтеле.